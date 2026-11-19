El presidente Abelardo de la Espriella instaló el Puesto de Mando Unificado en la Casa de Nariño ante las movilizaciones del 19 de noviembre. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuestionó la jornada de protestas convocada para el jueves 19 de noviembre por organizaciones sociales, sindicales y sectores de oposición.

Durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño, el mandatario afirmó que los promotores de las movilizaciones pretenden reclamar por consecuencias de decisiones tomadas por administraciones y grupos políticos cercanos al expresidente Gustavo Petro.

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“Dejaron quebrado el Estado por la corrupción, por la improvisación, la ineptitud y la inoperancia, y ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”, declaró De la Espriella durante su intervención pública.

El jefe de Estado sostuvo que su administración recibió instituciones afectadas por dificultades financieras, problemas en el sistema de salud y denuncias de corrupción. También aseguró que el Gobierno actual no busca centrar su discurso en cuestionamientos a la gestión anterior, sino en la adopción de medidas para enfrentar esos asuntos.

Los sectores convocantes centraron sus críticas en el proyecto de ley de rescate fiscal impulsado por el Gobierno nacional.(@petrogustavo/X)

“El pueblo no es tonto”, afirmó el presidente, al señalar que los ciudadanos identifican a los sectores responsables de la situación que, según su visión, atraviesa el país. De la Espriella añadió que su administración está enfocada en resolver los problemas heredados y no en utilizarlos como argumento político frente a la oposición.

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La ley de rescate fiscal concentra las críticas de la oposición

Las movilizaciones fueron promovidas, entre otros sectores, por el Pacto Histórico, organizaciones sociales, sindicatos y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La principal crítica se dirige contra el proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el Gobierno, una iniciativa que la oposición también denomina ley de ajuste fiscal.

Los convocantes sostienen que el proyecto podría aumentar la carga tributaria para millones de trabajadores. Desde el Pacto Histórico advirtieron que la propuesta elevaría el impuesto sobre la renta para cerca de tres millones de personas y reduciría los gravámenes aplicables al patrimonio de los contribuyentes con mayores recursos.

La CUT, por su parte, expresó reparos frente a disposiciones que, a su juicio, podrían abrir la posibilidad de privatizar compañías estatales consideradas estratégicas, entre ellas Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario. El Gobierno no ha aceptado esa interpretación de la iniciativa, que aún debe avanzar en su trámite legislativo.

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La Central Unitaria de Trabajadores manifestó reparos ante disposiciones que facilitarían la privatización de empresas estatales como Ecopetrol. (EFE/ Carlos Ortega)

La jornada del 19 de noviembre será la segunda protesta nacional impulsada por estos sectores en las últimas semanas. El antecedente inmediato fue la movilización realizada el 14 de octubre y reunió a organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales y sociales.

El debate sobre el proyecto fiscal tomó un nuevo rumbo, luego de que De la Espriella anunciara el retiro de la propuesta de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a productos de la canasta familiar. La decisión eliminó uno de los puntos que había generado mayor resistencia incluso entre congresistas cercanos al Ejecutivo.

A pesar de esa modificación, el Pacto Histórico ratificó la convocatoria a las calles y anunció que mantendrá su oposición al proyecto. La bancada opositora presentó el miércoles una ponencia alternativa, con la que busca frenar la propuesta oficialista durante la discusión parlamentaria.

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El Gobierno activó el PMU y anunció acompañamiento a las movilizaciones

El Gobierno instaló el PMU en Bogotá para seguir el desarrollo de las marchas y coordinar la respuesta institucional ante posibles alteraciones de la movilidad o del orden público.

El mandatario anunció el retiro de la propuesta que buscaba aplicar el impuesto al valor agregado a los productos de la canasta familiar. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las autoridades informaron que las concentraciones serán atendidas bajo el nuevo decreto que regula el diálogo con los manifestantes y define los escenarios en los que puede intervenir la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi). Los organizadores de las protestas insistieron en que las actividades tendrán carácter pacífico.

Las movilizaciones se extenderán a varias capitales

En Bogotá, la principal marcha comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26, y avanzará hacia la Plaza de Bolívar. La programación contempla además una movilización en la Universidad Pedagógica Nacional, un evento cultural en ese mismo sector, una concentración en el Park Way y un plantón frente a la Embajada de Israel.

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La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que desplegará gestores de convivencia para acompañar las actividades y facilitar el desarrollo de la protesta. La Alcaldía recomendó a los ciudadanos programar sus desplazamientos, revisar los canales oficiales y prever desvíos o cierres temporales.

La convocatoria también incluye concentraciones en otras ciudades. En Medellín, los manifestantes fueron citados a las 10:00 a. m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). En Cali, el punto de encuentro será la Plazoleta Jairo Varela desde las 9:00 a. m.