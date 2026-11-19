El funcionario se hizo viral en redes sociales el miércoles 19 de noviembre de 2026 (Alcaldía de Arauca/Facebook)

Guardar

Un caso que se hizo viral en redes sociales y provocó un debate entre los internautas se generó a raíz de la presentación personal por parte de José Arturo Medina Argüello, luego del acto oficial en el que tomó posesión como juez quinto administrativo del circuito de Arauca por el Tribunal Administrativo de Arauca - Arauca.

Las imágenes del momento del juramiento y la firma del acta por parte de Medina ante el alcalde de Arauca Juan Alfredo Qüenza Ramos, dieron de qué hablar entre los usuarios a raíz del corte de cabello que lució el jurista.

PUBLICIDAD

Debido a decenas de mensajes que se leen en la publicación de Facebook de la cuenta institucional (uno de ellos: “Yo que pensé que lo estaban presentando en un tribunal, era el juez”), y en los que algunos llegaron a burlarse por el look del funcionario, la administración local en cabeza de Qüenza salió a pedirle perdón al abogado debido a todos los comentarios que recibió.

Sumado a esto, el mismo juez emitió un comunicado sobre lo ocurrido, que se conoció durante la emisión del programa matutina del jueves 19 de noviembre de Bluradio.

El caso provocó, además de la reacción del mismo juez, las disculpas por parte del alcalde de Arauca Juan Qüenza (Alcaldía de Arauca/Facebook)

Qué dijo el juez de Arauca

“Soy tolimense, propiamente de la ciudad de Ibagué y como todos los tolimenses, criado con la convicción de que el esfuerzo y el empeño son las herramientas propias para proyectar y alcanzar metas”, inicia el documento por parte del juez Medina Argüello.

PUBLICIDAD

“Mi motivación para estudiar Derecho la tuve desde muy joven. Me gusta leer, soy muy crítico con lo que leo y siempre he valorado la función social del derecho en un establecimiento de un Estado”, sigue el comunicado del jurista, que contó cómo fue su camino para llegar allí.

“En cuanto a mi trayectoria en la rama judicial, puedo decir que inicié hace quince años y poco más de un mes empecé como sustanciador de un juzgado municipal de pequeñas causas laborales. Después fui secretario en un juzgado administrativo de circuito. Allí mismo fui sustanciador y posteriormente ocupé también el cargo de profesional universitario grado 16”, describió Medina Argüello.

PUBLICIDAD

Sobre cómo llegó a quedarse con el puesto del juez quinto administrativo del circuito de Arauca por el Tribunal Administrativo de Arauca, el abogado explicó todo lo que sucedió para que pudiera dar el tan anhelado salto.

El juez Medina lució su corte de cabello mohawk, también conocido como mohicano (Alcaldía de Arauca/Facebook)

“En medio de ello (su anterior empleo) me inscribí, allí viene la clave, a un concurso de carrera como secretario municipal; también gané el concurso como profesional universitario en grado 16 en un juzgado administrativo, actualizado así mi registro en carrera desde el año 2025, para finalmente y luego de haber pasado todas las etapas de la convocatoria 27, ahora poder llegar a ejercer una dignidad como juez administrativo de la República”, recordó Medina Argüello.

PUBLICIDAD

Al final, el abogado dejó en claro que, “al margen de toda la polémica que se ha generado alrededor de otras situaciones distintas a la profesión, quiero que la ciudadanía me reconozca por mi ejercicio profesional en el cargo, frente al cual mi compromiso es ejercer con dignidad que merece el cargo, una administración de justicia recta, eficaz y oportuna”.

Al final Medina agradeció “a Dios por el lugar donde me ha colocado, la fortaleza que me ha dado y la sabiduría me brinde para salir siempre adelante de la mano de mi pilar, mi familia, mi hija Malú, mi pareja Luisa, mi madre Fabiola, mi padre José Arturo y mi hermano Juan Camilo”.

PUBLICIDAD

Por último, el juez expresó: “Espero seguir alcanzando logros profesionales, continuar haciendo una carrera intachable en la rama judicial y seguir prestando un servicio público de más alta calidad”.

La Alcaldía de Arauca emitió un comunicado e hizo un llamado a evitar la violencia digital por medio de comentarios ofensivos o que denigren a las personas solo por su condición o aspecto (Alcaldía de Arauca/Facebook)

Alcaldía de Arauca se pronunció en medio de la polémica por los comentarios y burlas hacia el juez

En un primer momento, se emitió un comunicado el mismo miércoles en el que se hizo un llamado desde la Alcaldía de Arauca “al respeto y al uso responsable de las redes sociales, frente a los comentarios ofensivos y ataques personales registrados tras la publicación realizada”.

“Las expresiones dirigidas a ridiculizar su apariencia física y forma de vestir no pueden justificarse como simples opiniones o comentarios”, añade el documento, en el que se hizo hincapié sobre “las burlas, los insultos y los ataques personales”, y como estos “constituyen manifestaciones de violencia digital que afectan la dignidad de las personas y contribuyen a normalizar el irrespeto”, sigue la respuesta oficial.

PUBLICIDAD

Alcalde de Arauca le ofreció disculpas al juez José Arturo Medina Arguello

Medina, abogado de 39 años y oriundo de Ibagué, Tolima, tomó posesión ante el mandatario municipal después de ser designado mediante concurso de méritos por el Tribunal Administrativo de Arauca.

La difusión de fotografías y videos del acto derivó, sumado al comunicado, en una grabación que el mismo alcalde replicó la noche del miércoles.

“Quiero, en nombre de los más de 100 mil habitantes que tiene el municipio de Arauca, ofrecerle unas disculpas públicas al profesional, al juez posesionado”, afirmó Qüenza al comienzo de su pronunciamiento divulgado tras la controversia.

La administración municipal sostuvo que los mensajes para ridiculizar su apariencia y su vestimenta no pueden considerarse simples opiniones.

Durante su intervención, el alcalde resaltó que Medina no llegó al puesto por una decisión política, sino luego de superar un proceso de selección de la Rama Judicial.

PUBLICIDAD

Qüenza dijo que el jurista se formó en una familia de escasos recursos y llegó a Arauca acompañado por su madre, su hermano, su esposa y su hija. Según relató el mandatario, durante el encuentro previo a la posesión hablaron sobre el traslado de la familia y las condiciones de vida en el municipio.

Declaraciones del alcalde de Arauca Juan Alfredo Qüenza Ramos (Juan Qüenza/Facebook)

“El hábito no hace al monje”, resaltó el alcalde al cuestionar que la discusión pública se hubiera concentrado en la presentación personal del nuevo juez y no en su trayectoria profesional.

Qüenza expuso que los concursos de mérito exigen preparación académica y no dependen de vínculos políticos, y por lo anterior recordó la experiencia de Medina en el campo jurídico antes de su designación.

PUBLICIDAD

El alcalde pidió revisar los prejuicios detrás de los mensajes en redes sociales

Qüenza comentó que las críticas por la apariencia del funcionario reflejan prejuicios que deben ser revisados, y agregó que una forma de vestir o un corte de cabello no determinan las capacidades, el comportamiento o la integridad de una persona.

El mandatario recordó que durante su propia campaña electoral fue objeto de apodos y comentarios en redes sociales. A partir de esa experiencia, pidió a los usuarios evitar mensajes que puedan afectar la dignidad de otros.

“De nada sirve vestir la mejor prenda, de nada sirve tener el mejor peluqueado si tienen podrido el corazón”, dijo el alcalde al dirigirse a quienes participaron en la discusión digital.

El Juzgado Quinto Administrativo deberá resolver los casos conforme a derecho

En la grabación, Qüenza reiteró su respaldo al nuevo funcionario judicial y señaló que la administración municipal estará disponible para facilitar su llegada y la de su familia a Arauca.

El alcalde contó que su única petición al nuevo juez es que las decisiones de su despacho se adopten “en derecho”, sin influencias de amistades, cercanías políticas o favores.

El debate que generaron las imágenes de la ceremonia derivó en el llamado institucional a evitar ataques personales y a promover interacciones respetuosas en redes sociales.