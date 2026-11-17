El Icetex abrió una convocatoria de 50 becas con descuento aproximado del 45% para maestrías virtuales en la Universitat Oberta de Catalunya (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una convocatoria para 50 becas con descuento aproximado del 45% en maestrías virtuales oficiales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La postulación estará disponible hasta el 16 de diciembre de 2026, a las 5:00 p. m., en el siguiente enlace: Becas Icetex; y se dirige a profesionales colombianos residentes en el país que cumplan las condiciones académicas y de experiencia exigidas.

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Las personas interesadas deben completar primero el formulario de solicitud de beca habilitado por la UOC y guardar una copia íntegra para adjuntarla después en la plataforma de postulación del Icetex. La ausencia de ese formulario completo implica la exclusión del proceso. La universidad define la preadmisión y la aceptación académica; el Icetex adelanta la convocatoria y la preselección.

La ayuda se aplica a 33 maestrías oficiales impartidas en español

La oferta reúne 33 programas a distancia en áreas como ciberseguridad, análisis económico, marketing digital, ingeniería informática, educación y TIC, salud digital, relaciones internacionales, derechos humanos, periodismo digital, diseño y psicopedagogía. Todos se imparten en español y no requieren desplazamiento a una ciudad específica.

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La oferta académica incluye 33 programas oficiales impartidos en español en áreas como ciberseguridad, salud digital y educación (Icetex)

Entre los programas disponibles figuran los másteres universitarios en:

Alimentación Saludable y Sostenible

Análisis Político y Gobernanza

Ciberdelincuencia

Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web

Dirección Financiera

Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario

Ingeniería de Telecomunicación

Innovación y Transformación Digital

Marketing Digital

Salud Digital

Social Media

Traducción y Tecnologías

La Universitat Oberta de Catalunya, institución española con sede en Barcelona y creada en 1994, desarrolla sus programas mediante un modelo completamente virtual. Según la información de la convocatoria, los títulos ofertados están registrados en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de España y hacen parte del Espacio Europeo de Educación Superior.

El plazo vence el 16 de diciembre y las clases empiezan en 2027

La convocatoria abrió el 13 de noviembre de 2026. La Comisión Nacional de Becas está prevista para el 29 de diciembre. Las personas seleccionadas iniciarán estudios el 17 de febrero o el 10 de marzo de 2027, de acuerdo con el programa elegido.

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Los aspirantes deben tramitar primero la solicitud ante la universidad antes del registro en la plataforma del Icetex (Icetex)

Los másteres de 60 créditos Ects tienen una duración prevista de cuatro semestres, con una matrícula de referencia de 15 créditos por periodo. Para los programas de 90 créditos Ects, el tiempo estimado es de cuatro a seis semestres, según la carga académica elegida. La cobertura podrá extenderse, como máximo, hasta el primer semestre del curso 2029-2030.

La beca corresponde a un solo programa por beneficiario y no se puede aplazar, dividir ni trasladar a semestres posteriores. La UOC no cobra inscripción, pero el descuento no se suma a otros beneficios de la institución: quien tenga derecho a otra reducción deberá escoger una al formalizar la matrícula.

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Estos son los requisitos para participar en la preselección

Las condiciones principales para los aspirantes son las siguientes:

Tener más de 21 y menos de 65 años al cierre de la convocatoria . El criterio no admite excepciones.

Contar con título profesional universitario o de pregrado, expedido por una institución reconocida. Los pregrados tecnológicos no son válidos. Si el título fue obtenido fuera de Colombia, debe estar convalidado por el Ministerio de Educación Nacional.

Acreditar un promedio mínimo de 3,6 sobre 5,0 en el pregrado, sin aproximaciones, mediante certificado oficial de notas.

Demostrar al menos 12 meses de experiencia profesional posteriores a la obtención del título. Las prácticas o pasantías vinculadas al programa académico no cuentan para ese cálculo.

Diligenciar por completo el formulario de preadmisión de la UOC para uno de los programas incluidos y cargar su copia en la postulación ante el Icetex.

No estar en mora, a la fecha de cierre, con créditos del Icetex o fondos en administración. La entidad verificará este punto en sus sistemas.

No pueden presentarse personas con residencia legal en España, nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de países a los que se aplique el régimen comunitario, incluso si tienen doble nacionalidad.

Los estudiantes seleccionados por la comisión nacional iniciarán las clases en febrero o marzo de 2027 (Icetex)

El descuento cubre matrícula, pero deja gastos a cargo del estudiante

El 45% de ayuda se calcula sobre el valor de la matrícula para una carga de 15 créditos ECTS por semestre, durante cuatro semestres. Las tasas fijas de gestión de matrícula y servicios de apoyo al aprendizaje no tienen descuento, por lo que el porcentaje efectivo cambia con el número de créditos inscritos.

Como referencia, en una maestría de 60 créditos, matricular 10 créditos en un semestre tendría un costo aproximado de 471,19 euros (aproximadamente $2.120.355 pesos colombianos) con la beca, equivalente a una ayuda efectiva del 47,43%. Con 20 créditos, el valor estimado sería de 856,19 euros (aproximadamente $3.852.855) y la ayuda efectiva sería del 44,26%.

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El beneficio incluye los complementos de formación si se cursan durante su vigencia. No cubre asignaturas repetidas por no aprobación ni los créditos reconocidos o convalidados por estudios anteriores, cuyo valor aproximado es de 5,92 euros por crédito (aproximadamente $26.700 pesos colombianos). Los beneficiarios asumirán el porcentaje restante de la matrícula, la expedición de títulos y certificados, además de otros conceptos no incluidos.

Quienes resulten seleccionados pueden evaluar las líneas de crédito para estudios en el exterior del Icetex, si cumplen sus requisitos, como alternativa para financiar el saldo no cubierto.

Finalmente, durante la formación, la UOC ofrece biblioteca virtual, atención psicológica telemática, bolsa de empleo y prácticas, orientación profesional, apoyo al emprendimiento y descuentos para egresados en futuras matrículas.

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