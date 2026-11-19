El citrato de magnesio es un laxante salino oral indicado para el alivio del estreñimiento ocasional a corto plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El citrato de magnesio está indicado principalmente para aliviar el estreñimiento ocasional a corto plazo. Sin embargo, es necesario aclarar que se trata de un laxante salino de administración oral y no de un tratamiento de uso continuo para problemas digestivos persistentes, por lo que es indispensable que consulte con su médico antes de tomarlo.

Su efecto consiste en aumentar la cantidad de agua que permanece en las heces, lo que favorece su ablandamiento y estimula la evacuación. Por ese mecanismo, puede producir una deposición entre 30 minutos y seis horas después de la toma, según la información para pacientes de MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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El estreñimiento ocasional es su indicación principal

El medicamento se utiliza cuando existe dificultad transitoria para evacuar, heces duras o menor frecuencia intestinal de la habitual, pero no debe emplearse como respuesta automática ante cualquier malestar abdominal ni como una herramienta para bajar de peso.

Si el estreñimiento se repite, se prolonga o cambia de forma súbita, corresponde consultar con un profesional para determinar la causa, que puede requerir una evaluación distinta a la de un laxante de venta libre.

Las recomendaciones oficiales indican no usar citrato de magnesio por más de una semana salvo indicación médica. Prolongar el consumo puede ocultar un problema intestinal de fondo o favorecer alteraciones de líquidos y minerales, especialmente si provoca diarrea.

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Recuerde que la necesidad reiterada de laxantes es una señal para revisar hábitos, alimentación, hidratación, medicamentos en uso y antecedentes clínicos junto con el médico de cabecera.

El uso del laxante no debe superar una semana para evitar desequilibrios minerales y la ocultación de patologías intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que el citrato de magnesio puede emplearse para vaciar el colon antes de una colonoscopia o de ciertos procedimientos médicos, pues no se usa para aliviar un síntoma, sino para limpiar el intestino grueso con el fin de que el personal de salud pueda observar la pared interna del colon. La pauta de preparación depende del estudio, del producto elegido y de las indicaciones del centro médico; por ello, no debe sustituirse por una dosis tomada por cuenta propia.

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Algunas preparaciones intestinales combinan sustancias diferentes y tienen instrucciones específicas sobre comidas, líquidos y horarios. Para una colonoscopia, el paciente debe seguir exactamente el esquema entregado por su médico, incluso si antes ha usado laxantes similares.

Este fármaco se comercializa como solución líquida y como polvo que debe mezclarse con un líquido. La pauta puede consistir en una sola toma diaria o dividirse en varias partes durante el mismo día, siempre de acuerdo con la etiqueta o la prescripción de un especialista. No conviene aumentar la cantidad ni repetirla antes de tiempo porque el producto no haya actuado de inmediato.

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La hidratación es relevante porque el efecto laxante aumenta el contenido de agua en el intestino y puede generar evacuaciones líquidas. Aun así, cada presentación comercial puede tener concentraciones, volúmenes y límites de uso propios.

Las enfermedades renales y otros síntomas requieren una consulta previa

Antes de tomar citrato de magnesio, debe informarse al médico o farmacéutico sobre alergias, medicamentos, vitaminas, suplementos y productos herbales. Es necesario prestar especial atención si la persona padece enfermedad renal, sigue una dieta restringida en magnesio o sodio, está embarazada, planea un embarazo o amamanta. Los riñones participan en la eliminación del magnesio; por eso, una función renal reducida puede elevar el riesgo de acumulación del mineral.

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También se requiere evaluación si hay dolor de estómago, náuseas, vómitos o un cambio reciente de los hábitos intestinales que persiste por más de dos semanas, estas manifestaciones pueden ser incompatibles con la automedicación o requerir que se descarte una causa más seria. Del mismo modo, los expertos indican que la presencia de sangre en las heces o la imposibilidad de evacuar luego de usar el laxante son motivos para suspenderlo y solicitar atención médica.

El compuesto también puede formar parte de las pautas médicas para la limpieza completa del colon antes de una colonoscopia, ojo con automedicarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado si consume otros fármacos

El citrato de magnesio puede modificar la absorción de medicamentos administrados por vía oral. Como regla general, otros fármacos deben tomarse al menos dos horas antes o dos horas después del laxante, aunque el médico o farmacéutico puede indicar un margen diferente según el tratamiento, por lo que es necesario prestar atención a las recomendaciones para su caso.

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Esta precaución resulta importante con algunos antibióticos, suplementos y fármacos empleados para otras enfermedades, ya que una absorción menor puede reducir su efecto.

Los efectos adversos más frecuentes son heces sueltas, acuosas o más numerosas. Ante diarrea intensa, malestar inusual, mareos, somnolencia, náuseas o ritmo cardíaco lento, se debe buscar orientación médica, en especial si se sospecha una dosis excesiva.

Hay varios tipos de magnesios y es necesario que consulte con un profesional el que es mejor para su salud, teniendo en cuenta sus antecedentes médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No está prescrito para la ansiedad ni para prevenir calambres por rutina

Aunque el magnesio participa en funciones musculares y nerviosas, el citrato de magnesio como laxante no está indicado para tratar el estrés, la ansiedad, las contracturas ni los calambres musculares. Atribuirle esas finalidades puede retrasar el diagnóstico de las causas de esos síntomas y exponer a efectos digestivos innecesarios.

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Cualquier suplementación de magnesio con un propósito diferente debe ser evaluada de manera individual por un profesional, que definirá si existe una deficiencia, qué formulación corresponde y cuál es la dosis segura, pues el bisglicinato de magnesio sería el indicado para este fin.