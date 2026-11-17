La antigua funcionaria fue citada en otro proceso que examina un supuesto acuerdo para tramitar recursos públicos destinados a un proyecto vial en Sucre (Colprensa/Suministrada a Infobae)

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Andrea Carolina Ramírez Oliveros declaró ante la Corte Suprema de Justicia en un proceso distinto al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), vinculado con presuntos cupos indicativos para una obra vial en Galeras, Sucre.

Su testimonio se conoció mientras persisten cuestionamientos sobre la falta de avances públicos de la Fiscalía en las indagaciones que la mencionan dentro del escándalo de la Ungrd.

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Según reveló Semana, la exasesora y coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda fue llamada como testigo en el expediente contra el exrepresentante a la Cámara por Amazonas Eduar Luis Benjumea Moreno, acusado de tráfico de influencias y cohecho propio.

Andrea Ramírez fue llamada como testigo en el expediente contra el exrepresentante a la Cámara por Amazonas Eduar Luis Benjumea Moreno (Congreso)

La investigación estuvo a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso dirigido por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda. El caso se relaciona con gestiones que Benjumea habría realizado para obtener recursos destinados a una obra de placa huella en el municipio de Galeras.

La Corte examinó un supuesto acuerdo por $ 500 millones

De acuerdo con la información publicada por Semana, interceptaciones telefónicas de 2018 incluidas en el expediente registraron conversaciones sobre una “vuelta” y visitas al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda.

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Para la Sala de Instrucción, esas comunicaciones estarían relacionadas con un supuesto acuerdo entre Benjumea y el entonces alcalde de Galeras, Javier Amell Hernández. El pacto habría contemplado $500 millones a cambio de gestionar una obra valuada en $5.000 millones en la vía Los Leones.

En una de las conversaciones, el excongresista afirmó: “yo hice la vuelta a este señor”. Otra voz femenina habló de recursos para acelerar un trámite ante Hacienda o Planeación y dijo que ella estaba “en el medio de la negociación de ellos”.

El expediente llevó a la Corte a recoger testimonios de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda. En marzo de 2026, la Sala citó a Magda Liliana Atuesta, quien trabajó en esa cartera hasta 2023.

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El expediente llevó a la Corte Suprema de Justicia a recoger testimonios de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda (Luisa González/REUTERS)

Atuesta explicó que, para el periodo revisado, era secretaria del entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. También señaló que autorizaba el ingreso de visitantes a la entidad y que tenía como superiores a Laura Castañeda, Juan Sebastián Jiménez y Andrea Ramírez.

Ramírez negó presiones de Benjumea y dijo que no escuchó irregularidades

A partir de esa declaración, el alto tribunal llamó a Andrea Ramírez para que explicara si conocía las gestiones atribuidas a Benjumea por los recursos para la obra de Galeras.

La exasesora sostuvo que sus tareas no estaban relacionadas con el Ocad-Paz, instancia por la que, según el expediente, se tramitarían los recursos. No obstante, admitió que conocía al entonces representante porque él integraba la Comisión Cuarta del Congreso.

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Ramírez manifestó que no escuchó hechos irregulares durante su paso por el Ministerio de Hacienda. También afirmó que no recibió “presiones indebidas” por parte del aforado, según la declaración reseñada por el medio.

Su comparecencia se suma a otros testimonios que ha entregado ante la Corte por hechos asociados a la asignación de proyectos regionales y a los llamados cupos indicativos.

La exfuncionaria habló antes de una matriz de proyectos regionales

En diciembre de 2024, Semana informó sobre otra declaración de Ramírez ante la Sala de Instrucción, esta vez por el caso de la Ungrd. En ese testimonio, la exfuncionaria se refirió a una “matriz” que, de acuerdo con su versión, contenía proyectos regionales asociados a congresistas.

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Ramírez dijo que antes de tomar una licencia de maternidad dejó a María Alejandra Benavides a cargo de sus funciones. Según la versión publicada, envió un correo con “un listado de proyectos de vías de los congresistas”.

Andrea Ramírez aseguró que antes de tomar una licencia de maternidad dejó a María Alejandra Benavides a cargo de sus funciones (Redes sociales)

También explicó que los legisladores consultaban en el Ministerio de Hacienda por el estado de iniciativas de inversión regional, en especial quienes hacían parte de las comisiones económicas.

El exministro de Hacienda y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Luis Carlos Reyes, había mencionado a Ramírez al referirse al manejo de cupos indicativos. Según relató, le comunicó a Gustavo Petro que ella mantenía un mecanismo utilizado durante administraciones anteriores.

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