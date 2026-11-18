La construcción acumuló una caída de 0,7% entre enero y septiembre de 2026, uno de los sectores que continúa mostrando dificultades dentro de la economía colombiana (Fico Gutiérrez)

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La industria manufacturera, el agro y la construcción figuran entre las actividades que mantienen señales de debilidad en Colombia, una situación que vuelve a poner sobre la mesa las dificultades para fortalecer la capacidad productiva del país. Aunque algunos sectores mostraron resultados positivos, el comportamiento de la economía durante el tercer trimestre de 2026 encendió alertas en el sector empresarial.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que uno de los principales retos económicos consiste en recuperar la inversión y generar condiciones que permitan impulsar la actividad productiva. El pronunciamiento se conoció después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicara los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes a julio, agosto y septiembre.

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La Andi advirtió que Colombia necesita fortalecer la inversión para mejorar su capacidad productiva y recuperar el dinamismo económico (@ANDI_Colombia/X)

Durante ese periodo, la economía colombiana creció 0,5%, un resultado inferior al 3,8% registrado en el tercer trimestre de 2025. Para el gremio, las cifras muestran un comportamiento desigual entre las actividades económicas y reflejan la necesidad de fortalecer los sectores que tienen dificultades para recuperar su dinamismo.

Agro e industria, entre los sectores con resultados negativos

El balance trimestral dejó diferencias importantes entre las ramas productivas. Mientras la explotación de minas y canteras encabezó los resultados positivos con un crecimiento de 7,8%, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación avanzaron 5,2%. Por su parte, el suministro de electricidad, gas y agua registró una variación positiva de 3,9%.

En el otro extremo se ubicaron actividades que tuvieron retrocesos. El sector agropecuario presentó una caída de 6,7%, seguido por información y comunicaciones, con una disminución de 2,9%. La industria manufacturera también registró un resultado negativo de 1,2%, mientras que las actividades financieras y de seguros retrocedieron 0,8%.

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Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, señaló que las diferencias entre los sectores reflejan las dificultades que enfrenta parte del aparato productivo colombiano. “Existe un comportamiento heterogéneo entre los sectores: mientras la minería muestra una recuperación, la industria manufacturera continúa rezagada y otros sectores estratégicos para el empleo y la actividad productiva, como la construcción y el agropecuario, presentan señales de debilidad. Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones para dinamizar la actividad productiva y recuperar el crecimiento económico del país”, afirmó.

El sector agropecuario tuvo una de las mayores contracciones entre julio y septiembre, con una variación negativa de 6,7% (Colprensa)

Al revisar el comportamiento entre enero y septiembre, el PIB acumuló un crecimiento de 2,1%. En esos nueve meses, las actividades artísticas y de entretenimiento registraron el mayor avance, con 5,9%. La administración pública, salud y educación crecieron 5,8%, mientras que minas y canteras alcanzaron una variación de 4,2%.

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La industria manufacturera consiguió mantenerse en terreno positivo durante el acumulado, con un crecimiento de 1,1%. Sin embargo, su resultado permaneció por debajo del promedio nacional. El agropecuario, por su parte, acumuló una caída de 4,1%. También presentaron balances negativos la construcción (-0,7%) y las actividades de información y comunicaciones (-0,5%).

La inversión, uno de los principales desafíos

Desde la perspectiva del gasto, la demanda interna tuvo un comportamiento favorable. Entre julio y septiembre aumentó 2,6%, impulsada por el consumo final y la formación bruta de capital fijo, ambos con un crecimiento de 2,1%. El gasto del Gobierno presentó una variación de 4,2%, mientras que el consumo de los hogares avanzó 1,7%. En contraste, las importaciones aumentaron 9,8% y las exportaciones disminuyeron 1,8% durante el trimestre.

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En el balance de los primeros nueve meses, la demanda interna creció 3,4% frente al mismo periodo de 2025. El gasto del Gobierno aumentó 10,1% y el consumo de los hogares registró un avance de 2,4%. La formación bruta de capital fijo, indicador relacionado con la inversión en activos productivos, acumuló un crecimiento de 4,3%.

Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, señaló que la baja inversión limita las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo futuro del país (Colprensa)

Pese a ese resultado, la Andi puso el foco en la participación de la inversión dentro de la economía. Según el gremio, la formación bruta de capital fijo representó el 15,7% del PIB, una proporción que considera insuficiente para fortalecer las perspectivas de crecimiento.

“La baja inversión no solo limita el desempeño económico actual, sino que también compromete las posibilidades de crecimiento futuro. Por eso, reiteramos la importancia de generar un entorno favorable para la inversión que permita fortalecer la capacidad productiva y las perspectivas de desarrollo del país”, agregó Murgas.

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