En un mensaje claro, la hija de Gustavo Petro defendió a Lucía de la Espriella, hija de Abelardo de la Espriella, de ataques personales (@anto_petro_alcocer/IG)

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Antonella Petro, hija menor del expresidente Gustavo Petro, salió en defensa de Lucía de la Espriella, hija mayor del jefe de Estado Abelardo de la Espriella, tras la oleada de críticas que la joven recibió en redes sociales luego de que un video la mostrara en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena.

La hija del exmandatario llamó a respetar los límites del debate político y recordó su propia experiencia bajo el escrutinio público cuando su padre ocupó la Casa de Nariño. El episodio que encendió la discusión ocurrió el 14 de noviembre, durante las Fiestas de Independencia de Cartagena.

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Lucía de la Espriella fue captada en video mientras se trasladaba con un grupo de amigas a bordo de una embarcación de la Armada Nacional durante el segundo día del festival.

Miller Soto negó que la menor estuviera de fiesta en una lancha oficial (@millersoto/X)

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, difundió el material en su cuenta de X y preguntó públicamente: “¿La hija de Abelardo de la Espriella con las amigas de fiesta en una lancha de la Armada de Colombia?”. El señalamiento se apoyó en el logo visible de la institución en la embarcación que aparece en el video.

A los cuestionamientos de Carrascal se sumó la también representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que anunció que radicó un derecho de petición ante el Gobierno para solicitar explicaciones por el “presunto uso de bienes públicos para fines privados”.

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Por su parte, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo fue más allá y pidió a la Procuraduría General de la Nación que abriera una investigación por los hechos.

Antonella Petro pidió no centrar el debate político en los hijos de los mandatarios

Fue en ese contexto que Antonella Petro tomó la palabra. A través de su cuenta de Instagram, la hija del expresidente Gustavo Petro compartió un mensaje en el que se distanció de las críticas a Lucía de la Espriella y trazó una línea entre la fiscalización legítima del poder y el ataque a menores de edad.

“No estoy de acuerdo con los recientes ataques a la hija de Abelardo, Lucía de la Espriella. Dejando a un lado las diferencias políticas, una menor de edad no tiene por qué recibir una avalancha de odio en su contra”, escribió.

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Reconoció que es válido pedir explicaciones, pero señaló que perfilar o atacar a una menor va más allá de lo que la oposición debería permitirse: “Hay límites que como oposición no podemos sobrepasar”.

Antonella Petro defendió a la hija de Abelardo de la Espriella tras escándalo por uso de recursos públicos para asistir a las fiestas de Cartagena - crédito Ovidio González/Presidencia

Antonella Petro apeló a su propia historia para respaldar su posición: “Así como no era correcto que yo estuviese en el escrutinio público durante el mandato de mi papá, tampoco es correcto que Lucía lo esté ahora”.

En una comparación que cruza las fronteras ideológicas y convoca a un principio que, según ella, debería ser transversal: el debate político debe centrarse en las decisiones y los actos de los gobernantes, no en la vida de sus hijos.

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El mensaje de Antonella Petro circuló ampliamente en redes sociales y generó reacciones tanto entre seguidores como entre críticos, en medio de un debate que sigue abierto sobre los límites de la fiscalización política en Colombia, teniendo en cuenta que ella fue blanco de señalamientos durante el gobierno de su papá, al que entró cuando tenía 15 años.

La Presidencia negó cualquier irregularidad en el traslado de la joven

La respuesta oficial no tardó en llegar. Miller Soto, vocero presidencial, rechazó los señalamientos a través de su cuenta de X y explicó que el protocolo de seguridad exigía el uso de una embarcación de la Armada dado que el desplazamiento de Lucía se realizaba por vía marítima.

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Miller Soto Solano sostuvo que la movilización marítima obedeció a medidas de seguridad, tras los cuestionamientos planteados por Mafe Carrascal y Lalis (@millersoto/X)

“Así sucedió: ella ingresó en dicha embarcación, se trasladó al bote hacia el cual se dirigía y, posteriormente, salió en la misma embarcación en la que había ingresado. No hay nada irregular en ese procedimiento”, escribió Soto en X.

El vocero calificó de “sencillamente falso” afirmar que la joven estuvo de fiesta a bordo de la nave militar, y reprochó a Carrascal haber difundido imágenes de una menor de edad sin autorización, acompañadas de lo que consideró señalamientos difamatorios.