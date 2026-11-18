El concejal Andrés Barrios denunció que la aerolínea suele cambiar de asientos a sus pasajeros, y la devolución de ese cambios no se teembolsa de inmediato (@ABarriosBernal/X)

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El concejal de Bogotá Andrés Barrios denunció en sus redes sociales presuntas irregularidades en la atención a pasajeros de la aerolínea colombiana Avianca en el aeropuerto de Pereira, luego de un viaje con destino a la capital del país.

Según relató el cabildante, él y otros usuarios pagaron una tarifa superior, pero fueron trasladados en una categoría de servicio más económica. Barrios cuestionó que, al solicitar la devolución de la diferencia, les informaran que el reembolso tardaría cerca de un mes.

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“Cobran de inmediato, pero para devolver el dinero sí se toman su tiempo”, escribió el concejal, que calificó la situación como un posible abuso contra los usuarios. Además, pidió a la Superintendencia de Transporte que investigue los cambios en las tarifas y los tiempos de devolución de dinero.

El cabildante pidió a la Superintendencia de Transporte y a la Aeronáutica Civil revisar las denuncias sobre tarifas, devoluciones y condiciones de espera (@ABarriosBernal/X)

Una usuaria estuvo de acuerdo con el concejal capitalino: “Se volvió costumbre que cancelen los vuelos y arbitrariamente te manden a otro vuelo, te mandan a la última silla y cuando se les reclama la respuesta es enviarle el contrato de compra de tiquete y decir que ponga la PQR, no les importa”.

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Aunque la aerolínea suele responder las inconformidades de los usuarios en redes sociales, en esta oportunidad, la empresa no ha emitido mensaje alguno como respuesta al concejal.

En redes sociales los usuarios alegaron que la aerolínea suele hacer cambios sin previo aviso a los viajeros (@GeralNimitz/X)

Concejal Barrios cuestionó las condiciones de espera durante las obras de reconstrucción de la terminal aérea

De la misma manera, el cabildante bogotano señaló que las obras de reconstrucción en el aeropuerto no justifican, a su juicio, las condiciones de atención en la sala de espera.

También denunció que habría dos baños para todos los viajeros y falta de sillas, una situación que obligaría a niños y adultos mayores a permanecer de pie o sentados en el piso durante varias horas: “Los usuarios no son una cifra en una venta de tiquetes. Son familias que pagan, y bien caro, por un servicio digno que hoy no están recibiendo. Las aerolíneas y el aeropuerto tienen que responder. Cobrar caro y atender mal no puede volverse costumbre”.

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El concejal Andrés Barrios cuestionó las condiciones de atención a pasajeros en el aeropuerto de Pereira durante las obras de reconstrucción (Andrés Barrios Prensa- Colprensa)

Además, solicitó a la Aeronáutica Civil que exija condiciones mínimas de atención para los usuarios mientras duren las intervenciones en la terminal aérea.

Así van las obras en el aeropuerto de Pereira

El Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, proyecta habilitar el 19 de noviembre del año en curso tres salas de espera para vuelos nacionales en el segundo piso de la terminal, una medida con la que espera atender el aumento de operaciones previsto para la temporada de fin de año y las rutas hacia el Caribe colombiano.

El gerente del aeropuerto, Luis Fernando Collazos Quintana, explicó que la apertura depende de los avales de la Dirección de Gestión del Riesgo y de la Aeronáutica Civil. La administración también espera tramitar con las aerolíneas la autorización para poner en servicio el área de check-in, ascensores, escaleras eléctricas y las salas tres, cuatro y cinco.

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“La idea ahora es habilitar en noviembre toda el área nacional”, afirmó Collazos. De concretarse el cronograma, quedaría en funcionamiento cerca del 70% del segundo piso, de acuerdo con el directivo.

Los 32 módulos de check-in ya llegaron a la terminal aérea

Collazos informó que los 32 módulos de check-in ya están en el aeropuerto y entraron en etapa de instalación. Además, indicó que concluyó la revisión de los ocho ascensores del edificio, que ya operan desde el sótano hasta el mezzanine, en el tercer piso.

Aeropuerto Internacional Matecaña retoma operaciones y abre paso a la reactivación económica de Pereira (Google Maps)

La terminal también avanza en la revisión de los sistemas de aire acondicionado y en la intervención de las ocho escaleras eléctricas. La meta es habilitar esta semana el 50% de esos equipos. Los trabajos incluyen las vidrieras internas y externas, así como elementos de aluminio de la fachada.

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Por ahora, el acceso a las salas de espera de vuelos internacionales continuará en el primer piso. La administración prevé recuperar en diciembre la sala internacional y avanzar, hacia finales de ese mes, en la adecuación del mezzanine, donde están ubicadas las áreas de comidas.