Nelson Alarcón, presidente de la CUT, afirmó que "la CUT rafitica el compromiso con la negociación del incremento del salario mínimo vital para 2027, en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores" - (CUT)

Guardar

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) confirmó su participación en la discusión para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 y reclamó que la negociación preserve el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que insistirá en que, como en 2026, se tenga un aumento bajo el concepto de “salario móvil y vital”.

Por medio de un video, horas después de la instalación de la mesa de concertación, el presidente de la CUT, Nelson Alarcón, señaló que la organización respaldó la instalación de la mesa junto al Gobierno Nacional, los empresarios y el Comando Nacional Unitario. “Defendemos el salario mínimo vital”, afirmó.

PUBLICIDAD

Alarcón sostuvo que el objetivo sindical será acordar un incremento que responda a las necesidades de los asalariados. “Estamos abiertos al diálogo y a la concertación, pero sin dejar a un lado las reivindicaciones de generar un mayor poder adquisitivo”, expresó.

Informes tras cada sesión

El dirigente indicó que la central comunicará el desarrollo de las reuniones a sus subdirectivas y sindicatos filiales. “Estaremos atentos para informarles cada vez que se desarrollen las diferentes sesiones”, dijo.

La CUT definió su posición al finalizar la sesión de instalación de la discusión. Nelson Alarcón no detalló una cifra de aumento ni precisó un calendario para las próximas reuniones de la mesa de concertación. Tampoco informó cuándo presentará una propuesta salarial concreta ante las partes que integran el espacio de negociación.

PUBLICIDAD

(Ministerio del Trabajo Colombia)

Cómo quedaría el aumento del salario mínimo si se da bajo el concepto de “salario vital”

Si se aplicara en 2027 el mismo aumento del 23,7% definido para 2026 bajo el concepto de “salario móvil y vital”, el salario mínimo básico mensual en Colombia quedaría en $2.165.869 (y el total con auxilio de transporte llegaría a $2.474.000).

Desglose proyectado (con aumento del 23,7 %)

Salario mínimo básico (2026): $1.750.905. Proyección 2027: $2.165.869

Auxilio de transporte (2026): $249.095. Proyección 2027: $308.131

Total mensual con auxilio (2026): $2.000.000. Proyección 2027: $2.474.000

Situación crítica de Colombia

No obstante, después de la instalación de la mesa de concertación, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, también habló de lo que se viene y pidió responsabilidad a la hora de tomar una decisión.

“Tenemos que tener en cuenta, primero, la situación que tenemos de país. Un país que, como todos sabemos, viene en una situación que nos deja el Gobierno anterior muy delicada a nivel fiscal. Entonces, son dos temas que tenemos hoy muy duros para el país: uno, el tema de la ley de rescate. Y dos, el tema del salario mínimo”, advirtió.

PUBLICIDAD

La dirigente insistió en que “nosotros hoy tenemos que ser demasiado responsables con el salario mínimo porque por un lado tenemos que proteger el empleo a los trabajadores y por el otro también tenemos que proteger y entender a los que generan el empleo, que en este caso son todas las empresas de Colombia, pero la micro, pequeña y mediana empresa genera el 80% del empleo formal del país”.

Representantes de Fenalco, Acopi y la Andi acudieron a la instalación formal de la mesa de concertación del salario mínimo de 2027 - (Ministerio del Trabajo)

Salario mínimo, tasas, ley de rescate e inflación

La discusión sobre el salario mínimo de 2027 toma fuerza en Colombia en un escenario de menor actividad económica, inflación al alza y tasas de interés elevadas. Analistas y gremios evalúan un incremento de entre 8% y 9%, una cifra que podría influir en las próximas decisiones del Banco de la República. La inflación anual llegó a 6,30% en octubre, el tercer incremento mensual consecutivo.

PUBLICIDAD

Para el analista de mercados de VT Markets, Alfredo Marentes, ese comportamiento suma presión a la negociación salarial. “Colombia entra así en un terreno incómodo, con una economía que se frena y precios que siguen altos”, afirmó.

El analista incluyó entre los riesgos para la inflación:

Fenómeno de El Niño.

Precios de los alimentos y la energía.

Petróleo.

Salario mínimo de 2027.

Recordó que el Banco de la República mantuvo en octubre la tasa de interés en 12,25%, tras una votación de 4 a 3. La previsión de VT Markets es que la autoridad monetaria vuelva a sostenerla en diciembre, debido a la desaceleración de la actividad y al ajuste fiscal previsto para el próximo año. No obstante, Marentes advirtió que el Emisor podría aumentar la tasa otros 25 puntos básicos (pb) si el ajuste del salario mínimo supera ampliamente la inflación o si las expectativas de precios pierden anclaje.

PUBLICIDAD

La tasa de interés del Banco de la República impacta, entre otras cosas, los créditos y préstamos bancarios - (John Vizcaino/Reuters)

“La aprobación de la ley de rescate y un aumento del mínimo moderado, en el rango de 8% a 9%, abrirían espacio a recortes en 2027”, señaló.

Consumo y empresas enfrentarían efectos distintos

Un aumento salarial por encima de la productividad y de la meta de inflación podría elevar los costos laborales para empresas de sectores que ya muestran retrocesos, como la manufactura, el agro, la construcción y el comercio minorista.

Los hogares con deudas de consumo y tarjetas de crédito figuran entre los segmentos más expuestos por las altas tasas. Con una tasa de usura cercana a 28,3%, el informe recomienda priorizar el pago de obligaciones costosas y evitar ampliar las compras a crédito durante diciembre.

PUBLICIDAD

La negociación del salario mínimo coincidirá con el trámite de la ley de rescate económico, que busca un ajuste de 2,2 puntos del PIB, cerca de $42 billones, para 2027.