En Colombia, según los reportes más recientes de 2026, el país cuenta con más de 2,3 millones de pensionados en total, distribuidos entre el sistema público y los fondos privados (Andina)

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La prima de Navidad de los pensionados en Colombia, conocida de manera legal como la mesada 13, se pagará de forma íntegra a finales de noviembre de 2026, sin descuentos para salud ni aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, según la normativa vigente. Colpensiones y los fondos privados transferirán este pago adicional a las cuentas bancarias donde los jubilados reciben habitualmente su pensión.

Dicha mesada adicional equivale al valor de una mensualidad completa y se suma al pago ordinario de ese período. Una persona con una pensión mensual de $3.000.000 recibiría su mensualidad regular, con las retenciones aplicables, y otros $3.000.000 por la prima, para un ingreso cercano a $6.000.000 a finales de noviembre.

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El giro se espera alrededor del 30 de noviembre. Las entidades pagadoras son:

Colpensiones.

Porvenir.

Protección.

Colfondos.

Skandia.

Luego de esa transferencia, solo faltaría la mesada de diciembre para completar los pagos de 2026.

Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro en Colombia con la entrada en vigor de la reforma pensional en 2027 (Luis Jaime Acosta/Reuters)

La mesada adicional corresponde a pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia, incluida la sustitución pensional o pensión heredada, dentro del régimen general. La norma contempla, sin embargo, exclusiones para beneficiarios de programas no contributivos, personas que recibieron devoluciones de ahorro y algunas pensiones altas causadas después de julio de 2011.

Cómo se aplican los descuentos en las mesadas ordinarias

Ante dudas que hay, se aclaró que la exención de la prima navideña no elimina las cotizaciones que se cobran durante el resto del año. Los pensionados aportan al sistema de salud sobre las 12 mesadas ordinarias, mientras que la mesada 13 no tiene retención para salud ni descuento destinado al Fondo de Solidaridad Pensional.

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Los porcentajes de salud varían de acuerdo con el valor de la pensión:

Quienes reciben una mesada de un salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) aportan 4%.

Aquellos que están entre uno y tres salarios mínimos pagan 10%.

Los que superan tres salarios mínimos cotizan 12%.

Dichas tarifas se calculan sobre el ingreso base de cotización, que corresponde a la mesada ordinaria mensual del jubilado. Por eso, el descuento se aplica mes a mes sobre la prestación regular y no sobre el pago adicional de fin de año.

La Ley 100 creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia (Presidencia de Colombia)

El sustento normativo remite al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y a las modificaciones introducidas por la Ley 1250 de 2008, junto con disposiciones posteriores.

Quiénes reciben la mesada adicional y quiénes quedan excluidos

La mesada 13 está prevista para aquellas personas que reciben una pensión contributiva de vejez, invalidez o sobrevivencia en el régimen general, incluidas las personas beneficiarias de una sustitución pensional o pensión heredada, siempre que cumplan las condiciones aplicables.

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Quedan excluidos cuatro grupos:

Beneficiarios de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), un mecanismo de ahorro voluntario que no constituye una pensión contributiva.

Aquellos que retiraron sus recursos mediante devolución de saldos o indemnización sustitutiva al no reunir las semanas cotizadas o el capital exigido para pensionarse.

Los que reciben subsidios o transferencias asistenciales, como Colombia Mayor.

Personas que causaron su pensión después del 31 de julio de 2011 y perciben una mesada superior a 15 salarios mínimos.

El pago de la pensión garantiza calidad de vida a millones de personas que dejan su etapa laboral (Colprensa)

Qué puede hacer un pensionado ante un descuento indebido

Si la administradora descuenta aportes a salud del valor de la prima navideña, el pensionado puede presentar una reclamación directa ante la entidad pagadora y solicitar el reintegro del monto retenido. La petición debe centrarse en que el descuento recayó sobre una mesada adicional y no sobre el pago ordinario mensual.

Como se recordará, existen regímenes especiales con reglas propias, entre ellos el de ciertos docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) bajo normativas anteriores.

La regla general diferencia entre las 12 mensualidades que soportan cotización a salud y la prima de fin de año, que se pagaría íntegra a quienes tengan derecho a ella. Ante cualquier retención sobre ese pago extraordinario, el jubilado cuenta con la vía de reclamar ante la administradora que realizó el giro.

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