Así fue como la Policía Metropolitana de Bogotá anunció al captura de dos hombres en la localidad de Bosa, barrio Piamonte, por golpear e intentar hurtar a un adulto mayor (@PoliciaBogota/X)

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Dos hombres fueron capturados en flagrancia en el sector de Piamonte, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, señalados de haber ingresado armados a la vivienda de un adulto mayor de 76 años, amarrarlo y golpearlo para robar sus pertenencias.

El procedimiento fue reportado por la Policía de Bogotá el domingo 16 de noviembre de 2026. De acuerdo con la institución, los vecinos alertaron a una patrulla del CAI Piamonte sobre el ingreso de dos hombres armados a una casa del sector, y esa información permitió que los uniformados llegaran al inmueble mientras el hurto estaba en curso.

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Según el reporte oficial, la víctima habría sido encontrada con las manos amarradas y habría asegurado que los presuntos responsables la habían golpeado durante el asalto. Los hombres habrían reunido objetos de valor dentro de la vivienda y exigido información sobre otros bienes y dinero que pudieran estar guardados en el lugar.

Dos hombres fueron capturados en Bosa tras ser señalados de amarrar y golpear a un adulto mayor para robarlo en su vivienda - (Policía Metropolitana de Bogotá)

La alerta de los vecinos y la persecución por los techos

Los patrulleros ingresaron a la vivienda con autorización de la víctima e iniciaron la búsqueda de los dos hombres, que intentaban escapar por los techos de las casas cercanas. En un video divulgado por la institución, la Policía resumió el procedimiento: “Delincuentes que amarraron y golpearon a un adulto mayor para hurtarlo en su propia casa. En Bosa, estos hombres habrían ingresado armados a una vivienda donde sometieron a la víctima de setenta y seis años para hurtarle sus pertenencias”.

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La versión oficial agregó que los sospechosos trataron de evadir a los uniformados por las cubiertas de varias viviendas. “La alerta ciudadana fue clave. Tras verse descubiertos, intentaron escapar por los techos, pero fueron interceptados por los uniformados”, señaló la Policía.

Durante el seguimiento, uno de los hombres habría arrojado al suelo un arma de fuego. Los agentes lograron interceptar a los dos sospechosos e incautaron una pistola y munición. Además, recuperaron dos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro, elementos que, según las autoridades, habían sido hurtados de la vivienda.

El mensaje de la Policía Metropolitana de Bogotá con el que acompañó el anuncio de los capturados - (@PoliciaBogotá/X)

Los antecedentes y las cifras de hurto en Bosa

Tras la captura, la Policía verificó los antecedentes de los detenidos y, de acuerdo con el reporte, uno de ellos tenía anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado. Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder, de manera preliminar, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

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La investigación y la definición de responsabilidades penales estarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces que intervengan en el proceso, pues la captura en flagrancia no sustituye las etapas posteriores de judicialización ni define por sí sola una condena.

El caso ocurrió en una localidad que ha concentrado un número relevante de denuncias por hurto a personas durante 2026. Según la respuesta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a un derecho de petición presentado por la concejal de Bogotá Diana Diago, y divulgado el 18 de agosto, Bosa registró 2.951 casos de hurto a personas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Durante ese mismo periodo, Bogotá contabilizó 55.137 denuncias por esa modalidad, un promedio de 305 casos diarios.

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La Candelaria registró la mayor tasa de hurto a personas en Bogotá, seguida por Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo - (Diana Diago/Concejo de Bogotá)

Las cifras distritales muestran, al mismo tiempo, una reducción general del delito frente a 2025. La Alcaldía de Bogotá informó el 15 de octubre de 2026 que, entre enero y septiembre, el hurto a personas cayó 16 % en la ciudad frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los reportes por localidad evidencian que Bosa seguía entre los territorios con mayor número de casos denunciados.

La Policía ha insistido en la importancia de informar de inmediato de hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la Línea de Emergencias 123. En este caso, la llamada de los vecinos permitió activar el operativo, interceptar a los sospechosos y recuperar los objetos que, al parecer, habían sido robados al adulto mayor.

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