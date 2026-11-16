Para 2026, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000, con auxilio de transporte, y es devengado por 2,4 millones de trabajadores ( Luisa González/Reuters)

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La concertación del aumento del salario mínimo de Colombia para 2027 comenzará de manera formal el miércoles 18 de noviembre de 2026, con propuestas que van del 8% al 38,5% y con una renovación en la representación del Gobierno, los trabajadores y los empresarios.

El debate definirá el ingreso de cerca de 2,4 millones de personas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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La mesa, que se instalaría a las 9:00 a. m., reunirá representantes del Gobierno, los empresarios y las centrales obreras con posiciones aún distantes: los sectores empresariales y algunas referencias técnicas plantean aumentos cercanos al 8%, mientras los sindicatos aspiran a un ajuste de dos dígitos.

Nelson Alarcón encabezará la representación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jorge Iván Díez Vélez asistirá por la Confederación General del Trabajo (CGT) y Luz Stella Murgas ejercerá la vocería de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), como su presidenta.

De igual manera, es sabido que las partes tendrán hasta la medianoche del 15 de diciembre para pactar el aumento que entrará en vigor el 1 de enero de 2027; de no lograrlo, la decisión quedará en manos de un decreto gubernamental, el cual será emitido por el presidente Abelardo de la Espriella.

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Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, será clave en la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 (Ministerio del Trabajo)

Cifras que separan a sindicatos y empresarios

Por ahora, las cifras conocidas anticipan una amplia brecha. Algunas posiciones empresariales y técnicas se inclinan por un incremento cercano al 8%, mientras que desde el movimiento sindical se ha defendido un aumento superior al 10% y, en discusiones previas, se puso sobre la mesa una propuesta de 38,5% vinculada al concepto de salario mínimo vital.

Dicha diferencia equivale a alzas de entre $140.000 y $670.000, de acuerdo con los valores considerados durante el debate, sin que ninguna de esas cifras represente un acuerdo definitivo. Investigaciones Económicas de Bancolombia calcula que un ajuste responsable debería ubicarse en 8,4%, con una inflación estimada de 6,7% y un crecimiento de la productividad de 1,7%.

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La entidad advierte que un incremento significativamente mayor podría repercutir en la inflación, la creación de empleo formal y las cuentas fiscales. Esos argumentos confrontarán la demanda sindical de proteger el poder adquisitivo con la preocupación empresarial por el aumento de los costos laborales y la competitividad.

Aumento de al menos dos dígitos

Alarcón no anunció una cifra final, pero dejó clara la expectativa de la CUT para la concertación. El dirigente afirmó ante La FM que espera que “tanto el Gobierno como el empresariado puedan tener la disposición para poder buscar puntos de encuentro y entendimiento y fijar un verdadero incremento sobre la base del salario mínimo vital y móvil”.

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Nelson Alarcón asumió la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores en reemplazo de Fabio Arias con la defensa del salario mínimo vital como prioridad (Sergio Acero/Colprensa)

El líder sindical anotó que la organización llega preparada a la discusión: “Nosotros, desde la Central Unitaria de Trabajadores, tenemos toda la disposición, argumentación y, obviamente, los parámetros para poder llegar a ese punto de encuentro y entendimiento del incremento del salario mínimo vital en Colombia”.

Sobre el porcentaje, Alarcón planteó que el ajuste debe superar el umbral de una cifra: “Dos dígitos. En ese escenario, mínimamente tienen que ser dos dígitos y esperamos que realmente podamos llegar a ese punto de consenso en la Comisión de Concertación de Política Salarial”.

La propuesta conjunta sigue en elaboración por parte de las centrales obreras y las organizaciones de pensionados que integran el Comando Nacional Unitario. En ese espacio participan la CUT, la CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y dos confederaciones de pensionados, que preparan estudios técnicos, estadísticas y criterios económicos para sustentar su posición.

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Como se recordará, Alarcón reemplazó a Fabio Arias, quien presidía la CUT desde 2023. El nuevo dirigente tiene más de 30 años de trayectoria en el magisterio y dirigió la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). La central anunció el 16 de octubre su oposición al Gobierno de De la Espriella, aunque mantendrá su presencia en los espacios institucionales, las movilizaciones y las acciones en defensa de los derechos laborales.

Nuevos representantes en la negociación salarial

Por otro lado, la representación de la CGT también llega con una disputa interna. El Ministerio del Trabajo reconoció a Jorge Iván Díez Vélez como representante de la central y lo convocó a la mesa, aunque Percy Oyola, quien venía participando como vocero, aseguró que recibió igualmente una citación.

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Según información de Blu Radio, el reconocimiento de Díez figura en documentos emitidos por el Ministerio durante la primera semana de noviembre. Díez contaba con la representación legal de la CGT, pero durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el interlocutor reconocido ante la mesa tripartita era Oyola.

Las diferencias entre ambas facciones tienen componentes políticos y sindicales, según información de Portafolio. Oyola mantiene una posición cercana a Petro y participa en el comité del paro, mientras el sector de Díez tomó distancia de esa línea y se opuso a las movilizaciones de respaldo al anterior gobierno.

Luz Stella Murgas es la primera mujer en presidir la Andi (Naturgas)

Cambios en las empresas

Por su parte, Luz Stella Murgas fue elegida el 10 de noviembre como presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en reemplazo de Bruce Mac Master, y se convirtió en la primera mujer que preside el gremio. La negociación salarial será uno de los primeros desafíos de su gestión.

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El Consejo Gremial Nacional, presidido por Natalia Gutiérrez, planteó que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 no supere el 7%, una propuesta que quedará sujeta a los datos definitivos de inflación y productividad. Los gremios sostienen que la definición debe responder a criterios técnicos para evitar presiones sobre las principales variables de la economía.

La organización advirtió que incrementos superiores podrían elevar la inflación, aumentar los costos pensionales del Estado, presionar las tasas de interés y afectar la generación de empleo formal. La postura contrasta con propuestas sindicales como la CUT, que contempla un alza de hasta el 38,5%.

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Con un salario mínimo vigente en 2026 de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte, un ajuste de 6% llevaría el ingreso básico a cerca de $1.855.959, mientras que un incremento de 7% lo ubicaría en aproximadamente $1.873.468.