Las nuevas tendencias en medicina estética fueron el centro de las conversaciones en la decimotercera edición del AMWC Latin America, celebrada del 29 al 31 de octubre de 2026 en Medellín

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Las nuevas tendencias en medicina estética fueron el centro de las conversaciones en la decimotercera edición del AMWC Latin America, celebrada del 29 al 31 de octubre de 2026 en Medellín, con debates sobre el uso personalizado del ácido hialurónico, la mejora de la calidad cutánea y la recuperación del soporte facial tras una pérdida importante de peso.

Especialistas de Brasil, México, Argentina y Colombia plantearon tratamientos orientados a mejorar la apariencia sin modificar los rasgos propios. “Quiero verme mejor, pero que no se note que me hice algo”, es una de las peticiones que cada vez escuchan con mayor frecuencia los especialistas en medicina estética.

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“El ácido hialurónico sigue siendo una herramienta versátil para dar estructura y soporte al rostro, siempre que exista una buena valoración y un plan individualizado”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de resultados naturales ha impulsado procedimientos que combinan estructura, definición e hidratación según las necesidades de cada paciente. En 2024 se realizaron 6,3 millones de tratamientos con ácido hialurónico en el mundo, una sustancia cuya variedad de geles permite tratar desde la pérdida de volumen hasta el contorno facial.

“Lo que más piden hoy los pacientes es verse mejor sin dejar de parecerse a sí mismos”, afirmó Daniel Boro, cirujano plástico brasileño y profesor del Instituto Boggio de São Paulo. “El ácido hialurónico sigue siendo una herramienta versátil para dar estructura y soporte al rostro, siempre que exista una buena valoración y un plan individualizado”.

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Las distintas zonas del rostro requieren productos con propiedades diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gustavo Rojas, médico estético mexicano y docente universitario, señaló que las distintas zonas del rostro requieren productos con propiedades diferentes. “Uno de los mayores avances ha sido entender que no todas las zonas del rostro requieren el mismo tipo de producto. Hoy existen geles con diferentes propiedades que permiten aportar estructura, definición y acompañar el movimiento natural de los tejidos”

Esa variedad permite acompañar el movimiento natural de los tejidos y aplicar técnicas como el rejuvenecimiento labial conservador, el soporte facial en cuatro puntos, la restauración progresiva de la estructura facial, la rinomodelación no quirúrgica, la armonización corporal y los tratamientos hidratantes inyectables (skinboosters), además del manejo de posibles complicaciones clínicas.

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Bioestimulación y tecnologías para mejorar la calidad de la piel

Una esteticista aplica cuidadosamente una mascarilla revitalizante en el rostro de una clienta. Los nuevos tratamientos buscan la firmeza, la textura y la luminosidad de la piel.

La conversación también se desplazó hacia la firmeza, la textura y la luminosidad de la piel. El encuentro revisó el ácido poli-L-láctico (PLLA), destinado a estimular la producción de colágeno tipo I; la hidroxiapatita de calcio (CaHA), que combina soporte inicial y bioestimulación posterior; y tecnologías regenerativas como polinucleótidos y exosomas.

“Los pacientes entienden que con los años el rostro cambia no solo en volumen, sino también en firmeza, textura y luminosidad”, explicó Gabriela Cella, dermatóloga argentina y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires. Para la especialista, esos factores requieren una evaluación médica integral antes de definir cualquier intervención.

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Los cambios faciales tras una pérdida significativa de peso ocuparon otro espacio de discusión. La reducción del soporte graso puede aplanar o descender las mejillas, restar definición al contorno mandibular y acentuar surcos nasogenianos, líneas de marioneta y ojeras, además de dar una apariencia fatigada, los surcos más pronunciados y la pérdida de firmeza pueden modificar la apariencia del rostro; en redes sociales, este fenómeno recibe coloquialmente el nombre de “cara derretida” o cara de Ozempic.

El abordaje estético tras una pérdida importante de peso

“Cuando hay una pérdida de peso importante, la piel pierde soporte y firmeza. Los tratamientos deben hacer parte de un plan integral que contemple alimentación, ejercicio, cuidado diario de la piel y suplementación cuando el médico la indique”.

María Claudia Rodríguez, dermatóloga colombiana e integrante de Asocolderma y de la Academia Americana de Dermatología, advirtió que una pérdida importante de peso reduce el soporte y la firmeza de la piel. “Cuando hay una pérdida de peso importante, la piel pierde soporte y firmeza. Los tratamientos deben hacer parte de un plan integral que contemple alimentación, ejercicio, cuidado diario de la piel y suplementación cuando el médico la indique”, explica.

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El abordaje propuesto busca recuperar estructura y calidad cutánea de forma natural, con procedimientos que se definan según la condición de cada rostro.

Los especialistas plantearon que los tratamientos estéticos deben integrarse con alimentación, ejercicio, cuidado diario de la piel y suplementación cuando el médico la considere necesaria. La dermocosmética de grado médico, con péptidos, extractos botánicos y antioxidantes, puede complementar ese cuidado sin reemplazar la valoración profesional.