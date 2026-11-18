El alcalde Federico Gutiérrez denunció la acumulación de basuras como un motivo potencial para las inundaciones en el sector, producto del desborde (@Adrian_3218/X)

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Una tormenta eléctrica acompañada de granizo azotó este miércoles 18 de noviembre de 2026 la tarde de Medellín y provocó la suspensión preventiva de las seis líneas de Metrocable, demoras en 17 vuelos y el desbordamiento de al menos una quebrada en el sector de Monterrey.

El fenómeno climático mantuvo en alerta a los organismos de socorro de la capital antioqueña durante buena parte de la jornada, aunque el servicio de cable aéreo se fue restableciendo de manera progresiva en horas de la noche.

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El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) comenzó a registrar actividad eléctrica desde las 3:50 p. m., cuando el núcleo de lluvias se localizaba sobre el oriente de la ciudad con acumulados cercanos a los seis milímetros.

El fenómeno se desplazó luego hacia el occidente y, finalmente, hacia el sur del valle, donde hacia las 4:30 p. m. se midieron los mayores registros de la jornada, con ocho milímetros. En el municipio vecino de Envigado también se reportaron precipitaciones, con acumulados de hasta tres milímetros.

El Dagrd pidió evitar actividades a cielo abierto

A las 4:45 p. m., el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) alertó sobre la presencia de una tormenta eléctrica activa en la ciudad. “Se registra tormenta eléctrica en Medellín, evite realizar actividades a cielo abierto”, publicó la entidad en su cuenta de X, en la que además solicitó a la ciudadanía reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.

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Minutos después, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó en la misma red social el agravamiento de la situación: “A esta hora se registran fuertes lluvias en Medellín. La quebrada La Escopetería y La Presidenta están en nivel rojo. También se reporta caída de granizo en el suroccidente de la ciudad”, escribió el mandatario, que pidió a los habitantes mantenerse atentos y llamar a la línea de emergencias ante cualquier eventualidad.

La Alcaldía de Medellín ordenó el cierre vial de la glorieta de Monterrey tras la anegación de la calle 10. El alcalde Federico Gutiérrez atribuyó el desbordamiento de la quebrada La Presidenta a la acumulación de residuos

Alerta roja en dos quebradas y naranja en otras tres

De acuerdo con el balance oficial, las quebradas La Escopetería y La Presidenta alcanzaron el nivel rojo de alerta, el más alto dentro del sistema de monitoreo institucional, mientras que Altavista, La 33 y La Guayabala permanecieron en alerta naranja por el incremento sostenido de sus caudales.

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En el reporte final del Siata se contabilizaron aumentos de nivel en 16 puntos de la red hídrica del Valle de Aburrá, diez de ellos en riesgo naranja y seis en riesgo rojo, entre los que también se incluyó al río Medellín a la altura del Puente 33.

El concejal Andrés Gury Rodríguez difundió un video en el que se observa el desbordamiento de La Presidenta a la altura del centro comercial Monterrey, con vehículos detenidos en medio del agua.

“Hoy nos tocó en pleno aguacero, atravesar La Presidenta que nuevamente se ha desbordado a la altura de Monterrey”, relató el edil en su cuenta de X, en la que además anunció que para 2027 pedirá mayor presupuesto destinado a la atención de las quebradas y el río Medellín.

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El concejal Andrés Gury Rodríguez anunció que pedirá mayor presupuesto para la atención de afluentes en 2027 (@AndresGuryRod/X)

Inundaciones en Monterrey y Premium Plaza

Las precipitaciones generaron inundaciones en varios puntos de la malla vial, entre ellos la calle 10, en inmediaciones del centro comercial Monterrey, y la calle 30, cerca de Premium Plaza. Ciudadanos reportaron a través de redes sociales calles anegadas en sectores como la avenida Las Vegas y la zona de Provenza. Como medida preventiva, la Alcaldía ordenó el cierre de la glorieta de Monterrey y del acceso a Patio Bonito.

El propio Gutiérrez advirtió sobre un factor que agravó la crecida de La Presidenta: “En la quebrada La Presidenta encontramos residuos que obstruyeron el paso del agua. Esto no puede seguir pasando”, señaló el alcalde, que hizo un llamado directo a la comunidad para que evite arrojar basuras a las fuentes hídricas de la ciudad.

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El metro suspendió y luego restableció las líneas de Metrocable

El Metro de Medellín suspendió de manera preventiva la operación de sus seis líneas de Metrocable por la tormenta

A las 5:10 p. m., ante el riesgo de descargas eléctricas y los fuertes vientos, el metro de Medellín anunció la suspensión temporal de la operación de sus seis líneas de cable aéreo: J (San Javier-La Aurora), P (Acevedo-El Progreso), M (Miraflores-Trece de Noviembre), H (Oriente-Villa Sierra), K (Acevedo-Santo Domingo) y L (Santo Domingo-Arví). La medida, confirmada mediante un comunicado publicado a las 5:13 p. m., afectó la movilidad de miles de usuarios que dependen de este sistema para regresar a sus hogares en zonas periféricas al final de la jornada laboral.

Con la mejora progresiva de las condiciones climáticas, la empresa fue reactivando el servicio de manera escalonada durante la noche. A las 5:54 p. m. informó el restablecimiento de las líneas M (Miraflores-Trece de Noviembre) y H (Oriente-Villa Sierra); a las 6:00 p. m. confirmó la reanudación de la línea L (Santo Domingo-Arví), y a las 6:20 p. m. anunció que la línea J (San Javier-La Aurora) también volvió a operar con normalidad. Hasta el cierre de esta nota, las líneas P (Acevedo-El Progreso) y K (Acevedo-Santo Domingo) no contaban con anuncio oficial de restablecimiento.

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La tormenta también impactó la operación del Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde se restringieron los despegues y aterrizajes durante 24 minutos. Como consecuencia, 17 vuelos sufrieron demoras, cinco de salida y 12 de llegada, antes de que la terminal retomara su funcionamiento normal.

Más de cien descargas eléctricas en Medellín

El Siata contabilizó un total de 134 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá durante la tarde, de las cuales 100 se produjeron dentro del perímetro de Medellín. El mayor acumulado de lluvia se midió en la institución educativa Inem José Félix de Restrepo, con 52,58 milímetros, mientras que la mayor intensidad por hora se registró en el sector de La Palmera, con 185,93 milímetros.

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Hasta el cierre de los reportes oficiales no se contabilizaron víctimas ni heridos a causa del fenómeno. El Dagrd y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín permanecían desplegados en distintos puntos de la ciudad para atender las afectaciones, en el marco de una temporada de lluvias que ya había generado inundaciones en barrios como La Iguaná, El Pesebre y Blanquizal en semanas previas.