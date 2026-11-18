La desconexión del sistema asociado al suministro de oxígeno no fue atentido a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Superintendencia Nacional de Salud impuso una multa de $437 millones al Hospital Susana López de Valencia de Popayán, Cauca, por varias fallas en las que incurrió durante la hospitalización de una menor en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. De acuerdo con el comunicado que emitió la entidad, las falencias se registraron en la atención de la paciente y en las medidas de seguridad implementadas.

Los hechos investigados por la superintendencia, que derivaron en la imposición de la millonaria multa, ocurrieron en octubre de 2021. La menor de edad estaba conectada a un ventilador mecánico y, de repente, el sistema de suministro de oxígeno se desconectó.

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Según la investigación que adelantó la entidad, aunque el equipo activó las alarmas, estas permanecieron encendidas durante cerca de 33 minutos sin atención; la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimada y falleció en enero de 2022 tras presentar un deterioro neurológico.

La Superintendencia Nacional de Salud determinó que el ventilador funcionaba correctamente y detectó deficiencias en la configuración y verificación de las alarmas, el monitoreo de pacientes críticos y las medidas preventivas para evitar hechos similares.

“El hospital incumplió las obligaciones establecidas para identificar, analizar y gestionar eventos adversos en los servicios de salud. Para definir la sanción también tuvo en cuenta que la paciente era una menor de edad, sujeto de especial protección constitucional”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

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Este caso hace parte de los 512 procesos administrativos que la administración actual de la entidad encontró pendientes y con riesgo de vencimiento de términos por falta de trámite durante el Gobierno anterior. “Ante esta situación, la entidad priorizó la revisión de los casos para avanzar en su trámite y adoptar las decisiones a que haya lugar”, detalló.

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