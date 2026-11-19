La representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que el alquiler vientres es un negocio principalmente transnacional que mueve a nivel global casi 20.000 millones de dólares (@JenniferPedraz/X)

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El 18 de noviembre de 2026, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que prohíbe la maternidad subrogada en Colombia. Esa iniciativa se centra en restringir el alquiler de vientres, visto como una problemática de explotación reproductiva.

La iniciativa está siendo impulsada por los congresistas Luis Miguel López Aristizábal, David Cote y Carol Borda, pero contó con un amplio respaldo en la corporación. Según la senadora Jennifer Pedraza, que también hace parte del grupo de congresistas que promueve el proyecto, la propuesta fue aprobada en ese primer debate prácticamente por unanimidad.

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De acuerdo con declaraciones que dio ante los medios de comunicación, la maternidad subrogada en Colombia funciona como un negocio que afecta gravemente a las mujeres. “Este es un negocio principalmente transnacional que mueve a nivel global casi 20.000 millones de dólares y que se estima para 2030 que mueva 90.000 millones de dólares a partir del turismo reproductivo. De facto, ¿qué es? Es una violación de los derechos humanos de las mujeres para cumplir o para satisfacer un deseo de personas ajenas”, explicó la congresista a la prensa.

Se estima que para 2030 el alquiler de vientres mueva 90.000 millones de dólares a nivel mundial (Jesús Áviles/Infobae)

El representante a la Cámara David Cote advirtió que ese negocio no solo implica la explotación reproductiva de las mujeres, también constituye una venta de niños. Por eso, calificó el alquiler de vientres como una práctica turbia, triste y cruel, que va en contra del respeto de los derechos de los niños y de las mujeres.

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“Estamos muy contentos porque estamos dando la lucha por nuestros niños (...). Lo logramos y estamos celebrando el día de hoy”, expresó el legislador en un video publicado en sus redes sociales.

Jennifer Pedraza explicó que la propuesta, respaldada por legisladoras feministas y por congresistas de distintas corrientes políticas, no persigue a las mujeres que han sido parte de esos procesos de gestación. El enfoque del proyecto está en los intermediarios negociantes que explotan reproductivamente a las mujeres con objetivos comerciales.

El congresista David Cote advirtió que el alquiler de vientres no solo implica la explotación reproductiva de las mujeres, también constituye una venta de niños (@DavidGerardoC/X)

La iniciativa pasó su primer filtro en el Congreso de la República, pero todavía falta que se desarrollen otros cuatro debates, según precisó la senadora, por lo que el siguiente paso que darán los promotores de la misma es crear una comisión para discutir temas esenciales como las sanciones, la penalización, la inclusión de otros enfoques y la discusión de una propuesta altruista que está sobre la mesa.

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“Es una gran noticia que en un país tan tensionado que casi que por unanimidad se haya aprobado un proyecto de ley que pretende restringir el alquiler de vientres, como lo están haciendo varios países del mundo, (...) y demostrar que termina siendo una forma de explotación reproductiva de las mujeres más vulnerables”, detalló.

La legisladora Carol Borda también se pronunció sobre la decisión que se tomó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Celebró el hecho de que distintos partidos políticos hayan respaldado la iniciativa, pero advirtió sobre un “fuerte lobby que ya está hablando al oído de varios congresistas con mentiras”.

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La congresista Carol Borda aseguró que dar a luz no puede transformarse en una transacción (@CarolBordaA/X)

De acuerdo con Borda, se trata de un discurso basado en el altruismo —mencionado también por Jennifer Pedraza ante los medios—, que plantea un cuestionamiento: “¿Qué pasa con esas personas que quieren tener hijos?”. La legisladora aseguró que esa pregunta no puede ser utilizada para desdibujar la problemática de la explotación reproductiva de las mujeres.

“Dar a luz no puede transformarse en una transacción. Esto no es un vínculo transaccional donde los niños en Colombia se compran, se los llevan al exterior y no sabemos cómo están vulnerando los derechos. Aprobar este proyecto es precisamente acabar con la idea de que existen algunas mujeres que sí son sujetos, otras que son objetos, niños que son sujetos y otros niños que son objetos”, señaló la congresista.

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