Andrés Felipe Muñoz, Ramiro Gutiérrez, Raúl Martínez y Andrés Ospina enfrentaban cargos con penas de hasta seis años de prisión. (David Jaramillo/Colprensa)

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La Fiscalía General de la Nación concedió un principio de oportunidad a cuatro líderes de Los del Sur, la barra de Atlético Nacional, dentro del proceso por los disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot en abril de 2023.

El beneficio suspende la posibilidad de una condena de prisión, a cambio de compromisos económicos, pedagógicos y de no repetición.

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Los investigados son Andrés Felipe Muñoz, Ramiro Gutiérrez, Raúl Martínez y Andrés Ospina, señalados como presuntos instigadores de los hechos. El delito por el que fueron vinculados contemplaba una pena de hasta seis años de cárcel.

La Fiscalía concedió un principio de oportunidad a cuatro líderes de la barra Los del Sur (REUTERS/Luis Jaime Acosta)

De acuerdo con el documento revelado por Canal 1 Noticias, el ente acusatorio estableció que los cuatro barristas del club verdolaga deberán financiar actividades pedagógicas y culturales orientadas a la convivencia pacífica y a prevenir expresiones de violencia en los escenarios deportivos. Para la logística de esas acciones deberán destinar más de $100 millones.

“Se comprometen a desarrollar actividades pedagógicas y culturales, financiando integralmente las mismas. Dichas actividades se realizarán en el marco de la promoción de la convivencia pacífica y la prevención de expresiones de violencia en escenarios deportivos”, se lee en el documento mencionado por el medio citado.

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El antioqueño es reconocido por ser integrante de una barra brava de Atlético Nacional, además de su paso como baterista de la banda Tr3s de Corazón - crédito @pipe3dc/IG

El acuerdo también les prohíbe intervenir en nuevos hechos violentos. Según el texto conocido por el medio, “deberán abstenerse de conductas que afecten la convivencia, del uso de objetos peligrosos, de injuriar a otros aficionados y de incitar o instigar contra dirigentes del fútbol, clubes, directivos, barras, autoridades civiles o el público”.

La Fiscalía hará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones. Si los beneficiarios reinciden o incumplen las medidas restaurativas, el principio de oportunidad podría revocarse y el proceso penal continuaría.

Durante la audiencia, el procurador delegado para el caso, Juan Carlos Vásquez, les pidió a los integrantes de la barra que no interpretaran el acuerdo como una victoria frente a las autoridades, el club o el municipio. “Ustedes no son triunfadores de nada. Son colaboradores de un proceso, de una solución alternativa de un conflicto”, afirmó en declaraciones divulgadas por Canal 1 Noticias.

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La barra identificada como Los Del Sur obligaron a suspender el partido contra América de Cali, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor I-2023 (Captura de Video redes sociales)

Detalles de la investigación

El motivo de la investigación está relacionado con los desmanes registrados el 16 de abril de 2023, cuando se disputaba el partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2023-I.

El encuentro fue suspendido por enfrentamientos entre miembros de Los del Sur y la Policía Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La jornada dejó 89 personas lesionadas, según los reportes divulgados entonces.

Sin embargo, días después de los actos vandálicos, unas grabaciones reveladas por W Radio aportaron un elemento adicional al caso. En los audios, atribuidos a personas cercanas a la barra, se habla de una protesta ante la decisión de la dirigencia de retirar beneficios como las boletas de cortesía y vínculos económicos relacionados con la logística.

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El estadio Atanasio Girardot fue escenario de los enfrentamientos entre barristas y la Policía Nacional (Captura de Pantalla X)

En una de las conversaciones se menciona a Felipe Muñoz y se anticipa que el ambiente durante el encuentro sería tenso: “El domingo va a estar muy caliente la vuelta, vamos a estar a lo barra brava”, se escucha en la grabación expuesta por el medio de comunicación citado. Otra voz plantea ubicarse cerca de las barandas con la intención de entrar al campo de juego y forzar la suspensión del partido.

Las grabaciones también incluyen expresiones sobre una “guerra fría” contra la institución y posibles confrontaciones con la Policía. Esos contenidos fueron divulgados mientras avanzaban las indagaciones por los incidentes que interrumpieron el encuentro de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

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El principio de oportunidad no implica una declaración de inocencia ni el cierre definitivo automático del caso: su vigencia está condicionada al cumplimiento de las actividades acordadas y de las obligaciones de no repetición.