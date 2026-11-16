Las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la vía entre Chocó y Risaralda tras el hallazgo de cilindros y banderas alusivas al ELN en Tadó. (@Mi_carro_Yyo / X)

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La presencia de cilindros, troncos y banderas con referencias presuntamente relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) obligó al cierre preventivo de la carretera que conecta a Chocó con Risaralda, a la altura de El Tabor, en Tadó, durante el lunes 16 de noviembre.

La restricción afecta el paso en ambos sentidos sobre el corredor Quibdó–Tadó–Pereira, una de las principales conexiones terrestres para pasajeros y carga entre ambos departamentos. Conductores y habitantes que quedaron detenidos en el sector pidieron la intervención de las autoridades para verificar los objetos instalados sobre la calzada y restablecer la movilidad.

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El cierre preventivo se mantiene en el corredor Tadó–Pereira

La alerta se conoció en la mañana del lunes festivo, cuando fueron ubicados varios cilindros sobre la vía, además de troncos que impiden el tránsito de vehículos.

Los primeros informes también mencionaron la presencia de un paquete sospechoso y de banderas con iniciales alusivas al grupo guerrillero. Las autoridades aún no han confirmado que los cilindros contengan explosivos ni que la organización armada sea responsable de la instalación de los elementos.

El bloqueo vehicular se ubica en el kilómetro 40 de la ruta 5002, cerca del corregimiento de Playa de Oro. (@Mi_carro_Yyo / X)

El secretario de Gobierno de Risaralda, Maicol Lopera, indicó que el cierre responde a un procedimiento de seguridad mientras unidades del Ejército Nacional se trasladan al punto para inspeccionar la zona. La prioridad es establecer si existe una amenaza antes de permitir de nuevo el paso de carros particulares, buses y vehículos de carga.

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Según la información entregada por el funcionario, el punto crítico se encuentra en la ruta 5002, en inmediaciones del corregimiento de Playa de Oro, jurisdicción de Tadó, sobre el tramo que conduce hacia Santa Cecilia, en Risaralda. El reporte ubica la novedad cerca del kilómetro 40 de esa carretera.

Lopera explicó que la información inicial sobre una posible presencia de integrantes de esa organización en el área no cuenta con confirmación definitiva. Por ese motivo, las autoridades evitaron atribuir el episodio a un grupo armado mientras avanzan las verificaciones en el terreno.

El paso vehicular permanecerá suspendido hasta que el Ejército determine que no hay riesgos en la carretera. La Gobernación de Risaralda recomendó a los viajeros no acercarse al sector ni intentar superar el bloqueo por vías alternas no autorizadas. También pidió consultar los canales oficiales antes de emprender desplazamientos por la ruta entre Quibdó, Tadó y Pereira.

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La Gobernación de Risaralda recomendó evitar el paso hacia Santa Cecilia y no utilizar desvíos no autorizados. (@Mi_carro_Yyo / X)

Hasta los reportes conocidos durante la tarde, no se había divulgado un pronunciamiento detallado de las autoridades militares sobre la neutralización de los objetos ni sobre una hora estimada para la reapertura de la vía.

La carretera Quibdó–Medellín continúa habilitada

La afectación se concentra, por ahora, en la conexión Quibdó–Tadó–Pereira. De acuerdo con la información disponible, la carretera entre Quibdó y Medellín no presenta cierres relacionados con esta situación y mantiene el tránsito normal.

Esa diferencia resulta relevante para quienes deben viajar desde o hacia Chocó, aunque las autoridades insisten en que los conductores deben verificar las condiciones de seguridad antes de iniciar cualquier recorrido por la región.

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El sector de El Tabor y otras zonas cercanas a Tadó registraron episodios de seguridad en años recientes. En hechos anteriores, grupos armados instalaron banderas, habrían atravesado vehículos o habrían dejado objetos con apariencia de explosivos para limitar la circulación y generar temor entre los usuarios de las carreteras.

El sector de El Tabor registra antecedentes de bloqueos viales e instalación de banderas atribuidos a grupos armados. (REUTERS/Jair Coll)

No obstante, esos antecedentes no permiten establecer la autoría del bloqueo del lunes. La responsabilidad por la instalación de los cilindros y las banderas sigue bajo verificación, al igual que el contenido de los elementos que motivaron el cierre.

Mientras tanto, la recomendación para transportadores y viajeros es evitar el tramo entre Tadó y Santa Cecilia y atender las instrucciones de la fuerza pública.

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