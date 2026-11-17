Las autoridades incautaron 156 celulares y 22 computadores sin procedencia legal acreditada en Bogotá (Secretaría Distrital de Seguridad)

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Las autoridades incautaron 156 celulares y 22 computadores en operativos realizados en Bogotá, donde detectaron equipos con reportes de hurto, sistemas de identificación alterados y mercancía cuya procedencia no pudo ser acreditada. Ocho establecimientos fueron sellados durante las intervenciones, que incluyeron un local de San Victorino donde 23 teléfonos estaban escondidos en un hueco del techo.

La ofensiva fue desarrollada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá como parte de la estrategia Lucha contra el crimen, incluida en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. Los 178 dispositivos quedaron a disposición de las autoridades para verificar su origen y determinar si estaban vinculados a redes de comercialización de elementos robados.

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La mayor parte de los hallazgos se concentró en zonas comerciales con venta de tecnología usada y en sectores donde se habían recibido denuncias sobre posibles irregularidades. Las inspecciones buscaron identificar locales que recibieran, almacenaran o vendieran dispositivos de procedencia ilegal.

La Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad ejecutaron los operativos en zonas comerciales dentro de la estrategia Lucha contra el crimen (Secretaría Distrital de Seguridad)

Un hueco en el techo ocultaba 23 teléfonos en San Victorino

En la calle 13, en el sector de San Victorino, los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal hallaron una cavidad en el techo de uno de los comercios inspeccionados. En ese espacio había 23 celulares ocultos, nueve de ellos con reporte de hurto, según el balance de las autoridades.

El hallazgo surgió durante las verificaciones en establecimientos dedicados a la compra y venta de dispositivos electrónicos. Los uniformados revisaron el local después de advertir indicios de que los teléfonos podían estar guardados fuera de las áreas de exhibición y almacenamiento habituales.

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La operación también llegó a otro establecimiento de la calle 13 que ya había sido intervenido en un operativo encabezado anteriormente por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo. Las investigaciones y los seguimientos condujeron a las autoridades a ese punto, donde presuntamente se vendían celulares de origen irregular.

Los investigadores hallaron 23 teléfonos móviles ocultos en una cavidad del techo de un comercio en San Victorino (Secretaría Distrital de Seguridad)

Aunque el negocio estaba sin personas al momento de la diligencia, los investigadores ingresaron y retiraron 15 equipos electrónicos para su respectiva inspección. El local fue cerrado. En conjunto, los procedimientos realizados en San Victorino dejaron 70 dispositivos incautados.

Santa Fe concentró 60 celulares retirados durante las inspecciones

Los controles se extendieron a la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe, donde se retiraron 60 teléfonos móviles. Durante las diligencias, las autoridades identificaron cinco equipos con reporte de hurto y otros 10 aparatos con modificaciones en sus sistemas de identificación.

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La alteración de esos códigos puede dificultar el rastreo de un dispositivo y su verificación en las bases de datos habilitadas para consultar si ha sido denunciado como robado. Por ello, los celulares quedaron bajo custodia de los investigadores, que deberán establecer su procedencia y evaluar las posibles irregularidades en su comercialización.

En un casino que, de acuerdo con las autoridades, operaba ilegalmente en el barrio Santa Fe, fueron recuperados otros ocho celulares. Ese procedimiento hizo parte de las inspecciones adelantadas en establecimientos de la zona.

Un establecimiento de la calle 13 fue sellado tras el decomiso de 15 dispositivos electrónicos en un punto reincidente (Secretaría Distrital de Seguridad)

La Secretaría de Seguridad indicó que los operativos se dirigen a afectar las rentas de estructuras dedicadas al hurto y a la venta de bienes robados. Las acciones incluyen revisiones de inventarios, consulta de números de identificación y comprobación de facturas u otros soportes que acrediten la compra legal de los equipos.

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Siete locales fueron cerrados en El Lago y se incautaron computadores

En el sector de El Lago, los administradores de varios negocios no pudieron demostrar la legalidad ni el origen de 18 celulares revisados por las autoridades. Como resultado de esa intervención, siete establecimientos fueron sellados.

Las diligencias también abarcaron Las Nieves, donde se incautaron 12 computadores como parte de los controles contra la comercialización de tecnología de dudosa procedencia. Con esos equipos y otros computadores retirados durante la jornada, la cifra total ascendió a 22 computadores incautados.

Siete establecimientos comerciales del sector de El Lago fueron sellados tras la revisión de mercancía irregular (Secretaría Distrital de Seguridad)

La compra o posesión de objetos robados puede configurar el delito de receptación, incluso si quien adquiere el bien no participó en el hurto. La conducta incluye recibir, comprar, transportar o conservar elementos cuya procedencia ilícita se conoce o debía ser advertida por las circunstancias de la transacción.

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Según la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo corrido del año se han efectuado más de 660 capturas por receptación en Bogotá. Las autoridades señalaron que esos casos están relacionados con personas que portaban o comercializaban objetos denunciados como hurtados.

La pena por receptación puede oscilar entre dos y ocho años de prisión. Para evitar incurrir en esa conducta, las autoridades recomiendan comprar en comercios autorizados, exigir factura, consultar el IMEI de los celulares en plataformas oficiales y desconfiar de precios muy inferiores a los del mercado. La ciudadanía puede informar actividades sospechosas a la Línea 123.