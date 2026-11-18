El mandatario pidió cerrar el paso a tecnologías que, según afirmó, son utilizadas en acciones contra policías, militares y civiles (@ABDELAESPRIELLA/X - Colprensa)

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En las horas de la mañana del 17 de noviembre de 2026, la Dian confirmó la retención de 463 drones en Buenaventura, Valle del Cauca, y Cartagena, Bolívar, que estaban ingresando al país con presuntas anomalías documentales en el proceso migratorio.

En horas de la noche de la misma jornada, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó, en sus redes sociales, otra importante inmovilización de 91 equipos que serían ilegales y que fueron ingresados al país en Barranquilla. El operativo también fue encabezado por unidades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aprehendiera 91 equipos que ya estaban en un establecimiento comercial de la capital del departamento del Atlántico.

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El jefe de Gobierno afirmó que, en vista de que los grupos armados ilegales utilizan estos dispositivos para labores de vigilancia, lanzamiento de explosivos y ataques contra integrantes de la fuerza pública y civiles, estos equipos debieron ser retenidos.

“No permitiremos que los narcoterroristas conviertan la tecnología en armas contra nuestra fuerza pública”, señaló De la Espriella.

Como respuesta, De la Espriella indicó que dio instrucciones para impedir que los drones ingresen de forma irregular al país y terminen en manos de estructuras criminales.

“Fortalecer los controles y cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar la tecnología para atacar a Colombia”, sostuvo.

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