La difusión de las imágenes en redes sociales causó rechazo por presuntas agresiones verbales y conductas racistas dirigidas contra la mujer policía (@tigre903/X)

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Un video difundido en redes sociales provocó rechazo en Cali (Valle del Cauca) por presuntos actos de racismo y violencia verbal contra una auxiliar de Policía. La identidad del hombre que aparece en la grabación no ha sido revelada públicamente, pero las autoridades anunciaron actuaciones para establecer su responsabilidad.

En las imágenes se escucha a un hombre dirigir expresiones discriminatorias contra la uniformada y referirse a su color de piel como una ofensa. El registro también muestra a la joven durante la interacción, aunque hasta el momento no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias que antecedieron el hecho.

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La situación abrió una nueva discusión sobre la discriminación racial y la agresión contra servidores públicos en la capital del Valle del Cauca.

Tras la circulación del video, el 16 de noviembre de 2026 se pronunciaron la Alcaldía y la Policía Metropolitana Santiago de Cali, que confirmaron el acompañamiento a la auxiliar y a su familia por los hechos ocurridos durante la madrugada del 15 de noviembre en el barrio Obrero.

La uniformada fue grabada e increpada por un ciudadano en las calles de Cali (Colprensa/Diego Pineda)

La Alcaldía de Cali pidió identificar a los responsables

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, mostró su indignación por el episodio a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: “Desde la @AlcaldiaDeCali rechazamos de manera contundente los insultos racistas y las expresiones de discriminación contra una uniformada de nuestra Policía Metropolitana (sic)”.

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Eder señaló que los integrantes de la institución deben recibir un trato respetuoso durante el ejercicio de sus funciones: “Detrás de cada uniforme hay un ser humano que merece respeto. Nuestros policías están en las calles trabajando por la seguridad de todos los caleños y no podemos permitir que sean víctimas de agresiones o discriminación”.

El alcalde indicó que la Alcaldía trabaja con la Policía Metropolitana Santiago de Cali para “identificar a las personas responsables de este delito y avanzar en las actuaciones correspondientes”.

En su pronunciamiento, el mandatario local llamó a impedir que la discriminación racial tenga cabida en la ciudad: “En Cali cabemos todos. No podemos permitir que el racismo y la discriminación tengan espacio en nuestra ciudad. El respeto debe estar siempre por encima de cualquier diferencia”.

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La grabación difundida en plataformas digitales muestra expresiones discriminatorias y llevó a las instituciones a anunciar acciones ante las autoridades (Alejandro Eder/X)

Por su parte, la subsecretaria de Equidad y Género de Cali, Natalia Oviedo, se sumó al rechazo expresado por la Alcaldía y la Policía frente al caso conocido a través de redes sociales.

“Quiero expresar mi rechazo absoluto frente a los actos de racismo, discriminación y agresión contra una mujer de nuestra Policía Metropolitana de Cali. Es indignante que una mujer, mientras cumple con su trabajo, tenga que enfrentar este tipo de humillaciones y violencia”, declaró Oviedo por medio de un video publicado en X.

La subsecretaria enfatizó que estas conductas no pueden relativizarse: “El racismo no es una opinión, la discriminación no es una diferencia de pensamiento y ninguna circunstancia justifica la violencia contra una mujer”.

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Oviedo agregó que la administración municipal mantendrá su postura frente a estos hechos: “Desde la Alcaldía de Santiago de Cali, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Eder, nos unimos al rechazo contundente de estos hechos y reiteramos nuestro compromiso con una ciudad en la que todas las mujeres puedan vivir y trabajar libres de violencias y discriminación”.

La Alcaldía de Cali rechazó un acto de racismo contra una mujer policía cuando desarrollaba actividades del servicio que se viralizó en redes sociales (@LuisAlfonsoCru2/X)

La Policía ofrecerá respaldo jurídico y psicológico

La Policía Nacional confirmó que la uniformada afectada es una auxiliar de Policía y precisó que los hechos quedaron documentados en un video divulgado en plataformas digitales.

La institución afirmó que “rechaza categóricamente los actos de violencia verbal y presunta discriminación racial de los que habría sido víctima una auxiliar de Policía”.

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Como medida inmediata, la entidad dispuso atención para la joven y su núcleo familiar: “La Institución ha dispuesto el acompañamiento psicológico y jurídico a la joven auxiliar y a su familia, garantizando el respaldo institucional y la protección de sus derechos”.

El comunicado agregó que la auxiliar será acompañada el 17 de noviembre a presentar una denuncia penal por los presuntos actos de discriminación racial y violencia contra la mujer. La actuación buscará que las autoridades determinen si las expresiones registradas constituyen conductas sancionables.

Autoridades anunciaron respaldo jurídico y psicológico para la uniformada, tras un episodio registrado en el barrio Obrero durante la madrugada del 15 de noviembre (Policía Nacional)

La Policía expresó solidaridad con la auxiliar y reiteró su posición frente a este tipo de comportamientos: “La Institución no tolera ni justifica ninguna manifestación de racismo, discriminación o violencia contra la mujer”.

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Por ahora, no se ha informado sobre capturas, citaciones o la identificación del hombre que profirió los insultos, pues no es claro si la cuenta de TikTok desde la que se difundió pertenece al sujeto que insultó a la uniformada.