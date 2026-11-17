Un informe de inteligencia cuestionó las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro en Colombia (Joel González/Presidencia de la República)

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El expresidente colombiano Gustavo Petro publicó el 16 de noviembre en su cuenta de X cuatro certificados emitidos por distintos tribunales federales de Estados Unidos, con los que busca demostrar que no tendría procesos penales en ese país.

“Estos cuatro certificados de circuitos de fiscalías de los EEUU en Nueva York, Texas y la Florida demuestran que no tengo ningún proceso judicial en curso en los EEUU por ningún tipo de delito (sic)”, escribió inicialmente el exmandatario colombiano al hacer referencia a la mención que hacen desde diferentes fiscalías en el país norteamericano.

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Y agregó con el tono irónico que lo caracteriza para finalizar: “Mi inclusión en la lista OFAC no es más que por denunciar el genocidio en Gaza en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York hace un año (sic)”.

Una publicación de Gustavo Petro en redes sociales presenta certificados de tribunales de Estados Unidos para rechazar acusaciones judiciales en su contra (@petrogustavo/X)

Los cuatro certificados cubren los principales distritos judiciales federales consultados

Los documentos corresponderían a certificaciones oficiales del Distrito Sur de Florida, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Este de Texas.

Cada uno acredita, en respuesta a solicitudes formales de búsqueda de registros públicos, que el nombre “Gustavo Francisco Petro Urrego”, con fecha de nacimiento del 19 de abril de 1960, no aparece vinculado a ningún proceso judicial —civil ni penal— en los archivos consultados.

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El certificado del Distrito Sur de Nueva York, firmado por la secretaria Tammi M. Hellwig, cubre el período entre el 1 de enero de 2010 y el 20 de octubre de 2026, de acuerdo con las imágenes compartidas por el expresidente.

Un documento del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York certifica la ausencia de causas penales registradas contra Gustavo Francisco Petro Urrego (@petrogustavo/X)

La imagen del Distrito Este de Nueva York lleva la firma de Brenna B. Mahoney y fue sellada en Brooklyn. El Distrito Sur de Florida emitió su carta el 6 de noviembre de 2026, suscrita por Angela E. Noble, mientras que el Distrito Este de Texas, con sede en Texarkana, fue firmado por Sharon Murray.

Los certificados acreditan únicamente la ausencia de registros a la fecha de la consulta, y no implican que investigaciones en curso hayan concluido o derivado en cargos formales.

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El Tesoro sancionó a Petro en octubre de 2025 bajo órdenes de combate al narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro o conocida como Lista Clinton, incluyó a Petro en su lista de Nacionales Especialmente Designados el 24 de octubre de 2025, junto a su entonces esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro del Interior Armando Benedetti.

Un oficio del Tribunal de Distrito del Este de Texas certifica la ausencia de causas civiles o penales registradas a nombre de Gustavo Petro Urrego (@petrogustavo/X)

La medida se adoptó bajo la Orden Ejecutiva 14059, que autoriza sanciones contra personas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

Según la resolución publicada en el Registro Federal, Petro fue designado por haber “participado, o intentado participar, en actividades que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas”.

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El Tesoro argumentó que sus políticas de “paz total” beneficiaron a organizaciones narcoterroristas y propiciaron niveles récord de cultivo de coca en Colombia. Las sanciones implican el bloqueo de cualquier propiedad bajo jurisdicción estadounidense e impiden transacciones con el sistema financiero de ese país.

La DEA lo señaló como objetivo prioritario mientras las investigaciones se mantenían en etapas iniciales

En marzo de 2026, la Agencia Antidrogas (DEA) lo declaró “objetivo prioritario”, según documentos internos citados por la agencia AP. Las indagaciones, radicadas en fiscalías de Nueva York, exploraban presuntos vínculos con redes del narcotráfico, aunque las mismas fuentes aclararon que aún no era claro si derivarían en cargos formales. La Casa Blanca no tuvo injerencia en esas investigaciones, según AP.

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Un certificado del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York indica la ausencia de antecedentes penales registrados a nombre de Gustavo Petro Urrego (@petrogustavo/X)

En julio de 2026, ya fuera de la presidencia —cargo que ejerció entre agosto de 2022 y agosto de 2026—, Petro reveló haber hablado por teléfono con el presidente Donald Trump para solicitar el levantamiento de las sanciones. Según el propio exmandatario, Trump prometió revisar el caso, aunque la Casa Blanca no confirmó el intercambio.

Especialistas en derecho financiero internacional advirtieron que la remoción de la lista depende de un proceso administrativo del Tesoro, independiente de la voluntad del ejecutivo.

El secretario de Estado Marco Rubio respaldó las restricciones en septiembre de 2026, al declarar en entrevista con el canal colombiano NTN24 que “nadie termina en la lista de la OFAC porque alguien inventó algo” y que el organismo no impone sanciones sin pruebas.

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