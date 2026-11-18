El expresidente Gustavo Petro pidió salir a las calles ante la carestía de la comida (@petrogustavo/X)

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una jornada de movilizaciones para el jueves 19 de noviembre de 2026, tras afirmar que el país enfrenta un alza en los precios de los alimentos, un deterioro de la agricultura y medidas tributarias que, según sostuvo, trasladan mayores cargas a los trabajadores.

La invitación fue difundida en un video publicado en X junto a integrantes de la bancada del Pacto Histórico en las comisiones económicas del Congreso.

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“El pueblo debe salir masivamente a las calles”, expresó Petro al dirigirse a “hombres y mujeres trabajadoras”, jóvenes y sectores populares. El exmandatario pidió concentraciones en las plazas públicas de distintas ciudades y presentó la convocatoria como una respuesta a las decisiones económicas del actual Gobierno.

El exdirigente señaló que el incremento del costo de la comida afecta el poder adquisitivo de los hogares. “Se está disparando el precio de la comida”, afirmó. También vinculó esa situación con la sequía, la ausencia de subsidios y lo que describió como falta de una política económica orientada a contener el encarecimiento de productos básicos.

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Gustavo Petro convocó a marchas en Colombia por el alza de los precios de los alimentos (@petrogustavo/X)

Durante su intervención, Petro sostuvo que Colombia atraviesa una de las sequías más intensas de su historia. A su juicio, ese fenómeno agrava los problemas de abastecimiento y eleva los precios, con efectos directos sobre los salarios reales.

“Con IVA o sin IVA, ya la comida está creciendo de precios, lo que hace que caigan los salarios reales de todos los colombianos y colombianas”, manifestó. El expresidente aludió además a una iniciativa que, según indicó, contempló aplicar el impuesto al valor agregado a los alimentos, aunque dijo que esa posibilidad fue retirada.

El exjefe de Estado citó al actual presidente al cuestionar las propuestas legislativas relacionadas con la tributación. Petro aseguró que esas medidas representarían “propuestas de hambre, de pobreza en Colombia”.

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El exdirigente insistió en que el impacto de la sequía exige políticas públicas dirigidas a garantizar alimentos y agua potable.

Gustavo Petro cuestionó la reforma tributaria y convocó a protestas para el 19 de noviembre (@petrogustavo/X)

El exmandatario contrastó las políticas de su administración con las que atribuyó al Gobierno actual. Indicó que su gestión priorizó la agricultura y la industria para impulsar la creación de empleo, mientras buscó reducir el peso de las actividades extractivas.

“Nosotros dijimos agricultura, industria, porque produce más trabajo”, señaló. También afirmó que promovió el desestímulo de la extracción de recursos del subsuelo porque, según su postura, esa actividad afecta el agua y la tierra fértil.

Petro aseguró que esa estrategia permitió alcanzar “el punto más bajo de desempleo en toda la historia del siglo”. En contraste, sostuvo que la agricultura registró la mayor caída durante el último mes del Gobierno.

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El expresidente planteó que un descenso de la actividad agropecuaria puede derivar en menor oferta de alimentos y en un mayor empobrecimiento de los hogares. “¿Cómo así que se destruye la industria? ¿Cómo así que se destruye la agricultura y se pone en números rojos cuando necesitamos más comida?”, cuestionó.

El exmandatario Gustavo Petro denunció un deterioro de la agricultura y llamó a protestar (Catalina Olaya/Colprensa)

En otro tramo del mensaje, Petro criticó una eventual reforma tributaria. Dijo que el proyecto reduciría el impuesto al patrimonio para 17 mil personas de mayores ingresos y elevaría el impuesto de renta para tres millones de trabajadores que antes no estaban obligados a pagarlo.

“Le quita a los más ricos, le quita a los banqueros, le quita a los petroleros impuestos y le aumenta los impuestos al gran pueblo trabajador”, declaró. No precisó el texto del proyecto ni los artículos específicos que sustentan esos cálculos.

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Para el exmandatario, el modelo económico debe priorizar empleo, producción de alimentos y bienestar social. “No es por ese camino que se desarrolla Colombia”, sostuvo antes de reiterar el llamado a la movilización.

La jornada fue convocada para el jueves 19 de noviembre en plazas públicas del país. Petro cerró el video con una consigna dirigida a sus seguidores: “Este 19 de noviembre, ¡a las calles!”.

El senador del Pacto Histórico pidió movilización tras cuestionar beneficios fiscales a empresarios (@alejoocampog/X)

Alejandro Ocampo y Carolina Corcho también invitaron a la marcha

El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo convocó a movilizarse el 19 de noviembre, tras cuestionar una eventual reducción tributaria para sectores empresariales. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó: “Hicimos recular a Abelardo; se asustó”. También sostuvo que sus seguidores deben salir a las calles “con más contundencia”.

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Ocampo rechazó que, según dijo, se reduzcan impuestos a “los patrocinadores de este gobierno” y a los grandes patrimonios, mientras se trasladarían cargas a la población de menores ingresos.

La exministra cuestionó el IVA, recortes presupuestarios y cambios en las cotizaciones de salud (@carolinacorcho/X)

La senadora y exministra de Salud Carolina Corcho planteó cinco motivos para participar. Mencionó la reforma tributaria, la atención a las víctimas del terremoto, el proyecto de sometimiento a la justicia, los recortes presupuestarios y la defensa de derechos fundamentales.

Corcho señaló que el proyecto contempla IVA, alzas en cotizaciones de salud y venta de activos estatales. “Nos vemos este 19 de noviembre en las calles y plazas de Colombia”, expresó.

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