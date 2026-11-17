Continúan las operaciones de búsqueda y rescate junto con la Dirección General Marítima en La Guajira, tras registrarse una emergencia marítima con 13 personas a bordo en el trayecto entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas (Fuerza Naval del Caribe/X)

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En la mañana del 17 de noviembre de 2026 se confirmó el naufragio de una lancha en aguas de La Guajira en el trayecto entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas. Con el pasar de las horas, ocho de los 13 pasajeros fueron rescatados con vida. Sin embargo, una menor de edad falleció y cuatro personas continúan desaparecidas.

Reportes de las autoridades indican que la embarcación transportaba a ocho adultos y cinco menores de edad cuando una ola ingresó al casco y provocó la inundación.

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Los pasajeros intentaron retirar el agua para mantener la lancha a flote, pero la situación superó su capacidad de respuesta y varios ocupantes quedaron a la deriva en una zona marítima de difícil acceso.

Información del diario local El Universal indicó que la alerta inicial fue emitida por un familiar de uno de los viajeros, que se percató que la embarcación no había llegado a su destino dentro del tiempo previsto. Más tarde, algunos de los ocupantes lograron establecer comunicación y relataron las circunstancias que enfrentaron durante la emergencia.

Las primeras operaciones permitieron que una embarcación llegara a Punta Gallinas con cuatro sobrevivientes: tres adultos y una menor de edad. Posteriormente, una unidad que participaba en el despliegue localizó a dos adultos más y recuperó el cuerpo de una niña que murió durante el incidente.

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La embarcación que cubría la ruta entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas se volcó con 13 personas a bordo, entre ellas cinco menores de edad (Armada Nacional/X)

Reporte de Presidencia sobre el naufragio

El presidente Abelardo de la Espriella entregó un informe sobre el caso, asegurando que las labores de búsqueda no se detienen, puesto que las primeras horas en una emergencia marítima son cruciales para encontrar a los afectados.

“Desde el primer momento, la Armada Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional, ha desplegado sus capacidades para atender esta emergencia. No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares. Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y de quienes aún permanecen desaparecidos. Seguimos trabajando sin descanso y con la fe puesta en Dios”, escribió el mandatario de los colombianos a través de su cuenta de X.

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La información revelada por De la Espriella indicó que solo seis personas habían sido rescatadas. Aunque medios locales revelaron que una mujer y su hijo menor de edad fueron auxiliados por habitantes de la zona y lograron ser rescatados en las últimas horas, sumándose así a las personas que están a salvo.

El presidente entregó un reporte oficial en la tarde del 17 de noviembre sobre el naufragio en La Guajira (Abelardo de la Espriella/X)

La Armada amplió el operativo aéreo y marítimo

La Armada Nacional y la Dirección General Marítima (Dimar) confirmaron después el auxilio de la madre y su hijo por parte de integrantes de la comunidad. Las instituciones señalaron que ambos se sumaron al grupo de personas ubicadas con vida.

Con la actualización de sobrevivientes, las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro pasajeros. La operación se concentra en el corredor marítimo entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas, donde las condiciones del mar y la amplitud del área bajo rastreo representan desafíos para las unidades que participan en la localización.

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Según publicó El Universal, una aeronave del Grupo Aeronaval del Caribe realiza sobrevuelos sobre el sector de la emergencia con un familiar de los desaparecidos a bordo. El acompañante participa en el reconocimiento desde el aire para apoyar la identificación de posibles rastros o puntos de interés que permitan orientar las labores de búsqueda.

La institución naval también desplegó buzos especializados desde la Estación de Guardacostas de Santa Marta. A la vez, la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar emitió un aviso dirigido a navegantes, con el fin de que reporten cualquier señal, avistamiento o información que pueda contribuir a encontrar a los cuatro pasajeros que aún no han sido localizados.

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Este no es el primer caso que se presenta durante 2026 por lo que se pide precaución a la comunidad (Armada Nacional/X)

Unidades de Cartagena y Barranquilla se suman a la búsqueda

Para reforzar la respuesta, la Armada anunció el envío de unidades de reacción rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Barranquilla.

Estos equipos apoyarán las tareas marítimas mientras continúa la vigilancia aérea sobre la zona, con el objetivo de ampliar la cobertura de las operaciones y ubicar a las personas que permanecen desaparecidas.