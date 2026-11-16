La creadora de contenido entregó nuevos detalles del accidente que tuvo con los combates (@bebadlacruz/I)

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Beba de la Cruz llegó al cuadrangular femenino de Stream Fighters 5 con toda la determinación, pero se fue con el hombro inmovilizado y sin el cinturón.

Sin embargo, el episodio que protagonizó dentro del ring —dislocarse el hombro en plena pelea y acomodárselo ella misma para continuar combatiendo— se convirtió en el momento más comentado de la velada organizada por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá el 14 de noviembre de 2026, y en las horas siguientes la creadora de contenido reveló, en detalle, cómo vivió esa noche.

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Beba perdió la cuenta de las veces que se le salió el hombro durante el combate

La famosa agradeció a su equipo y seguidores por el apoyo en la velada (Beba de la Cruz/Instagram)

En una publicación en sus redes sociales, la también exparticipante del Desafío XX y de La casa de los famosos Colombia describió la magnitud del episodio con sus propias palabras: “No conté cuántas veces se me salió el hombro, no sé cuántas veces intenté volverlo a meter mientras peleaba, no sé cuántos golpes tuve que meter con un solo brazo”.

La frase con la que cerró esa reflexión fue contundente: “Solo sé que en mi cabeza NO EXISTÍA la frase NO PUEDO (sic)”.

Acompañó el mensaje con la consigna “Hasta el final” y agradeció a quienes la acompañaron durante el evento, incluyendo una dedicatoria especial a su esposo, a quien le escribió: “Gracias a ti por estar aquí siempre, ahí abajo del ring apoyándome, dándome ánimo, sufriendo conmigo. Te amo”.

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Al llegar al camerino, la inyectaron y le pusieron un cabestrillo improvisado

Beba de la Cruz dio un parte de tranquilidad de su estado de salud luego del problema en el hombro con una de sus peleas (@bebadlacruz/IG)

En su historia de Instagram, Beba también respondió preguntas de sus seguidores sobre el estado de su hombro.

“Anoche apenas llegué al camerino, me inyectaron, me pusieron este ‘cabestrillo’ improvisado porque no tenían… no pasé muy buena noche y hoy llegué de Bogotá directo a urgencias y aquí estamos a ver qué sucede con esto”, escribió la creadora, quien ya desde el aeropuerto había dado señales del cuadro: se grabó caminando con el brazo inmovilizado y se sentó en una silla reservada para personas con movilidad reducida, acompañando la escena con el comentario: “Me tenían silla guardada en el aeropuerto”.

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Acomodarse el hombro sola fue un “instinto de supervivencia”, según explicó

En un video publicado el lunes festivo 16 de noviembre posterior al evento, Beba respondió también la pregunta que, según dijo, más le repitieron sus seguidores: qué pensó en ese momento para decidir recolocarse el hombro por cuenta propia.

La famosa demostró resiliencia y fue una de las protagonistas de la noche (Beba de la Cruz/Instagram)

“Sí se sentía mucho dolor, pero la adrenalina yo la tenía a tope”, respondió. “Creo que fue un instinto como de supervivencia. Ya creo que no había como otra solución. Yo tenía que resolver porque en mi cabeza lo único que estaba era: ‘Tengo que seguir, no puedo parar y no me puedo bajar de aquí’”, describió.

La creadora de contenido también aclaró que la lesión la tomó completamente por sorpresa: durante toda su preparación para Stream Fighters 5, nunca había experimentado un episodio similar.

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“En los entrenamientos no me pasó, nunca me pasó”, afirmó, y explicó que ese escenario directamente no estaba en los planes del equipo.

“Yo contemplé el tema de la fatiga, el tema de si me pegan un golpe que me duela mucho, de pronto la altura me llega a afectar, pero lo de la salida del hombro no estaba en los planes. Eso no estaba en los planes”, concluyó.

La lesión venía desde antes del combate con Karola

Beba de la Cruz recibió la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia y el momento terminó con un inesperado reclamo (cortesía RCN)

Según dijo en otras publicaciones, la molestia en el hombro habría comenzado en el primer enfrentamiento del cuadrangular, contra Yaya Muñoz. Durante la pelea posterior con Karola Alcendra, la situación se agravó al punto de que la competencia se detuvo brevemente.

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Fue entonces cuando, con una mano apoyada en el suelo, Beba realizó los movimientos necesarios para recolocar la articulación por sus propios medios y volvió al ring.

Westcol, que conducía el evento, no ocultó su asombro ante la escena: “Se lo acomodó sola, ¿qué es esto, brother?, ¿qué es esta mujer?, no, no, no, increíble. Me retiro de las redes hoy”.