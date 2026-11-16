Javier Hernández Bonnet, director de una de las marcas de Caracol Televisión, aseguró que el narrador William Vinasco Che es el Diego Armando Maradona en su oficio para Colombia y expuso las razones - (JJ Miranda/YouTube)

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Javier Hernández, director de Gol Caracol, comparó a William Vinasco con Diego Maradona por el impacto que, según su mirada, tuvo el narrador en la televisión deportiva colombiana. La definición surgió durante una entrevista con el programa Un Café con Jota, publicada el domingo 15 de noviembre del 2026, en la que el comunicador reconstruyó el origen de un estilo de transmisión que, afirmó, transformó la manera de contar el fútbol para las audiencias masivas.

William Vinasco es un narrador deportivo colombiano a quien Hernández atribuyó la consolidación de una forma más cercana, dinámica y radial de relatar los partidos por televisión. Para explicar su relevancia, el periodista lo ubicó junto a referencias mundiales del fútbol como Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi, tres nombres mencionados en la conversación como puntos de comparación para pensar la influencia de figuras deportivas y comunicacionales.

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La referencia a “El Pelusa”, como llamaban al jugador argentino, no apuntó a una equivalencia literal entre sus trayectorias, sino a la dimensión de la huella que el locutor dejó en la narración en Colombia: “William fue el que rompió absolutamente todo. Vinasco rompió todo”.

Javier Hernández Bonnet aseguró que William Vinasco Che es el Diego Armando Maradona de la narración deportiva en Colombia - (Javier Hernández/William Vinasco/Conmebol)

El legado de Vinasco que transformó las transmisiones deportivas

Hernández explicó que el actual equipo de Gol Caracol recibió una estructura ya definida por William Vinasco y Adolfo Pérez, este último también periodista deportivo colombiano. Según relató, ese legado no se limitó a una forma de narrar, sino que estableció una identidad para las transmisiones futbolísticas.

“Esto nos lo entregaron dos personas: William Vinasco y Adolfo Pérez. Nos entregaron el Gol Caracol, nos lo entregaron ya con un estilo definido”, afirmó.

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Para el director de esa marca, Vinasco fue quien asumió el costo de desafiar las convenciones de la televisión colombiana. Hernández ubicó esa discusión en el proceso de expansión del medio, que, de acuerdo con su relato, llegó al país en 1954, durante el gobierno de Rojas Pinilla. En sus primeros años, dijo, el acceso a los televisores estaba concentrado en sectores con mayor capacidad económica.

El famoso "Ché" en el nombre artístico de William Vinasco proviene de la abreviatura de su segundo apellido, Chamorro, y no tiene relación con Argentina ni con su popular frase de que viene de la palabra "chévere" (Colprensa)

Hernández recordó que, en aquella época, muchos espectadores preferían quitarle el sonido al televisor y escuchar las transmisiones por radio. Como ejemplo, evocó que veía las peleas de Cassius Clay desde la calle, frente a la casa de una vecina que tenía pantalla. Esta experiencia le permitió explicar el contraste entre el estilo pausado de la televisión y el ritmo más dinámico que buscaba la audiencia.

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En ese escenario, Hernández atribuyó a Vinasco una decisión que cambió el vínculo entre televisión y radio. “¿Y por qué? Si yo voy a narrar en televisión, entonces voy a narrar como en radio y me aguanto la pela”, recordó sobre la postura del narrador.

Una narración más cercana a la gente

Para Hernández, la principal contribución de William Vinasco fue popularizar las transmisiones deportivas en televisión con un tono alegre, veloz y dirigido a públicos más amplios.

“William es el que populariza las transmisiones en televisión. Las populariza”, insistió. Esa fórmula, explicó, es la base que el equipo de periodismo deportivo que él maneja buscó conservar, con ajustes vinculados a la velocidad de la información y al uso de apuntes y estadísticas.

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Él es João Saldanha quien fue destituido como técnico de la selección de Brasil en 1969, antes del Mundial de 1970 (AFP)

La comparación con Pelé también apareció en la entrevista como una manera de explicar el valor que Hernández le asigna a las figuras que modifican su campo de acción. El comunicador habló sobre João Saldanha, quien fue destituido como técnico de la selección de Brasil en 1969, antes del Mundial de 1970, y recordó una conversación que mantuvo con él en 1983, durante un viaje a Uberlândia para transmitir un partido entre Paraguay y el equipo verdeamarillo.

Hernández señaló que Pelé trascendió su condición de futbolista por su visión social y por su relación con la educación de los jugadores jóvenes. Desde esa idea, ubicó a Vinasco como una figura que no solo narró partidos, sino que abrió un camino para quienes llegaron después.

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“La esencia es de William”, concluyó Hernández sobre el legado que dejó el narrador de fútbol.