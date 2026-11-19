Atentado terrorista, Explosivos, El Pital, Huila, Policía Nacional. (Policía Nacional)

Guardar

El municipio de El Pital, en el centro del Huila, quedó bajo medidas extraordinarias de seguridad después de varios atentados y alertas sobre posibles nuevas alteraciones del orden público. Las autoridades decretaron toque de queda entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, aplicaron ley seca, suspendieron las clases presenciales y prohibieron el sobrevuelo de drones en todo el municipio.

Según información publicada por Blu Radio, las decisiones fueron adoptadas durante un Consejo de Seguridad convocado después de los hechos violentos registrados en la zona. Las restricciones cobijan tanto el área urbana como la rural y permanecerán vigentes hasta nueva orden.

PUBLICIDAD

Mayra Katherine López Rúa, secretaria de Gobierno de El Pital, explicó que el toque de queda busca proteger la integridad y seguridad de los habitantes mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre posibles riesgos.

Además de la restricción a la movilidad durante la noche, se ordenó el cierre perimetral de vías, andenes y accesos en varios puntos considerados estratégicos.

Precaución - No pasar | Colprensa

Alcaldía, Fiscalía y Estación de Policía tendrán cierres especiales

Entre los lugares incluidos en las medidas de protección están la Alcaldía, la Fiscalía, la sede del Banco Agrario, los juzgados y la Estación de Policía.

Las autoridades también suspendieron las actividades académicas y administrativas presenciales en todas las instituciones educativas públicas y privadas del municipio.

La decisión incluye a los Hogares Comunitarios del ICBF y a los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, como medida preventiva para proteger a niños, niñas, adolescentes, docentes y personal administrativo.

PUBLICIDAD

La secretaria de Gobierno explicó que algunas instituciones educativas se encuentran cerca de la Estación de Policía, que fue blanco de uno de los ataques recientes.

Entre los planteles mencionados están el Colegio Promoción Social y el Colegio Cooperativo Domingo Sabio, este último de carácter privado.

Otra de las medidas adoptadas fue la prohibición del sobrevuelo de drones en todo El Pital. La administración municipal indicó que la restricción responde a la presencia de estas aeronaves en la zona y a los recientes ataques contra la fuerza pública.

López Rúa señaló que la medida quedó establecida mediante decreto y pidió a la comunidad cumplir la disposición mientras se mantenga la situación de seguridad.

PUBLICIDAD

Uniformado de la Policía Nacional - crédito Colprensa

Ataques a infraestructura y hallazgo de explosivos precedieron las restricciones

Las decisiones fueron adoptadas después de una serie de hechos violentos registrados en el municipio y sus alrededores.

Uno de ellos fue el atentado contra tres torres de energía pertenecientes al Sistema Nacional de Transmisión, ubicadas en zona rural.

El ataque dejó sin servicio eléctrico a los departamentos de Caquetá y Putumayo y produjo intermitencias en el suministro en municipios del centro y sur del Huila.

A esta situación se sumó un ataque con drones contra la Estación de Policía ocurrido el lunes anterior.

Las autoridades también encontraron un vehículo cargado con 180 kilos de explosivos, que posteriormente fue detonado de manera controlada.

El conjunto de estos hechos llevó a las autoridades locales y departamentales a reforzar las medidas preventivas y limitar temporalmente algunas actividades en El Pital.

PUBLICIDAD

El toque de queda regirá diariamente desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, mientras la ley seca permanecerá vigente en el mismo contexto de seguridad.

La suspensión de clases presenciales, los cierres perimetrales y la prohibición de drones también se mantendrán mientras las autoridades consideran necesario reducir los riesgos para la población.

La administración municipal pidió a los habitantes atender las disposiciones oficiales y evitar acercarse a las zonas acordonadas.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia reforzada en El Pital y continúan evaluando la situación de orden público después de los ataques contra infraestructura energética y policial.

PUBLICIDAD

Las medidas permanecerán activas hasta nueva orden y podrán ser revisadas de acuerdo con la evolución de las condiciones de seguridad en el municipio.