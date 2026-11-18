Ante la problemática del crédito informal y los prestamistas ilegales, el concejal David Saavedra dirigió propuestas al Gobierno nacional para evitar que los criminales sigan ganando terreno (David Saavedra/X)

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El concejal de Bogotá, David Saavedra, advirtió sobre el impacto de los préstamos ilegales, conocidos comúnmente como ‘gota a gota’, una modalidad asociada con intereses elevados, cobros violentos y extorsiones que afectan principalmente a hogares de bajos ingresos.

El cabildante pidió reforzar la persecución contra las redes que operan estos créditos y ampliar las alternativas de financiación formal para la población vulnerable.

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De acuerdo con la denuncia de Saavedra, los préstamos informales suelen ofrecerse con desembolsos rápidos y pocos requisitos, una condición que puede resultar atractiva para personas que necesitan dinero de forma inmediata. Sin embargo, señaló que esa facilidad inicial puede convertirse en una cadena de pagos difíciles de sostener y en riesgos para la seguridad de los deudores y sus familias.

“No podemos permitir que el miedo se vuelva parte de la cotidianidad de los bogotanos. Una persona que necesita un préstamo no puede terminar amenazada, perseguida o viviendo con miedo por las deudas”, expresó el concejal.

El concejal David Saavedra alertó que los préstamos informales exponen a familias de la capital a intimidaciones, persecuciones y cobros con tasas que pueden superar el 600% anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de cada cinco colombianos ha recurrido a créditos informales

Los datos de Banca de las Oportunidades indican que uno de cada cinco colombianos ha acudido a mecanismos de préstamo informal, entre ellos el llamado ‘gota a gota’. La situación tiene una mayor incidencia entre personas de 36 a 55 años, habitantes de estratos 1 y 2, con ingresos mensuales inferiores a $2 millones.

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Para este grupo, las dificultades para acceder a productos bancarios, la urgencia de liquidez y la falta de información sobre otras opciones de crédito pueden favorecer la búsqueda de prestamistas no autorizados.

El concejal reiteró que la respuesta institucional debe contemplar tanto acciones de seguridad como medidas que reduzcan las barreras de acceso al sistema financiero.

Una investigación de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), publicada en septiembre de 2026, alertó que los intereses de estas operaciones pueden superar el 600% efectivo anual. Esa carga encarece rápidamente las obligaciones y puede dejar a los deudores sin capacidad para cumplir las cuotas exigidas.

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Miles de personas en sectores vulnerables recurren a créditos ilegales por necesidad inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias por extorsión mantienen la alerta en la capital

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia registró 2.227 denuncias por extorsión vinculadas a préstamos ‘gota a gota’ durante 2025. En 2026, la entidad contabilizó 1.639 casos de extorsión, según las cifras citadas por el cabildante.

Aunque la ciudad acumuló dos años consecutivos de reducción de ese delito, el cabildante pidió no interpretar la tendencia como una solución definitiva. La disminución fue de 15,6% en 2025 y de 2,4% entre enero y octubre de 2026, frente al mismo lapso del año anterior.

“Es positivo que las cifras estén bajando, pero eso no significa que el problema haya desaparecido. Hay personas que siguen recibiendo amenazas, familias que tienen miedo y ciudadanos que no saben cómo salir de estas situaciones”, afirmó Saavedra.

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Los métodos de cobro pueden incluir intimidaciones en las viviendas, amenazas contra parientes y seguimientos. El concejal también señaló que, en los casos más graves, estas prácticas pueden escalar hacia secuestros, torturas e incluso homicidios.

Los prestamos ilegales pueden terminar en extorsión, amenazas contra familiares y violencia en los hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 7.492 personas recibieron créditos mediante un programa distrital

Como alternativa al crédito ilegal, Saavedra destacó el programa “Ciérrale la llave al gota a gota”, impulsado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La estrategia busca facilitar préstamos legales, con condiciones conocidas por los usuarios, para reducir la dependencia de esquemas informales.

Desde 2024, el programa ha otorgado al menos un crédito a más de 7.492 ciudadanos. De acuerdo con las cifras expuestas, se aprobaron 42.838 operaciones por un monto superior a $6.374 millones.

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El cabildante recordó que el Gobierno nacional ha promovido convenios con cooperativas de financiación, pero propuso avanzar hacia una tasa diferencial para préstamos de bajo monto destinados a personas vulnerables. La medida, según planteó, permitiría ofrecer intereses acordes con la capacidad de pago de los solicitantes.

Finalmente, Saavedra invitó a quienes reciban amenazas, agresiones o exigencias extorsivas a denunciar ante el Gaula, a través de la línea 165, o a comunicarse con el 123 en caso de emergencia.