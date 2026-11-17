La propuesta de vivienda sin cuota inicial está dirigida a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos (Colprensa)

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El Proyecto de Ley 455 de 2026, denominado Vivienda Sin Cuota Inicial, busca facilitar la compra de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) sin que los hogares deban reunir la cuota inicial con recursos propios. La iniciativa fue radicada el 21 de octubre de 2026 por el Partido Conservador y el movimiento Avanza Colombia, impulsada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y con respaldo de la representante María Camila Sala.

La propuesta contempla subsidios, créditos de largo plazo, coberturas a la tasa de interés y mecanismos de garantía para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $3.501.810 en 2026. Sin embargo, la propuesta continúa en trámite en el Congreso y todavía no habilita inscripciones ni beneficios para compradores.

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El principal debate está en cómo financiar una proporción mayor del valor del inmueble sin elevar el riesgo para las entidades financieras ni llevar a los hogares a cuotas que superen su capacidad de pago.

Bancos y constructoras han planteado que las garantías públicas son una condición relevante para ampliar créditos por encima del 80% e incluso hasta el 100% del valor de la vivienda. Aunque el proyecto incluye instrumentos de garantía, el alcance de estos y la disponibilidad de recursos deberán definirse durante el trámite legislativo y la reglamentación posterior.

Bancos y constructoras piden garantías estatales para reducir el riesgo de financiar hasta el 100 % del inmueble (Alcaldía de Bogotá)

La propuesta busca atender la falta de ahorro de los hogares de menores ingresos. Cerca de 7,7 millones de hogares viven en arriendo en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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A la vez, los promotores de la iniciativa sostienen que 7 de cada 10 hogares sin vivienda propia devengan menos de dos salarios mínimos, una situación que dificulta ahorrar mientras se cubre el canon mensual de arrendamiento.

La vicepresidenta de Operaciones de Amarilo, Natalia Trujillo, señaló que la cuota inicial representa una barrera para hogares que deben decidir entre destinar sus ingresos al arriendo o ahorrar para comprar vivienda.

Por su parte, el presidente de Constructora Bolívar, Julián Andrés Perdomo, consideró que los mecanismos para compensar la baja capacidad de ahorro pueden ampliar el acceso a vivienda, aunque planteó que una primera etapa debería concentrarse en la VIP, donde se concentra el déficit habitacional de la población de menores ingresos; estas posiciones fueron recogidas por el diario El Tiempo.

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El texto legislativo contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos, créditos hipotecarios de hasta 30 años y cobertura estatal de la tasa de interés. También plantea una garantía del Fondo Nacional de Garantías de hasta el 70% del crédito durante 10 años, bajo las condiciones técnicas que defina esa entidad.

El acceso al crédito dependerá de la capacidad de pago y la estabilidad financiera de cada hogar (Colprensa)

En una simulación difundida por los promotores, una cuota podía ubicarse cerca de $700.000 mensuales, pero el valor depende del precio del inmueble, el subsidio recibido, la tasa, el plazo, los seguros y el perfil financiero de cada hogar.

La financiación total de un inmueble también plantea retos de riesgo crediticio. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, citado por el medio nacional, advirtió que los modelos sin cuota inicial deben evaluar mecanismos que eviten incentivos al incumplimiento.

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Trujillo recordó que el diseño debe evitar cuotas que excedan la capacidad real de pago de las familias. Bajo ese escenario, las entidades deberán analizar no solo los ingresos, sino la estabilidad laboral, el nivel de endeudamiento, los gastos permanentes y la posibilidad de sostener el crédito durante todo el plazo.

El presidente de la Fundación Grupo Social, Juan Carlos Gómez, según el diario en mención; propuso combinar garantías con subsidios a la tasa de interés y mantener incentivos para el ahorro de los hogares. Aun si el proyecto elimina la obligación de aportar una cuota inicial, los compradores podrían requerir recursos para gastos no cubiertos por el esquema final, como escrituración, registro, seguros o mudanza.

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El proyecto propone combinar subsidios, financiación de largo plazo y coberturas a las tasas de interés (Colprensa)

Mientras el Congreso estudia la iniciativa, los hogares interesados pueden revisar alternativas vigentes, como los subsidios de las cajas de compensación, el uso de cesantías, los planes de pago de las constructoras y las opciones de crédito hipotecario o leasing habitacional.

Las herramientas no implican, por sí solas, acceso a una vivienda sin ahorro inicial, pero permiten calcular la capacidad de financiación y el monto que cada familia todavía debe reunir.