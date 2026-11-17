En Colombia, con corte a septiembre de 2026, hay 1.952.368 pensionados, de acuerdo con Colpensiones y el Ministerio de Hacienda (Prosperidad Social)

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Las pensiones en Colombia aumentarán de forma diferenciada desde el 1 de enero de 2027: las mesadas equivalentes a un salario mínimo subirán en el mismo porcentaje que ese indicador, mientras las superiores a $1.750.905 se reajustarán con la inflación anual definitiva de 2026.

Las pensiones se actualizarán según dos variables aún pendientes: el salario mínimo que definan Gobierno, empresarios y trabajadores, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que cierre 2026.

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El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece esa diferencia para las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes. Cerca del 40% de los jubilados de Colpensiones y de fondos privados recibe una mesada superior al salario mínimo vigente, por lo que su reajuste se calculará con el IPC.

La norma impide aplicar de forma indistinta el aumento salarial a todos los pensionados. Así las cosas, aquellos que reciben con exactitud un salario mínimo quedan sujetos al porcentaje que se acuerde en la negociación salarial o, si no hay consenso, al decreto que expida el Gobierno.

Comisión Permanente de Concertación tendrá su primera reunión formal el 18 de noviembre para empezar a concertar el aumento del salario mínimo de 2027 (Ministerio del Trabajo)

Cuánto podría subir la pensión mínima en 2027

Precisamente, la base para calcular la pensión mínima es la mesada vigente en 2026, de $1.750.905 mensuales:

Si el salario mínimo aumentara 8%, esa pensión pasaría a $1.890.977, con un incremento de $ 140.072 al mes.

Un ajuste salarial de 9% llevaría la mesada a $ 1.908.486, lo que supone $ 157.581 adicionales.

Con un incremento de 9,5%, el pago mensual alcanzaría $ 1.917.241, tras un alza de $ 166.336.

En el escenario de un aumento de 10%, la pensión mínima llegaría a $ 1.925.996 mensuales. La diferencia frente al valor actual sería de $ 175.091 cada mes.

El Gobierno y los empresarios coinciden, según las referencias disponibles, en una fórmula que combinaría inflación y productividad laboral, con un resultado cercano al 9%. Sin embargo, esa coincidencia no constituye todavía un acuerdo definitivo para fijar el salario mínimo de 2027.

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Los cuatro escenarios son simulaciones y los montos finales dependerán de la decisión de la mesa de concertación. Si las partes no logran un acuerdo, el Gobierno establecerá el porcentaje mediante decreto.

Para las mesadas superiores al mínimo, el indicador decisivo será la inflación acumulada entre enero y diciembre de 2026, y no el último dato mensual disponible. El reajuste se calculará con la variación anual del IPC que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al cierre del año.

La entidad informó el 9 de noviembre que la inflación anual llegó a 6,30% en octubre de 2026, mientras la variación acumulada entre enero y octubre fue de 5,94%. Aún faltan los resultados de noviembre y diciembre, por lo que ese registro no puede considerarse el porcentaje definitivo del reajuste.

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En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,30%, mientras que la variación mensual fue de 0,20% y la variación año corrido fue 5,94% (Dane)

De igual forma, el equipo técnico del Banco de la República proyectó una inflación de 7,1% para el cierre de 2026. La estimación permite construir escenarios, aunque el valor aplicable a las pensiones solo se conocerá cuando esté disponible el IPC completo del año.

Cómo afectaría la inflación en las mesadas superiores al mínimo

La inflación podría influir en las mesadas superiores al salario mínimo de la siguiente manera:

Si la inflación anual cerrara en 6,30%, una pensión de $2.000.000 aumentaría $ 126.000 y llegaría a $2.126.000 mensuales. En ese mismo escenario, una mesada de $3.500.000 subiría $ 220.500, hasta $3.720.500.

Una pensión de $5.000.000 tendría un incremento mensual de $315.000 con un IPC de 6,30%. El pago pasaría entonces a $5.315.000 desde enero de 2027, siempre que la inflación definitiva coincidiera con esa referencia.

Como comparación, un escenario redondeado de inflación de 7% elevaría una pensión de $ 3.000.000 en $ 210.000 mensuales. Para una mesada de $3.500.000, el aumento sería de $ 245.000 y el nuevo valor alcanzaría $3.745.000.

La diferencia entre un reajuste de 6,30% y otro de 7% sería de $ 24.500 mensuales para quien recibe $3.500.000.

Ninguno de esos cálculos representa un aumento confirmado, pues ambos dependen de cómo evolucionen los precios durante los últimos dos meses de 2026.

Descuentos, fechas y aplicación automática del reajuste

Los valores de las simulaciones corresponden a mesadas brutas, antes de los aportes obligatorios. El descuento para salud es de 4% para quienes reciben una pensión equivalente a un salario mínimo, de 10% para las mesadas superiores a uno y hasta tres salarios mínimos, y de 12% para las que superan tres salarios mínimos.

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En los casos correspondientes, también pueden aplicarse aportes al Fondo de Solidaridad. Por esa razón, el valor que reciba el pensionado en su cuenta puede ser menor que el monto calculado antes de descuentos.

El pago de la pensión garantiza calidad de vida a las personas que culminan su etapa laboral - Luisa González/Reuters

Como se recordará, la mesa de concertación tiene hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo entre Gobierno, empleadores y trabajadores. La Ley 278 de 1996 contempla una etapa posterior para revisar salvedades y mantener nuevas reuniones si no se logra consenso. Si las partes no pactan un aumento, el Gobierno deberá fijar el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre. El porcentaje para las pensiones superiores al mínimo, en cambio, dependerá del IPC de diciembre que publique el Dane.

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De esta forma, los reajustes se aplicarán de manera automática desde enero, sin solicitudes ni trámites por parte de los pensionados. En el caso de las mesadas superiores al mínimo, el primer pago de 2027, que deberá recibirse a finales de enero, ya incorporará el aumento que resulte de la inflación de 2026.

Cuánto aumentaron las pensiones en 2026

Durante el reajuste de 2026, el 60,8% de las prestaciones de Colpensiones se actualizó con el salario mínimo y el 39,2% con el IPC. Este año, las pensiones superiores al mínimo aumentaron 5,1%, equivalente a la inflación registrada al cierre de 2025.

Los incrementos también se trasladan a las mesadas adicionales 13 y 14:

La mesada 14, sin embargo, solo corresponde a los pensionados que conservaron ese derecho.

Una pensión que inicialmente supere el mínimo no podrá quedar por debajo del nuevo piso legal después de aplicar el reajuste por inflación.

Si esa situación ocurre, el pago deberá elevarse hasta igualar el salario mínimo vigente en 2027.