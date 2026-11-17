Las empresas deberán acreditar que tienen una justificación legal para utilizar información pública en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de inteligencia artificial en las empresas colombianas tendrá que ajustarse a nuevas exigencias sobre el manejo de información personal. Las compañías que desarrollen o incorporen estas herramientas deberán revisar de dónde obtienen los datos, para qué los utilizan y qué garantías ofrecen a las personas cuyos registros son procesados por sus sistemas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la adopción de los nuevos Estándares Iberoamericanos sobre el Uso de Datos Personales en Sistemas de Inteligencia Artificial, un documento que establece criterios para el tratamiento de información durante las distintas etapas de funcionamiento de estas tecnologías.

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La Superintendencia de Industria y Comercio adoptó nuevos estándares para regular el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial (Colprensa)

Uno de los puntos centrales es que encontrar información disponible en internet no significa tener autorización automática para incorporarla al entrenamiento de modelos algorítmicos. La autoridad colombiana advirtió que las organizaciones deben contar con una justificación legal para recopilar y utilizar esos registros, incluso cuando cualquier persona pueda consultarlos públicamente.

Los estándares fueron aprobados por unanimidad por las autoridades que integran la Red Iberoamericana de Protección de Datos y elaborados en colaboración con la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas. Su alcance comprende todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial: desde el diseño y el entrenamiento hasta las evaluaciones de funcionamiento y los procesos de actualización y mejora.

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Qué deberán cumplir las empresas que utilizan inteligencia artificial

La SIC hizo énfasis en que la disponibilidad de información no elimina las obligaciones relacionadas con la protección de datos personales. En ese sentido, la entidad precisó que “que un dato sea accesible al público no basta, por sí solo, para usarlo en el entrenamiento de sistemas de IA”. Esto significa que las compañías tendrán que revisar la procedencia de las fuentes digitales y demostrar que existe una base legítima para utilizar la información en sus desarrollos tecnológicos.

Las responsabilidades tampoco desaparecen cuando una organización contrata plataformas o herramientas diseñadas por proveedores externos. La autoridad recordó que “quien usa sistemas de IA de terceros sigue siendo responsable de los tratamientos cuyos fines y medios esenciales determina”.

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Por tanto, recurrir a servicios tecnológicos de otras compañías no libera a las empresas de responder por el tratamiento de los datos cuando son ellas las que determinan sus propósitos y condiciones esenciales.

Las personas podrán cuestionar las decisiones automatizadas y exigir una intervención humana efectiva cuando consideren que sus derechos pueden verse afectados (Dado Ruvic/REUTERS)

Otro aspecto que deberán revisar las organizaciones es la información que entregan a sus clientes y usuarios sobre el funcionamiento de estas herramientas. La SIC señaló que no es suficiente con advertir de manera general que se utiliza inteligencia artificial.

Al respecto, el documento establece que “indicar que se usa IA no cumple necesariamente el deber de informar: debe explicarse para qué se usa, qué papel cumple y qué consecuencias puede tener”. La exigencia apunta a que las personas conozcan cómo intervienen estos sistemas en los procesos que las involucran y qué efectos puede tener ese uso sobre ellas.

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Perfiles, decisiones automatizadas y prácticas prohibidas

Los estándares también contemplan los datos que producen los sistemas de inteligencia artificial a partir del análisis de información personal. Esto incluye las inferencias y los perfiles que elaboran las herramientas durante su funcionamiento.

Sobre este punto, el informe advierte que “las inferencias y perfiles pueden ser datos personales; si revelan aspectos sensibles, se aplica la protección reforzada de los datos sensibles”. De esta manera, las organizaciones deberán considerar las garantías correspondientes cuando sus modelos generen información que pueda revelar características sensibles de los ciudadanos.

Las decisiones automatizadas constituyen otro de los asuntos regulados. Las personas podrán cuestionar determinaciones tomadas mediante estos mecanismos y solicitar que un ser humano intervenga de manera efectiva en su revisión. La SIC explicó que “las personas pueden impugnar las decisiones automatizadas y exigir una intervención humana real, que no existe si quien revisa se limita a refrendar lo que propone la IA”.

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Los nuevos lineamientos establecen que las compañías deben informar a sus usuarios cómo utilizan la inteligencia artificial y qué consecuencias puede tener su aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también establece restricciones frente a determinados usos de estas tecnologías. En particular, advierte que “son incompatibles con la protección de datos los sistemas de IA destinados a manipular, explotar la vulnerabilidad de las personas o puntuarlas socialmente de forma discriminatoria”.

Con estos lineamientos, la autoridad colombiana extendió un llamado a las empresas privadas, entidades públicas, desarrolladores y proveedores tecnológicos para que consulten el documento completo, disponible en los portales oficiales de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, y revisen las condiciones bajo las cuales utilizan información personal en sus sistemas de inteligencia artificial.