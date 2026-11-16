Se espera que el delantero colombiano regrese tras el parón de la fecha FIFA (@FCBayernEN-X)

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Bayern Múnich recibió dos señales alentadoras durante la fecha FIFA de noviembre: Vincent Kompany volvió a dirigir una práctica en la Säbener Straße tras superar una meningitis, mientras que Luis Díaz avanza en la última etapa de su recuperación y apunta a regresar a una convocatoria antes de que termine el mes.

El alivio llega en un momento de bajas, agravado por la lesión que sufrió el jugador Alphonso Davies, habitual titular del equipo, mientras defendía los colores de su país, Canadá, el viernes 13 de noviembre del 2026.

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Kompany reapareció el lunes 16 de noviembre al frente de un entrenamiento del plantel, 24 días después de haber sido apartado de las actividades de campo por un problema de salud. El técnico belga regresó a la ciudad deportiva el martes 10 de noviembre, pero entonces trabajó desde su oficina y no condujo ejercicios. Su vuelta al césped representa un paso más en su recuperación, aunque todavía utiliza un cabestrillo en el brazo izquierdo.

La publicación del Bayern Múnich con el colombiano Luis Díaz en los entrenamientos (@FCBayern/X)

El entrenador de 40 años sufrió un desmayo durante una práctica el 23 de octubre y posteriormente fue diagnosticado con meningitis, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Además, padeció una lesión en el hombro izquierdo durante la caída.

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Durante su ausencia, el inglés Aaron Danks asumió la conducción del equipo junto con el resto del cuerpo técnico.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luis Díaz, por su parte, podría estar disponible para los partidos del martes 25 de noviembre ante Lille, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, y del sábado 28, frente a Hamburgo, por la Bundesliga.

El colombiano ya completó entrenamientos grupales, pero el cuerpo técnico pretende evitar un regreso apresurado después de la lesión muscular que lo mantuvo fuera de competencia desde finales de octubre.

El reporte del Bayern & Germany, medio partidario del Bayern Múnich, sobre el regreso de Luis Díaz, algunos de sus compañeros y Kompany a los entrenamientos (@iMiaSanMia/X)

El regreso de Kompany se produjo durante el parón internacional, con una parte importante de la plantilla concentrada con sus selecciones. En la práctica estuvieron Luis Díaz, Jamal Musiala, Sven Ulreich, Sacha Boey y varios futbolistas del segundo equipo. También trabajó Serge Gnabry, aunque de manera individual sobre el campo, mientras se recupera de una lesión muscular sufrida en el partido contra Borussia Dortmund.

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La presencia del belga junto a sus jugadores modifica la preparación para el tramo final de noviembre. Bayern volverá a jugar el viernes 20 de noviembre, cuando recibirá a Colonia en el Allianz Arena por la décima jornada de la Bundesliga.

Luis Díaz podría regresar en noviembre del 2026 a las canchas con el Bayern Múnich (@FCBayern-AFP/X)

Luis Díaz apunta a Lille o Hamburgo

Pese a esa evolución, el cuerpo técnico no contempla forzar la presencia de Luis Díaz ante Colonia, pues la prioridad es que complete nuevas prácticas junto a sus compañeros y recupere ritmo antes de competir. Por eso, el duelo ante Lille aparece como la primera opción para que “El Guajiro” vuelva a una convocatoria, aunque inicialmente podría ocupar un lugar entre los suplentes.

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El encuentro en Francia será relevante para Bayern en la Champions League, donde disputará la quinta jornada de la fase de liga, si el atacante no llega en condiciones para ese compromiso, el partido ante Hamburgo del 28 de noviembre surge como una alternativa. La cautela responde a la necesidad de evitar una recaída en una zona muscular que ya lo obligó a perderse varios partidos.

20 de noviembre: Bayern Múnich vs. 1. FC Colonia — Bundesliga.

25 de noviembre: Lille vs. Bayern Múnich — Champions League.

28 de noviembre: Hamburgo vs. Bayern Múnich — Bundesliga.

1 de diciembre: Bayern Múnich vs. Hertha Berlín — Copa de Alemania.

4 de diciembre: Bayern Múnich vs. SC Paderborn — Bundesliga.