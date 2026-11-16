Así se jugará el Sudamericano Sub-20 2027 con sede en Colombia: Conmebol entregó detalles del nuevo formato

Colombia albergará el torneo Sudamericano Sub-20 por sexta vez en su historia (FCF)

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Colombia organizará el Sudamericano Sub-20 por sexta vez y buscará aprovechar la localía para regresar al título continental y obtener uno de los cuatro cupos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, prevista en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La Conmebol confirmó el lunes 16 de noviembre que el certamen reunirá a 10 selecciones y tendrá 27 partidos. El torneo comenzará con los habituales dos grupos de cinco equipos, y luego pasará a una etapa de cruces directos.

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El formato establece que los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la fase final. Los dos líderes y los dos escoltas disputarán las semifinales, mientras que los terceros y cuartos jugarán una instancia previa que también incidirá en la clasificación mundialista.

Los ocho equipos clasificados jugarán cruces para definir al campeón

La primera fase tendrá 20 encuentros: cada grupo disputará un todos contra todos de 10 partidos. Los cinco seleccionados de cada zona quedarán ordenados del primero al quinto, pero solo los cuatro mejores continuarán en competencia.

La Conmebol confirmó un formato integrado por diez selecciones nacionales y veintisiete partidos (Conmebol)

Las semifinales enfrentarán al primero del Grupo A con el segundo del Grupo B y al primero del Grupo B con el segundo del Grupo A. Los ganadores de esos dos partidos accederán a la final.

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El partido decisivo, identificado como el número 27, definirá al campeón sudamericano. Los empates en la fase final se resolverán mediante tiros desde el punto penal.

Los equipos que terminen terceros y cuartos en sus respectivos grupos también tendrán una oportunidad de llegar al Mundial. El tercero de la Zona A se medirá con el cuarto de la Zona B, mientras que el tercero del Grupo B jugará ante el cuarto del Grupo A.

Los dos finalistas del torneo asegurarán su clasificación directa a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Las otras dos plazas se definirán en los partidos clasificatorios entre los perdedores de las semifinales y los ganadores de los cruces previos.

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El perdedor de la primera semifinal se enfrentará al vencedor del duelo entre el tercero del Grupo A y el cuarto del Grupo B. El otro partido clasificatorio cruzará al perdedor de la segunda semifinal con el equipo que supere la llave restante.

Los cuatro mejores equipos de cada zona obtendrán el acceso a la fase final del torneo (Conmebol)

Los ganadores de esos dos encuentros completarán la nómina de cuatro representantes sudamericanos en la cita mundialista.

Grupos del torneo

La selección Colombia sub-20 quedó ubicada en el grupo A del torneo sudamericano, que se jugará entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027 en las ciudades de Medellín y Envigado. El sorteo se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre en Luque, Paraguay.

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La Tricolor compartirá la primera etapa con Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. La conformación de la zona le permitirá evitar en esa instancia a Brasil, Argentina y Uruguay.

El Sudamericano Sub-20 tendrá dos escenarios: el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, y el Polideportivo Sur, en Envigado. Colombia será anfitriona por sexta vez y buscará avanzar desde una zona que reúne a cuatro rivales sudamericanos.

Los grupos del Campeonato Sudamericano 20 en Colombia. Crédito: Conmebol.

El grupo B quedó integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Esa llave concentrará a tres de las selecciones con mayor historial en las categorías juveniles de la región.

Brasil llegará como vigente campeón del certamen tras el título obtenido en Venezuela en 2025. La selección colombiana intentará aprovechar la localía para pelear por su cuarto campeonato continental.

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La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL organizó el sorteo en su sede de Luque. La definición estableció el recorrido inicial de las diez selecciones participantes.

Colombia ya había recibido el torneo en 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023. En la edición disputada hace cuatro años, el equipo nacional finalizó en el tercer puesto, mientras que Brasil levantó el trofeo.