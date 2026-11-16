La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó la consulta de alivios para deudas tributarias y algunas obligaciones no tributaria (Alcaldía de Bogotá)

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ofrece una reducción del 60% en intereses y sanciones para contribuyentes con deudas tributarias y algunas obligaciones no tributarias. El alivio estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2026 y se consulta en el portal de Alivios Tributarios.

El beneficio exige pagar la totalidad del capital adeudado y el 40% de los intereses y sanciones que correspondan. No reduce el valor principal del impuesto o de la obligación. Personas y empresas pueden revisar si su caso está incluido mediante la plataforma, donde deberán ingresar su nombre y número de identificación para conocer el saldo y las opciones de pago.

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Predial, vehículos e ICA están entre las obligaciones incluidas

Los descuentos tributarios en Bogotá aplican a deudas por impuesto predial, impuesto de vehículos e industria y comercio (ICA). La medida excluye la retención del impuesto de Industria y Comercio, conocida como ReteICA.

Predial, vehículos e ICA están entre los impuestos que pueden acceder a los alivios en Bogotá (Alcaldía de Bogotá)

El programa también abarca determinadas obligaciones no tributarias a favor de entidades del Distrito. Entre ellas figuran las costas procesales, los reintegros a entidades distritales y las sanciones disciplinarias. Cada deuda debe cumplir las condiciones previstas para acceder al beneficio.

La lista incluye además sanciones por infracciones a normas ambientales, multas a establecimientos que no cumplan los requisitos legales de funcionamiento y sanciones relacionadas con proyectos de construcción que incumplan la normativa. La posibilidad de aplicar el alivio depende de la naturaleza de la obligación y de las reglas definidas para ese caso.

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Las multas de tránsito tienen condiciones específicas

Las multas de tránsito y los acuerdos de pago a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad pueden recibir el descuento en los casos establecidos por la norma. Para los comparendos, la obligación debe haberse originado antes del 30 de junio de 2024.

Quedan por fuera los comparendos vinculados con conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Antes de pagar, los interesados deben verificar en la consulta individual si la multa o el acuerdo de pago cumple los requisitos para acogerse a la reducción.

Los comparendos de tránsito anteriores al 30 de junio de 2024 pueden aplicar, salvo los relacionados con alcohol o sustancias psicoactivas (Secretaría de Movilidad)

Las empresas también pueden acceder al beneficio por obligaciones relacionadas con ICA, predial y vehículos. La consulta previa permite identificar los conceptos pendientes y confirmar el valor que debe cancelarse para aplicar el alivio.

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El ahorro se calcula sobre intereses y sanciones, no sobre el capital

El mecanismo mantiene intacto el capital y reduce en un 60% los intereses y sanciones acumulados. En consecuencia, el contribuyente paga el 100% de la obligación principal y solo el 40% de esos cargos adicionales.

Por ejemplo, una deuda total de $6 millones puede estar compuesta por $3 millones de capital y $3 millones de intereses y sanciones. Con el alivio, se deben cubrir los $3 millones del capital y $1,2 millones, equivalentes al 40% de los cargos acumulados.

En ese escenario, el pago final sería de $4,2 millones. El ahorro ascendería a $1,8 millones frente al monto inicial. La dependencia de Hacienda indicó que la alternativa busca facilitar la normalización de obligaciones pendientes y evitar que continúen los procesos de cobro coactivo.

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El plazo para pagar y acceder a la reducción vence el 21 de diciembre de 2026 (Alcaldía de Bogotá)

Cómo consultar la deuda y hacer el trámite antes del vencimiento

El primer paso es ingresar al portal Alivios Tributarios 2026, consultar las obligaciones con los datos de identificación y revisar las condiciones de cada concepto. Luego corresponde seguir la orientación de pago que arroje el sistema y cancelar el valor exigido dentro del plazo.

También es posible consultar información en el sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda, en la opción “Alivios 2026”, o acudir a la red de atención de la entidad, que incluye puntos Cade, CAD y centros especializados. La secretaría anunció ferias virtuales y presenciales para resolver consultas.

Quienes tengan deudas pendientes deben revisar con anticipación su situación, ya que la aplicación del descuento está sujeta al tipo de obligación y al cumplimiento de las condiciones correspondientes.

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