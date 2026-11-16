La Dimayor anunció la programación de las dos primeras fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-ii - (Colprensa/Once Caldas/Dimayor)

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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció la programación de las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, que comenzarán el viernes 20 de noviembre con dos encuentros: Independiente Medellín recibirá a Santa Fe en el Atanasio Girardot, por el Grupo A, mientras que Atlético Bucaramanga enfrentará a América de Cali en el estadio Américo Montanini, por el Grupo B.

Con el anuncio de la programación de estos juegos, resta por conocer las designaciones árbitrales para que los aficionados cuenten con todos los pormenores de los primeros partidos en esta segunda fase del campeonato, de la cual saldrán los dos finalistas para la conocida como estrella de navidad, que se entregaría después de la segunda semana de diciembre.

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El que más puntos acumule del grupo A, en el que se encuentran DIM, Atlético Nacional, Santa Fe y Once Caldas, se verá las caras en una serie de dos partidos, de final, ante el líder al término de las seis jornadas de los cuadrangulares del grupo B, donde están los equipos de Millonarios, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

Programación de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Grupo A

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe: viernes 20 de noviembre, 4:30 p. m. Estadio Atanasio Girardot.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: sábado 21 de noviembre, 8:15 p. m. Estadio Palogrande.

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali: viernes 20 de noviembre, 6:35 p. m. Estadio Américo Montanini.

Deportivo Cali vs. Millonarios: viernes 20 de noviembre, 8:40 p. m. Estadio Deportivo Cali.

Programación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2026-II - (@Dimayor/X)

Programación de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Grupo A

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas: miércoles 25 de noviembre, 6:20 p. m. - estadio El Campín.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: miércoles 25 de noviembre, 8:30 p. m. - estadio Atanasio Girardot.

Grupo B

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: martes 24 de noviembre, 6:20 p. m. - estadio El Campín.

América de Cali vs. Deportivo Cali: martes 24 de noviembre, 8:30 p. m. - estadio Pascual Guerrero.

Programación de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II - (@Dimayor/X)

Críticas a la Dimayor por la programación de las primeras dos fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Una vez la entidad que rige el fútbol profesional colombiano dio a conocer la programación, el lunes 16 de noviembre, las críticas de los usuarios en redes sociales se hicieron presentes, manifestando un disgusto por las horas en las cuales fueron programados los partidos.

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A través de la plataforma X, estas fueron algunas de las reacciones: “Viernes 4:30 PM, miércoles 6:20 PM, martes 6:20. Pero qué horarios de re puta mierda, no piensan en el trabajador común”; “Uy no. Ustedes son horribles. Cómo nos ponen a jugar un viernes a las 4:30. Hijos de mil putas”; “Qué porquería de horarios. Vergonzoso el manejo del FPC”; “¿De pronto no habían unos horarios más hijueputas?”; “A mí qué me importa esa hp final, ni que fuera a ser en una de las ciudades donde hay partidos... Y eso que aman el fútbol colombiano. ¿En qué cabeza cabe un viernes a las 4:30 un partido de finales?”; “¿Por qué América el viernes? En cambio, a Nacional y Once Caldas el sábado, y a América no le dan buen descanso como a ellos, que también juegan mañana”.

Algunos de los comentarios que recibió la Dimayor tras su anuncio de la programación - (@Dimayor/X)

Partidos del resto de fechas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Al término de esa segunda jornada de la segunda fase en el campeonato colombiano, el fixture de la Dimayor determinó que estos serán los enfrentamientos apartir de la tercera fecha de los cuadrangulares:

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Grupo A:

Fecha 3

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Deportivo Independiente Medellín vs. Once Caldas

Fecha 4:

Atlético Nacional vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Medellín

Fecha 5

Once Caldas vs. Santa Fe

Deportivo Independiente Medellín vs. Nacional

Fecha 6

Santa Fe vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Grupo B:

Fecha 3

Millonarios vs. América

Deportivo Cali vs. Bucaramanga

Fecha 4

América vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Fecha 5

Bucaramanga vs. Millonarios

Deportivo Cali vs. América

Fecha 6

Millonarios vs. Deportivo Cali

América vs. Atlético Bucaramanga