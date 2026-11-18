Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia, pidió que el Gobierno nacional intensifique la búsqueda de Nancy Gómez - (Alcaldía Uribia/EFE/Nancy Gómez)

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Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia, pidió este miércoles 18 de noviembre de 2026 que el Gobierno nacional intensifique la búsqueda de Nancy Gómez, su esposa y gestora social del municipio, secuestrada una semana atrás en La Guajira.

El mandatario local solicitó reforzar los operativos terrestres y aéreos, los controles en la zona y la presencia de las Fuerzas Militares para lograr la liberación de Gómez. También pidió mantener los sobrevuelos, fortalecer la vigilancia con drones y aumentar el pie de fuerza en el territorio.

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Buitrago García recordó que este miércoles 18 de noviembre se cumple una semana del secuestro y expresó que la familia atraviesa días de angustia e incertidumbre. Además, a través de su cuenta de X, agradeció el respaldo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pero insistió en que las operaciones de búsqueda y rescate no deben detenerse.

El mensaje de Jamie Buitrago, alcalde de la ciudad de Uribia, pidiendo intensificar esfuerzos para encontrar a su esposa Nancy - (@jaimebuitrago1_/X)

“Hoy se cumple una semana del secuestro de mi esposa, Nancy Gómez. Han sido días de angustia e incertidumbre, pero también de una lucha en la que no vamos a rendirnos”, escribió el mandatario en esa red social.

El alcalde sostuvo que cada minuto es determinante para encontrar a su esposa y reclamó que no disminuya la presencia militar en La Guajira. Además, señaló que confía en que las labores de las autoridades permitan que Gómez regrese a su casa sana y salva.

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Agregó que para él “es fundamental intensificar los sobrevuelos, fortalecer la vigilancia con drones, mantener los controles en la zona y reforzar aún más el pie de fuerza. Presidente, cada minuto cuenta. No podemos bajar la guardia ni permitir que disminuya la presencia de nuestras Fuerzas Militares en el territorio”.

Buitrago García aseguró que su familia mantiene la esperanza en medio de las operaciones desplegadas desde el secuestro. “No nos damos por vencidos. Seguimos firmes, confiando en nuestras Fuerzas Militares y en que todos estos esfuerzos permitan traer pronto a Nancy de regreso a casa, sana y salva”, escribió.

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(red social X)

Cuándo fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia

Nancy Yaneth Gómez Sánchez fue secuestrada el miércoles 11 de noviembre de 2026, hacia las 6:10 a. m., cuando salía de un gimnasio en Uribia, municipio de La Guajira ubicado cerca de la frontera con Venezuela.

Según los reportes conocidos por las autoridades, hombres armados la interceptaron y la obligaron a subir a un vehículo blanco, con rumbo desconocido. Desde entonces, las autoridades mantienen un operativo para establecer su paradero y determinar quiénes participaron en el secuestro.

El caso activó un operativo de búsqueda desde el día del secuestro. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó entonces el despliegue de la Fuerza Pública y un plan candado en La Guajira para impedir un eventual traslado de la víctima hacia territorio venezolano.

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Las primeras informaciones mencionaron una posible participación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aunque esa hipótesis continúa bajo verificación de las autoridades. La prioridad oficial, según los pronunciamientos conocidos desde el 11 de noviembre, es recuperar a Nancy Gómez con vida y llevar a los responsables ante la justicia.

La recompensa y las hipótesis sobre el caso

La Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información veraz que permita establecer el paradero de la gestora social.

Además, las autoridades revisan cámaras de seguridad y recaban información sobre los vehículos que habrían sido utilizados durante el secuestro. También pidieron a la ciudadanía aportar datos a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de inteligencia y control territorial.

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La Embajada de Colombia en Caracas promoverá misiones empresariales para impulsar el comercio bilateral y la inversión recíproca. (@CancilleriaCol/X)

El secuestro también reabrió las alertas sobre las amenazas que, según Buitrago García, recibía su familia desde 2025. El alcalde afirmó que había puesto esos hechos en conocimiento de la Fiscalía y que algunos mensajes estaban dirigidos contra su esposa por su trabajo como gestora social y por sus posturas frente a la situación de seguridad en Uribia.

El componente fronterizo adquirió relevancia desde el jueves 12 de noviembre, cuando la Cancillería colombiana abrió un canal de coordinación con Venezuela. El canciller Omar Bula Escobar habló ese día con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, para facilitar el intercambio de información y las acciones de búsqueda en la franja limítrofe.

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Esa gestión responde a que las autoridades mantienen como hipótesis la posibilidad de que los secuestradores intentaran sacar a Gómez de Colombia, aunque no existe una confirmación oficial de que haya sido llevada a Venezuela.