Investigan presunto feminicidio de una mujer en Lebrija y detienen a su expareja como presunto responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades investigan la muerte de Yuri Gálvez González como un presunto feminicidio en Lebrija, Santander. La mujer, de 26 años, fue encontrada sin vida el martes 17 de noviembre de 2026 dentro de una vivienda del barrio Villa Paraíso.

Su excompañero sentimental, un hombre de 31 años, fue ubicado y detenido horas después en una zona rural del municipio, señalado como el presunto responsable del ataque.

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El caso generó preocupación entre los residentes de esta población santandereana. Según el reporte preliminar de la Policía, una alerta recibida hacia las 11.35 a. m. llevó a los uniformados hasta el inmueble donde se encontraba el cuerpo.

Tras asegurar el lugar, las autoridades solicitaron la presencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar las diligencias judiciales y analizar la escena.

Personal del CTI realizó el respectivo levantamiento del cuerpo ante la mirada de asombro de familiares y vecinos. Imagen referencial (AFP)

La causa exacta de la muerte será establecida mediante una necropsia

Las primeras informaciones, disponibles en medios locales como El Frente y Vanguardia, señalan que la víctima tenía heridas que serían compatibles con impactos de arma de fuego. Sin embargo, la causa definitiva del fallecimiento deberá establecerse mediante el examen forense correspondiente, que hace parte de la investigación en curso.

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Según versiones recopiladas durante las indagaciones iniciales, antes de la muerte habría ocurrido una discusión entre la mujer y su expareja. Después de ese episodio, el hombre se habría retirado del sector.

La información fue puesta en conocimiento de los investigadores, que tendrán que contrastarla con los testimonios, los elementos hallados en la vivienda y los resultados técnicos de la necropsia.

Un familiar de Yuri Gálvez González relató a las autoridades que ella habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas reiteradas durante la relación. Este antecedente será evaluado por la Fiscalía dentro del proceso que establecerá responsabilidades penales.

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Las autoridades piden denunciar ante cualquier alerta de violencia de género (GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

El detenido será presentado ante la Fiscalía

Luego de recoger información entre vecinos y familiares, la Policía desplegó labores de búsqueda para ubicar al principal sospechoso. El hombre fue hallado en la vereda La Renta, sobre la vía que comunica a Lebrija con Barrancabermeja. La captura se produjo el mismo martes y el procedimiento quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El detenido será presentado ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá definir las actuaciones procesales posteriores y exponer ante un juez los elementos reunidos en esta etapa. La investigación busca determinar si existieron antecedentes de violencia basada en género, qué ocurrió antes de la muerte y si hay pruebas que vinculen al capturado con el homicidio.

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Por ahora se preserva la presunción de inocencia del hombre mientras avanza el proceso judicial. A la vez, el caso reabre la preocupación por la violencia contra las mujeres y por las barreras que pueden impedir que víctimas, familiares o personas cercanas acudan a las instituciones antes de que una situación de riesgo escale.

Mientras el caso de Yuri Gálvez González continúa bajo investigación, la comunidad espera que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido.

La familia de Yuri Gálvez González pide justicia, mientras las autoridades avanzan en las pruebas forenses y judiciales del caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denunciar a tiempo puede activar medidas de protección

Las agresiones físicas no son la única señal de peligro dentro de una relación. Las humillaciones, amenazas, celos que derivan en control, aislamiento de familiares o amistades, vigilancia del teléfono, restricciones económicas y persecuciones pueden constituir formas de violencia psicológica, económica o digital. Identificar estos comportamientos permite buscar apoyo antes de que se presenten nuevas agresiones.

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Familiares, amistades, vecinos y personas de confianza pueden acompañar a la víctima a acudir a la Policía, la Fiscalía, las comisarías de familia, las personerías o los servicios de salud. También es importante conservar mensajes amenazantes, fotografías, registros médicos y otros elementos que puedan respaldar una solicitud de protección.

Ante un riesgo inmediato, la prioridad debe ser alejarse del agresor y pedir ayuda a las autoridades o a la red de apoyo más cercana. La denuncia temprana puede facilitar la valoración del riesgo y la adopción de medidas de protección.