La organización pidió garantías para proteger a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento por parte de grupos armados (Centro de Memoria Histórica)

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Las Madres del Catatumbo por la Paz enviaron una carta al presidente Abelardo de la Espriella para solicitarle que impulse una salida negociada al conflicto armado que afecta a esta región de Norte de Santander desde hace 22 meses. Las mujeres pidieron abrir espacios de diálogo y establecer compromisos que permitan frenar la violencia.

En la comunicación, fechada el lunes 16 de noviembre, las integrantes de la organización expusieron las consecuencias que la confrontación ha dejado en las comunidades rurales, entre ellas el desplazamiento de familias, las desapariciones y el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.

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Las mujeres denunciaron que la violencia ha provocado desplazamientos, desapariciones y temor entre las familias de las comunidades rurales (madresdelcatatumbo/Instagram)

Las firmantes, mujeres campesinas y víctimas de la violencia, también solicitaron acuerdos humanitarios, garantías para la población civil y medidas que permitan la liberación de las personas retenidas. Además, insistieron en que los menores deben permanecer al margen de la confrontación.

“La guerra se queda en nuestras vidas mucho después de cada enfrentamiento. Permanece en una silla vacía, en una madre que espera noticias, en un niño que tiene miedo de ir a la escuela. Hemos acompañado ese dolor y lo hemos vivido. Por eso, cuando hablamos de paz, pensamos en algo tan sencillo y tan profundo como ver regresar a nuestros hijos a casa”, manifestaron.

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Las peticiones de las mujeres al Gobierno nacional

Además de solicitar una salida negociada, las integrantes de la asociación pidieron que las víctimas tengan un espacio en las decisiones que se adopten para enfrentar la crisis. Su propuesta contempla impulsar acuerdos humanitarios, escuchar a las comunidades afectadas y establecer compromisos verificables que permitan proteger a la población civil.

Entre las solicitudes también incluyeron la liberación de las personas retenidas y el fin del reclutamiento de menores de edad. Asimismo, hicieron un llamado a las organizaciones armadas para que respeten la vida de los habitantes y mantengan a niños, niñas y adolescentes por fuera de las disputas territoriales.

Las mujeres recordaron que su trabajo en la región no se detiene pese a las amenazas y las condiciones de inseguridad. Desde sus posibilidades, acompañan a familias desplazadas, al brindar protección a otras mujeres y promoviendo iniciativas para evitar que los menores terminen vinculados a los grupos armados.

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Las mujeres solicitaron medidas para impedir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados que operan en el Catatumbo (Mario Caicedo/EFE)

Sin embargo, advirtieron que estas labores necesitan acompañamiento institucional y garantías de seguridad. Para la organización, no es suficiente con el esfuerzo de las comunidades si quienes trabajan por la paz continúan expuestos a riesgos y amenazas.

Por eso, solicitaron al Ejecutivo medidas efectivas que permitan respaldar las iniciativas sociales y proteger a las personas que desarrollan actividades en favor de las comunidades afectadas por el conflicto.

La preocupación por la escalada de violencia en el Catatumbo

El pronunciamiento se conoce en medio de una nueva escalada de violencia en esta zona de Norte de Santander. Los ataques con drones cargados con explosivos y las afectaciones a las comunidades rurales mantienen la preocupación de las organizaciones sociales, que reclaman respuestas concretas frente a la situación humanitaria.

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Para las Madres del Catatumbo por la Paz, las consecuencias de la confrontación van más allá de los enfrentamientos. El desplazamiento, las desapariciones, el temor de los niños y la incertidumbre de quienes esperan noticias de sus familiares hacen parte de una realidad que requiere atención de las autoridades.

En ese contexto, la carta dirigida al jefe de Estado busca insistir en la necesidad de avanzar hacia acuerdos que reduzcan el impacto de la violencia sobre la población. Las firmantes pidieron que las conversaciones se traduzcan en garantías concretas para las familias y no se queden únicamente en compromisos.

Un ataque con explosivos lanzados desde drones alteró el orden público en el corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata (Captura de video @OlguinMayorgaP / X)

El mensaje final estuvo dirigido tanto al Gobierno como a los actores armados. Las mujeres reiteraron su intención de continuar trabajando por la paz en el territorio y pidieron que las autoridades asuman un papel activo para evitar que más hogares sufran las consecuencias de la confrontación.

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“No parimos hijos para la guerra: los queremos vivos, libres y con futuro. Le pedimos que escuche este clamor y haga de la paz una tarea perseverante de su Gobierno. Nosotras seguiremos poniendo nuestra voz y nuestro trabajo para que algún día ninguna madre del Catatumbo tenga que escribir una carta como esta”, señalarpon.