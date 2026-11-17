José Félix Lafaurie recibió el respaldo de organizaciones ganaderas de diferentes regiones tras su enfrentamiento con el ministro Indalecio Dangond (José Félix Lafaurie/Facebook)

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La disputa entre el Gobierno nacional y la dirigencia de la ganadería colombiana sigue generando reacciones en diferentes departamentos. Organizaciones de productores manifestaron su respaldo a José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y defendieron la continuidad de los programas que administra el Fondo Nacional del Ganado (FNG).

Los pronunciamientos conocidos por Portafolio surgen tras el enfrentamiento entre Lafaurie y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una reunión en la que se discutieron asuntos relacionados con la gestión de los gremios agropecuarios. Desde entonces, distintas organizaciones han expresado preocupación por las consecuencias que podría tener el desacuerdo entre ambas partes sobre el sector.

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante una reunión en la que discutieron la gestión del gremio ganadero (@jflafaurie/X - @MinAgricultura/X)

Los comités y asociaciones ganaderas insistieron en que las diferencias institucionales deben mantenerse al margen de los programas que benefician a los productores. También pidieron proteger la autonomía de Fedegán y garantizar que los avances sanitarios y comerciales alcanzados por el país no se vean afectados por la controversia.

Las manifestaciones llegaron desde Arauca, Huila, Casanare, Caquetá, Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda, Cesar, Antioquia y La Guajira. En sus mensajes, las organizaciones destacaron los resultados relacionados con la recuperación del estatus sanitario, la apertura de mercados internacionales, la asistencia técnica y la valorización del ganado.

Los gremios defendieron los avances de la ganadería colombiana

Uno de los argumentos más recurrentes fue la recuperación del reconocimiento de Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación. Desde Arauca, el Comité de Ganaderos del Municipio, presidido por Carmen Sirenia Saray Tovar, recordó las dificultades que dejaron los brotes de 2017 y 2018 y el trabajo que permitió recuperar ese reconocimiento internacional en 2020.

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“Ese estatus nos pertenece. Lo conquistamos con esfuerzo y no estamos dispuestos a ponerlo en riesgo”, manifestó la organización. En el Huila, un comité conformado por 38 organizaciones municipales y 165 asociados defendió la independencia de la Federación y su papel como representante de los productores del país.

“Fedegán no es una dependencia de ningún gobierno. Es la organización de los ganaderos colombianos”, señalaron en el comunicado conjunto.

El respaldo también llegó desde Casanare, donde el Comité de Ganaderos de Trinidad, encabezado por Yonency Amaya Becerra, expresó su apoyo a Lafaurie y a Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del FNG.

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Los productores destacaron la recuperación del estatus de Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación y los avances sanitarios del sector (Colprensa)

En Caquetá, los productores resaltaron los avances en sanidad animal, productividad y sostenibilidad. Por su parte, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño (Sagan), presidida por Miriam Raquel Fajardo Fajardo, defendió la gestión de la dirigencia nacional y del Fondo Nacional del Ganado.

En el Eje Cafetero, los comités de Caldas y Quindío, junto con la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda (Codegar), destacaron las iniciativas de vacunación, capacitación, asistencia técnica y promoción del consumo de carne y leche.

A estas manifestaciones se sumaron Acegan, en Chiriguaná, Cesar, representada legalmente por Nicolasa Fahiet Daguer Humanez, y Asogauca, en Antioquia, que defendió la autonomía de Fedegán. El Comité de Ganaderos de San Juan del Cesar, en La Guajira, pidió proteger los recursos parafiscales destinados a la sanidad animal y al fortalecimiento productivo.

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Los productores no se oponen a las auditorías del Gobierno

Pese al respaldo a Lafaurie, las organizaciones aclararon que su posición no representa un rechazo a los mecanismos de vigilancia anunciados por el Ministerio de Agricultura. Su solicitud es que cualquier revisión se adelante con independencia, transparencia, rigor técnico y respeto por el debido proceso.

“Las auditorías son legítimas y necesarias; deben realizarse con independencia, rigor y garantías, sin que su anuncio se convierta en una condena anticipada”, señaló el Comité de Ganaderos del Municipio de Arauca.

Una postura similar expresaron representantes del Huila y del Eje Cafetero, que defendieron la necesidad de vigilar los recursos públicos y parafiscales sin afectar la independencia de las organizaciones gremiales. La preocupación también está relacionada con el trabajo de vacunadores, veterinarios, profesionales y técnicos que participan en los programas sanitarios y desarrollan sus labores directamente en las fincas.

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Indalecio Dangond anunció auditorías a Fedegán y Fedearroz durante una reunión con representantes de los gremios agropecuarios (@MinAgricultura/X)

El origen de la controversia se remonta al 3 de noviembre, cuando Dangond cuestionó la gestión de Fedegán durante una reunión con representantes de diferentes sectores agropecuarios. En ese encuentro anunció auditorías a la Federación y a la Federación Colombiana de Arroceros (Fedearroz).

La discusión escaló cuando el ministro le pidió a Lafaurie que abandonara la reunión. El dirigente se negó, al considerar que se encontraban en una oficina pública y que los temas tratados eran de interés gremial. “Se va o si no yo lo echo”, habría dicho Dangond, según un audio divulgado del encuentro. Lafaurie respondió que no se retiraría.

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Desde entonces, los productores insisten en que el enfrentamiento no debe poner en riesgo los programas de vacunación, la apertura de mercados ni los recursos que sostienen el desarrollo de la actividad ganadera en Colombia.