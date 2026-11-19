El abogado Felipe Caballero anunció que denunció ante la Corte Suprema al congresista Duvalier Sánchez por presunto hostigamiento contra el estratega Carlos Suárez y advirtió que su cliente recibió amenazas de muerte en redes sociales (Defensores de la Patria - Congreso Visible)

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El abogado Felipe Caballero, defensor del estratega político y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, confirmó que presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el congresista Duvalier Sánchez, a quien señaló por un presunto hostigamiento contra su cliente.

También alertó sobre mensajes con amenazas de muerte que, según dijo, han circulado en redes sociales.

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Caballero difundió el anuncio a través de sus redes sociales, donde sostuvo que Sánchez habría impulsado una campaña contra Suárez mediante acusaciones que calificó como falsas. El abogado consideró que esos señalamientos exceden los límites de la crítica y de la libertad de expresión.

“Su nivel de hostigamiento merece un reproche penal y por eso acudimos a la Corte Suprema de Justicia para que sea procesado”, escribió el representante jurídico.

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