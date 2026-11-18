El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, aseguró que decenas de mujeres fueron instrumentalizadas a través de OPSs en el gobierno de Gustavo Petro. Indicó que la Fiscalía debe investigar a las entidades en donde se pudo haber presentado esa instrumentalización, además de la Presidencia (@carlosariosp/IG y Andrea Puentes/Presidencia de la República)

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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para dar una entrevista relacionada con la denuncia que hizo sobre la presunta instrumentalización de mujeres en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según el funcionario, casi 50 mujeres habrían sido “instrumentalizadas” en la administración anterior a través de contratos de prestación de servicios.

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“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre en un debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República.

El 18 de noviembre, tras salir de la diligencia en la Fiscalía, Ríos Puerta informó a los medios de comunicación que en la entrevista con el ente acusador ahondó en la denuncia que hizo ante el Congreso. Además, aseguró que espera que la investigación que se adelante al respecto aporte a la verdad sobre los hechos.

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“Explicamos todo lo que lamentablemente ha pasado en la Presidencia de la República. Contamos y narramos todos los hechos y obviamente es menester por parte de la Fiscalía hacer la debida investigación. Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron”, precisó.

El funcionario confirmó que cuenta con la información que respalda su denuncia y que ahora está en manos de la Fiscalía, que, desde su perspectiva, también debe investigar las otras entidades en las que esas mujeres pudieron haber sido instrumentalizadas.

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