Santa Fe y Millonarios disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con la posibilidad de jugar sus tres partidos como locales en El Campín (Millonarios FC/Mario Anzuoni/Reuters)

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La programación de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay dejó un panorama favorable para los dos equipos capitalinos. Aunque los conciertos de Karol G en diciembre habían generado preocupación por la disponibilidad de El Campín, el sorteo de las semifinales permitió acomodar los compromisos deportivos sin que Santa Fe y Millonarios tengan que buscar otra casa para sus partidos decisivos.

La coincidencia en los calendarios de ambos clubes será determinante para que el escenario bogotano pueda recibir las presentaciones de la cantante paisa los días 4, 5 y 6 de diciembre. Los dos equipos competirán en grupos diferentes, pero tendrán la misma distribución de localías durante las seis jornadas.

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Este es el fixture de las seis jornadas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II (Dimayor)

El panorama era distinto antes del sorteo realizado el 14 de noviembre. Tanto Santa Fe como Millonarios contemplaban la posibilidad de trasladar algunos encuentros a otros estadios debido a las dificultades que podía generar el montaje del espectáculo musical y la posterior recuperación de la cancha.

La situación también representa un alivio para Sencia, empresa encargada de la administración del estadio y vinculada a la organización de conciertos. La compañía tuvo que reorganizar parte de su programación luego de las críticas por los efectos de los eventos musicales sobre la gramilla y las dificultades para garantizar el desarrollo habitual del fútbol.

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Karol G podrá presentarse en El Campín sin cruzarse con las localías

La distribución de los partidos estableció que Santa Fe y Millonarios jugarán como visitantes durante la cuarta y quinta fecha de los cuadrangulares. Precisamente, esas jornadas coinciden con los días previstos para preparar y realizar las tres fechas de conciertos de Karol G en medio del Viajando por el Mundo, Tropitour.

El montaje de la infraestructura está contemplado entre el 1 y el 3 de diciembre, mientras que las presentaciones tendrán lugar los días 4, 5 y 6. Después de los espectáculos, los encargados deberán acelerar el desmontaje para entregar nuevamente el escenario a los clubes.

La sexta jornada está prevista para el 8 y 9 de diciembre, cuando los dos equipos bogotanos tendrán compromisos como locales. Por esa razón, los tiempos de desmontaje y adecuación de la cancha serán determinantes para evitar inconvenientes con la programación deportiva.

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Karol G ofrecerá tres conciertos en Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre, fechas que coincidirán con los compromisos de la quinta jornada (Ómar Alonso/EFE)

Otro espectáculo que logró mantenerse en la agenda es Juntos de Nuevo, programado para el sábado 21 de noviembre. El concierto reúne a varios artistas vallenatos y había generado inquietud por coincidir con el comienzo de los cuadrangulares.

Sin embargo, el sorteo terminó favoreciendo a sus organizadores, pues Santa Fe y Millonarios debutarán fuera de Bogotá. De esta manera, se confirmó la realización del evento, con el compromiso de agilizar el retiro de la tarima para permitir que el estadio vuelva a estar disponible. La segunda jornada tendrá compromisos en El Campín los días 24 y 25 de noviembre, por lo que la organización también deberá garantizar que el escenario esté en condiciones para recibir los encuentros.

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Así quedó el calendario de Santa Fe y Millonarios

Los dos representantes de Bogotá tendrán tres partidos en condición de local y otros tres como visitantes. La programación de las dos primeras jornadas ya tiene horarios y escenarios definidos:

Fecha 1: viernes 20 de noviembre

4:30 p. m.: Medellín vs. Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot (grupo A).

8:40 p. m.: Deportivo Cali vs. Millonarios, en el estadio Deportivo Cali (grupo B).

Fecha 2:

Martes 24 de noviembre, 6:20 p. m.: Millonarios vs. Bucaramanga, en El Campín (grupo B).

Miércoles 25 de noviembre, 6:20 p. m.: Santa Fe vs. Once Caldas, en El Campín (grupo A).

Fecha 3: 28 y 29 de noviembre

Santa Fe vs. Nacional.

Millonarios vs. América.

El estadio El Campín recibirá los partidos de Santa Fe y Millonarios el 24 y 25 de noviembre, durante la segunda fecha de los cuadrangulares (Colprensa)

Fecha 4: del 1 al 3 de diciembre

Nacional vs. Santa Fe.

América vs. Millonarios.

Fecha 5: 5 y 6 de diciembre

Once Caldas vs. Santa Fe.

Bucaramanga vs. Millonarios.

Fecha 6: 8 y 9 de diciembre

Santa Fe vs. Medellín.

Millonarios vs. Cali.

Las finales de la Liga BetPlay tienen como fechas tentativas el 12 y el 19 de diciembre. Además, ante la posibilidad de disputar los tres compromisos como locales en El Campín, Santa Fe y Millonarios confirmaron que pondrán abonos a disposición de sus hinchas para los partidos de los cuadrangulares.

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