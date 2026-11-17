Una firma autenticada carece de efectos sucesorales si el documento no reúne los requisitos exigidos para distribuir activos tras la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una hoja con fecha, firma e incluso autenticación notarial puede parecer suficiente para recibir una casa o dinero tras la muerte de un familiar. Sin embargo, ese documento no garantiza por sí solo el derecho a la herencia en Colombia, pues su validez depende de que cumpla las formalidades de un testamento y de que respete las porciones que la ley reserva a determinados herederos.

“Una carta, una hoja firmada o incluso un documento con la firma reconocida ante notario no es un testamento”, explicó Karen Castellanos, docente de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. La autenticación certifica que una persona suscribió un documento, pero no reemplaza los requisitos legales exigidos para disponer de los bienes después de la muerte.

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Por regla general, el testamento abierto se otorga ante notario y tres testigos. El cerrado exige la intervención de un notario y cinco testigos, mientras que la legislación contempla alternativas excepcionales, como la declaración hecha ante cinco testigos cuando no hay notario disponible. La revisión debe centrarse en el procedimiento utilizado, más allá de la autenticidad de la letra o la firma.

La existencia de un testamento válido tampoco permite distribuir todo el patrimonio sin restricciones. Si hay hijos u otros legitimarios, una parte de la herencia queda protegida por la ley y debe conservarse para ellos: “Puede favorecer a quien quiera, pero no sobre todo el patrimonio”.

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Una firma autenticada no convierte una carta en testamento y puede dejar sin efecto la promesa de una casa, dinero u otros bienes tras una muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mitad del patrimonio líquido se destina a las asignaciones protegidas por ley, luego de descontar las obligaciones del fallecido y de definir los derechos patrimoniales que puedan corresponder al cónyuge o compañero permanente.

Si quedan $400 millones netos y hay dos hijos, cada uno recibiría $100 millones de esa porción. Los otros $200 millones pueden ser adjudicados a la persona que el causante haya elegido.

“La mitad se calcula sobre el patrimonio líquido, no sobre todo lo que el fallecido tenía”, aclaró la docente. Por eso, una vivienda, una cuenta bancaria o cualquier otro activo no puede analizarse de forma aislada antes de establecer el inventario total de bienes, deudas y derechos patrimoniales.

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Los familiares de una persona fallecida deben cumplir requisitos legales para reclamar inmuebles, cuentas bancarias y otros activos, incluso cuando existe un documento escrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desacuerdo entre herederos lleva el trámite ante un juez

Quien encuentre una carta o un documento relacionado con la herencia debe conservar el original y obtener copias, sin alterarlo. Si aparece dentro de un sobre cerrado que podría contener un testamento, no debe abrirlo por cuenta propia, pues la apertura tiene un procedimiento formal.

El siguiente paso consiste en verificar si el fallecido otorgó un testamento y reunir los soportes necesarios: registro civil de defunción, registros civiles que acrediten el parentesco, certificados de tradición de inmuebles e información sobre depósitos y productos financieros. Cuando todos los interesados coinciden en la distribución, la sucesión puede tramitarse ante notaría con asistencia de abogado.

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Si un heredero objeta el documento, reclama una cuota distinta o rechaza el reparto, el asunto debe ir ante un juez. La persona a la que se le deje un inmueble específico debe pedir su reconocimiento como beneficiaria de ese bien. Quien busque una cuota hereditaria cuenta, por regla general, con un plazo de diez años para ejercer la acción correspondiente.

Los familiares afectados por un testamento en el que se desconozca la ley para los hijos pueden solicitar su corrección. El plazo general para esa reclamación es de cuatro años desde que conocen el testamento y la afectación de su derecho.

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La adjudicación de una casa, además, debe inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que el nuevo titular figure legalmente como propietario.

El límite para recibir depósitos sin trámite sucesoral subió a $ 97.617.597, pero los bancos pueden exigir acuerdo entre herederos y soportes del parentesco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos pueden entregar hasta $97,6 millones sin sucesión

Desde el 1 de octubre de 2026 y hasta el 30 de septiembre de 2027, el límite para la entrega directa de depósitos de una persona fallecida asciende a $97.617.597, según la actualización divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El monto aumentó $5.785.427 frente al periodo anterior.

La posibilidad abarca cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos electrónicos, CDT y cheques de gerencia. El cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente y los herederos pueden pedir la entrega ante el banco, siempre que no exista una sucesión iniciada, haya acuerdo entre los reclamantes y el fallecido no hubiera dejado testamento, albacea o administrador de la sucesión.

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“Es una facultad del banco y no un derecho de quien reclama: la entrega depende de que la entidad decida hacerla”, advirtió Castellanos, aclarando que se puede exigir el registro civil de defunción, pruebas del vínculo familiar, declaraciones juramentadas y otros documentos antes de tomar una decisión. Si rechaza la solicitud, los interesados deberán acudir al trámite sucesoral para definir la entrega de los recursos.