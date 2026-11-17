Los equipos de socorro recuperaron los cadáveres después de más de un día de operaciones en el socavón, donde las primeras hipótesis señalan una concentración de metano y un colapso interno (@NoticiasDBoyaca / X)

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José Roberto Cifuentes González, William Andrés Gómez Cifuentes, Pedro Luis Sepúlveda Rincón y José Alirio Cuevas fueron las cuatro víctimas mortales de la explosión registrada el viernes 13 de noviembre en la mina La Victoria, situada en la vereda La Playa, zona rural de Chita, en el norte de Boyacá. Los cuerpos fueron recuperados tras más de un día de labores de salvamento en el socavón.

La emergencia ocurrió hacia las 4:15 p. m. en un túnel dedicado a la extracción de carbón mineral. Las primeras hipótesis apuntan a una acumulación de gas metano, que habría causado la explosión y un derrumbe interno. Las autoridades y organismos de socorro avanzan en las indagaciones para establecer las causas del accidente.

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Tres funerales reunirán a familiares y habitantes de Chita

Los cuatro trabajadores serán despedidos el martes 17 de noviembre en tres ceremonias funerarias. Dos de ellas se realizarán en el casco urbano de Chita y la otra en la vereda Canoas, cerca de la zona donde se produjo la explosión.

José Roberto Cifuentes González será sepultado a las 11:00 a. m. en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio. Horas después, a las 2:00 p. m., se celebrarán las exequias de William Andrés Gómez Cifuentes en el mismo templo; luego de conocerse las ceremonias religiosas, ambos cuerpos serán trasladados al cementerio local.

La Alcaldía de Chita convoca a la comunidad para acompañar las honras de los fallecidos (Alcaldía de Chita)

En la vereda Canoas habrá una eucaristía conjunta a las 2:00 p. m. para despedir a Pedro Luis Sepúlveda Rincón y José Alirio Cuevas. La misa tendrá lugar en la capilla del sector de Llano Grande, hasta donde se prevé la llegada de familiares, vecinos y trabajadores de las minas de carbón de La Playa.

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La Alcaldía de Chita convocó a la comunidad a acompañar las honras fúnebres. En un comunicado, la administración municipal señaló que la tragedia dejó “ausencias irreparables” para cuatro familias del municipio y expresó su disposición para brindar apoyo institucional a los allegados de los fallecidos.

Las víctimas dejan esposas, hijos, padres y hermanos

La muerte de los cuatro mineros tuvo impacto en Chita y en localidades vecinas como La Uvita y Jericó, debido a los vínculos familiares y laborales de los trabajadores con la actividad carbonífera de la región.

José Roberto Cifuentes González deja a su esposa y una hija. Según la información conocida por sus allegados, estaba próximo a pensionarse y tenía previsto trabajar solo algunas semanas más durante 2026.

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Cuatro trabajadores murieron tras una explosión de gas metano en la mina de carbón La Victoria en Chita, Boyacá. (Alcaldía de Chita)

En el caso de William Andrés Gómez Cifuentes, uno de los trabajadores de menor edad entre las víctimas, su familia está integrada por su esposa, sus padres y cinco hermanos.

Pedro Luis Sepúlveda Rincón deja a sus padres, siete hermanos, su esposa y una hija pequeña. La familia de José Alirio Cuevas, por su parte, está conformada por su esposa, dos hijas y seis hermanos.

La Administración Municipal de Chita, encabezada por el alcalde Vladimir Riscanevo Poblador, manifestó que el municipio se unió al duelo de los familiares: “Hoy, el dolor de estas familias es también el dolor de todo un pueblo”.

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El rescate se extendió por el gas, el calor y derrumbes dentro del túnel

Los cuatro obreros habían ingresado al socavón para cumplir un turno nocturno cuando ocurrió la explosión. El alcalde Riscanevo Poblador informó que dos de los cuerpos fueron localizados a unos 150 metros de la entrada de la mina, mientras que los otros dos estaban a aproximadamente 450 metros de la bocamina.

Los equipos de salvamento hallaron dos de los cuerpos a 150 metros del acceso y los otros dos a 450 metros de la bocamina. (@DefensaCivilCo / X)

La distancia, las altas temperaturas y la presencia de gas dificultaron el ingreso de los equipos de salvamento. Dos ventiladores de alta potencia fueron utilizados para inyectar aire dentro de la mina y permitir que los rescatistas avanzaran hacia las zonas afectadas.

Los dos primeros cuerpos fueron recuperados durante el sábado 14 de noviembre y los otros dos fueron extraídos en la madrugada del domingo 15, tras labores que incluyeron la remoción de material producto de derrumbes internos.

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Los cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal en Tunja en un vehículo de la Fiscalía. Los cuerpos de Gómez Cifuentes y Cifuentes González fueron entregados primero a sus familias. Sepúlveda Rincón y Cuevas permanecieron en Medicina Legal hasta completar los procedimientos previos a sus funerales.

En la atención de la emergencia participaron equipos de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) procedentes de Nobsa y Socha, integrantes de la Defensa Civil, la Policía, personal de las Empresas Sociales del Estado de Chita y municipios cercanos, además de habitantes y trabajadores del sector.

Especialistas de Salvamento Minero de Nobsa y Socha, la Defensa Civil y la Policía participaron en la extracción de las víctimas. (@DefensaCivilCo / X)

La Agencia Nacional de Minería revisa las condiciones del socavón

La ANM informó que la emergencia ocurrió en la mina asociada al título F16-144, correspondiente a un subcontrato de formalización. La entidad anunció un pronunciamiento sobre las condiciones de la operación y las medidas posteriores al accidente.

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Tras la explosión, las operaciones en la mina La Victoria fueron suspendidas mientras continúan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar si la acumulación de metano fue la causa directa del siniestro y establecer las condiciones de seguridad que existían en el socavón antes del ingreso de los cuatro trabajadores.