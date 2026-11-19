El expresidente Gustavo Petro ejerce en la actualidad como el titular del Pacto Histórico y principal líder de oposición. (Suministrada a Infobae Colombia)

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El presidente de la República, Gustavo Petro, compartió imágenes sobre cómo avanzan las movilizaciones del paro nacional el jueves 19 de noviembre, en distintas ciudades de Colombia, y cuestionó la atención estatal a los damnificados por el terremoto por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, a tres meses de ocurrido el desastre.

En una de sus publicaciones, el jefe de Estado mostró imágenes de un sector de Cali, fortín del movimiento progresista, y señaló que la situación económica de los ciudadanos contrasta con las decisiones que atribuyó a su sucesor. “Este es solo un barrio de Cali”, escribió el mandatario en la plataforma digital frente a este escenario.

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“Mientras Abelardo quiere poner impuestos sobre la gente que trabaja, expande el hambre y le rebaja los impuestos a los más ricos del país y deja sin soluciones a las víctimas del terremoto”, señaló el expresidente, del que se prevé que acuda a uno de los puntos de movilización dispuestos por la jornada que se adelanta en todo el país.

Con estos mensajes en X, el expresidente Gustavo Petro se expresó en las movilizaciones del 19 de noviembre en Colombia. (@petrogustavo/X)

El jefe de Estado cerró ese mensaje con una pregunta sobre los recursos destinados a los afectados del fenómeno natural, de magnitud de 7,4 y que, además de dejar 335 muertos, ocasionó destrozos en al menos 200.000 inmuebles y cuantiosos daños en infraestructura pública. “¿Dónde está el dinero para las víctimas del terremoto?”.

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El mensaje de Petro convocó a movilizaciones en las plazas públicas

Del mismo modo, el mandatario también difundió un video desde Pereira, posterior a la convocatoria que había publicado en su canal de WhatsApp para las protestas del 19 de noviembre. “Invito a toda la ciudadanía colombiana, al pueblo de Bogotá, al pueblo de Cali, de Medellín, de Barranquilla, a toda Colombia, a salir a las plazas”, dijo.

Con esta otra publicación en X, el expresidente Gustavo Petro mostró cómo avanzan marchas en Pereira, en la jornada del 19 de noviembre. (@petrogustavo/X)

En ese mensaje, el gobernante pidió expresarse en defensa de “la comida, por la vida, por el ingreso familiar”, pues remarcó que estos factores estaban “en peligro debido a un mal gobierno”. Con ello, el primer mandatario reiteró la importancia de que los sectores de oposición se expresen de manera pacífica frente al actual Gobierno.

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A su vez, el jefe de Estado compartió imágenes de cómo transcurrían las movilizaciones en ciudades como Pereira y Barranquilla y denunció cómo en la capital del Atlántico se estarían registrando disturbios. “Agredida la marcha de Barranquilla por el tirano Abelardo”, señaló el líder de izquierda frente a lo que serían las supuestas agresiones.

Con esta publicación en la red social X, el expresidente Gustavo Petro denunció agresiones a las marchas en Barranquilla. (@petrogustavo/X)

En sus declaraciones, el expresidente también cuestionó las políticas sobre los recursos naturales que, según él, estarían en peligro bajo la tutela del hoy presidente de la República. “Invito a la dignidad de Colombia a salir, a los hombres y mujeres libres de Colombia a salir, a que no nos dé miedo, no nos paralice”, remarcó.

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El expresidente Gustavo Petro se mostró activo en su canal de WhatsApp con las movilizaciones del 19 de noviembre. (Gustavo Petro/WhatsApp)

Finalmente, Petro llamó a demostrar en las calles que Colombia “quiere el bienestar del pueblo”, “justicia social” y “soberanía nacional”. “A las calles el 19 de noviembre”, concluyó en ese mensaje, que se compartió en un espacio al que ya llega a más de 686.000 seguidores, queriendo emular lo que hizo Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil.

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