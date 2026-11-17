Mientras los avisos de arriendo reemplazan las mesas servidas en barrios como El Poblado y Laureles, EDC Colombia inyectó US$ 37,1 millones a la economía de Medellín en un solo fin de semana, en medio del año más difícil que enfrenta la gastronomía colombiana desde la pandemia.

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Mientras los avisos de arriendo reemplazan las mesas servidas en barrios como El Poblado y Laureles, EDC Colombia inyectó US$ 37,1 millones a la economía de Medellín en un solo fin de semana, en medio del año más difícil que enfrenta la gastronomía colombiana desde la pandemia.

El festival, que reunió a más de 94.000 asistentes en el mes de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, generó ese impacto económico estimado y 61.000 empleos directos e indirectos, según el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento. Los restaurantes y la gastronomía figuraron entre los sectores que recibieron ese efecto positivo, en un contexto donde los establecimientos del ramo acumulan 4.400 cierres formales en el país con corte a septiembre.

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La gastronomía colombiana cierra 2026 con más bajas que todo 2025

En Medellín, la Cámara de Comercio registró 520 cancelaciones de empresas gastronómicas entre enero y septiembre, el equivalente al 78% de todas las bajas contabilizadas durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga) actualizó su proyección de cierres para el año: de 3.100 pasó a 6.500, una cifra que, de concretarse, convertiría a 2026 en el peor ejercicio del sector desde que comenzó la recuperación pospandemia. En Medellín, la Cámara de Comercio registró 520 cancelaciones de empresas gastronómicas entre enero y septiembre, el equivalente al 78% de todas las bajas contabilizadas durante 2025.

La presión opera desde dos flancos al mismo tiempo. Los costos de operación escalaron sin pausa: la materia prima pasó de representar cerca del 35% del valor de un plato a 43%, y la nómina subió de hasta un 25% a entre 35% y 37%. En términos prácticos, por cada 100.000 pesos que factura un restaurante, cerca de 80.000 se destinan a ingredientes y personal. Del lado de los ingresos, parte de los consumidores redujo sus salidas o dejó de almorzar por fuera para ajustar el presupuesto.

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“De todos los años pospandemia, el 2026 ha sido realmente el más difícil para el sector, con resultados menores a los esperados y costos más difíciles de sostener”, afirmó Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo de Acoga. El dirigente describe la situación con una imagen concreta: “Un restaurante, por el mismo esfuerzo que hacía hace cinco años, recibe la mitad del ingreso y los costos siguen subiendo”.

Medellín registra inflación por encima del promedio nacional y menos turistas extranjeros

Comensales cenan en la terraza de un restaurante con vista panorámica hacia la ciudad iluminada de Medellín durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital antioqueña suma a esa presión general un contexto local más exigente. Su inflación llegó a 7,04% en septiembre, por encima del 6,29% nacional, lo que encarece la nómina, los alimentos, los arriendos, los servicios públicos comerciales y los impuestos de forma simultánea.

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El turismo internacional, que fue uno de los motores de la gastronomía en años anteriores, también perdió impulso. Entre enero y septiembre de 2026, Medellín recibió 862.141 visitantes internacionales, una caída del 1,8% frente al mismo periodo de 2025, según Migración Colombia y Anato. El contraste con el año anterior es marcado: en 2025, la ciudad había alcanzado 1.178.777 llegadas de extranjeros, con un repunte del 9,3% respecto a 2024. La ocupación hotelera promedió 59% en el primer semestre, 6,6 puntos porcentuales por debajo de un año atrás, y el gasto con tarjetas extranjeras cayó 18,2%, de acuerdo con cifras del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento y Credibanco.

Los datos de la Cámara de Comercio para los 69 municipios de su jurisdicción ilustran la desaceleración. En 2025 se crearon 2.253 empresas de comidas y bebidas y se cancelaron 1.050, con un saldo neto positivo de 1.203. Entre enero y septiembre de 2026, las nuevas empresas sumaron 1.561 y las cancelaciones llegaron a 802, para un balance de 759. El ritmo de creación mensual bajó de 187,8 a 173,4 empresas, una reducción del 7,6%, mientras las cancelaciones mensuales subieron de 87,5 a 89,1.

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Las ventas de restaurantes suben 28% los fines de semana de grandes eventos

El festival EDC Colombia —primera edición en el país de Electric Daisy Carnival, uno de los eventos de música electrónica más convocantes del mundo— fue el de mayor peso en ese efecto. Los 94.000 asistentes de los días 10 y 11 de octubre incluyeron una proyección de más de 47.000 visitantes internacionales.

Frente a ese panorama, la agenda de octubre ofreció al sector un respiro temporal pero concreto. Un sondeo de Acoga entre establecimientos afiliados en Medellín determinó que las ventas durante los fines de semana con eventos de relevancia internacional aumentaron en promedio 28% frente a un fin de semana regular, con mayor impacto en los corredores de Laureles-Estadio, El Poblado y Provenza.

El festival EDC Colombia —primera edición en el país de Electric Daisy Carnival, uno de los eventos de música electrónica más convocantes del mundo— fue el de mayor peso en ese efecto. Los 94.000 asistentes de los días 10 y 11 de octubre incluyeron una proyección de más de 47.000 visitantes internacionales. El festival coincidió con el puente festivo y con el Festival Internacional Altavoz, lo que amplió el flujo de público durante ese fin de semana.

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Colombia Travel Expo también contribuyó a ese dinamismo. Entre el 29 y el 31 de octubre, Plaza Mayor acogió la novena edición de la feria de turismo organizada por Cotelco Antioquia, con más de 400 stands, más de 4.500 citas de negocios y expectativas comerciales superiores a 45.000 millones de pesos. La feria incorporó además una terraza gastronómica con sabores de las regiones del país. El mes cerró con Ritvales, festival de música electrónica que se realizó el 31 de octubre y el 1° de noviembre en el Parque Norte; su edición anterior dejó una derrama económica estimada de 52.000 millones de pesos para la ciudad.

“Cuando Medellín recibe un gran evento, los restaurantes lo sienten de inmediato: más mesas ocupadas, más turnos para nuestros trabajadores y más compras a proveedores locales. En un año tan difícil como este, esos fines de semana son un respiro para miles de negocios que están resistiendo”, señaló Gómez París.

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Acoga pide incluir a los restaurantes en la estrategia de grandes eventos y unificar el IVA en 8%

El gremio aprovechó para lanzar un llamado a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades nacionales: incluir a los restaurantes en las estrategias de promoción y bienvenida a los visitantes, y coordinar con el sector la información sobre fechas y flujos esperados para que los establecimientos puedan prepararse con anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gremio aprovechó el balance de octubre para lanzar un llamado a la Alcaldía de Medellín, a los organizadores de eventos y a las autoridades nacionales. Acoga propone incluir a los restaurantes en las estrategias de promoción y bienvenida a los visitantes, y coordinar con el sector la información sobre fechas y flujos esperados para que los establecimientos puedan prepararse con anticipación.

Al mismo tiempo, el gremio impulsa a nivel nacional la unificación del IVA para establecimientos franquiciados y no franquiciados en una tasa del 8%, como medida de fondo para aliviar la carga operativa del sector. Para Acoga, el impulso de los eventos y las reformas estructurales deben avanzar en paralelo.

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“Los grandes eventos no resuelven por sí solos la crisis del sector, pero sí demuestran que cuando la ciudad atrae visitantes, la gastronomía responde. Necesitamos que Medellín siga apostándole a ser escenario de eventos de talla mundial y que los restaurantes hagamos parte de esa apuesta”, concluyó el presidente ejecutivo de Acoga.