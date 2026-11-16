El Gobierno De la Espriella estudia la posibilidad de reducir el IVA en Colombia del 19% al 17% (Luisa Gonzalez/Reuters)

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En una alocución pronunciada el 15 de noviembre, al cumplirse sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella abordó la situación económica del país y adelantó aspectos de la reforma tributaria que prepara su administración. El mandatario aseguró que el proyecto, denominado ley de rescate fiscal, no contemplará aumentos del impuesto al valor agregado (IVA) para productos de la canasta familiar.

Por el contrario, afirmó que el objetivo será reducir la carga tributaria sobre esos bienes. El jefe de Estado señaló que la iniciativa, aún en elaboración, aspira a recaudar inicialmente $44 billones.

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Según explicó, pidió al equipo económico del Ministerio de Hacienda que excluyera los bienes básicos de consumo y al sector agropecuario de nuevas obligaciones relacionadas con el IVA, pese a que los primeros análisis técnicos consideraban difícil cumplir esa condición.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que “mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario” - Presidencia

El presidente sostuvo que el Gobierno modificó el planteamiento para conservar la meta de recaudo mediante un mayor esfuerzo estatal: “No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”. Además, indicó que la propuesta busca proteger el consumo de los hogares y aliviar la presión tributaria sobre los ciudadanos.

Qué dicen los congresistas sobre el retiro del IVA

Ante lo dicho por el mandatario, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, presentó el anuncio como una coincidencia con la postura que venía defendiendo frente a la eventual reforma tributaria.

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“Insistimos y defendimos una posición clara: la canasta familiar no se toca. Proteger el bolsillo de los colombianos y recuperar la economía son prioridades”, escribió.

Henríquez recordó que el 29 de octubre había advertido que los ciudadanos “no aguantan un impuesto más” y que no respaldaría iniciativas que incrementaran sus gastos. Un día después, el 30 de octubre, reiteró su preocupación por más tributos, y el 7 de noviembre señaló que existía resistencia al alza del IVA, especialmente por su efecto sobre alimentos y el sector agropecuario.

Honorio Henríquez, presidente del Senado, manifestó que "seguimos construyendo consensos y trabajando por una Colombia que produzca, crezca y genere oportunidades" - @HonorioHenríquez/X

Por su parte, el senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, consideró que el presidente rectificó su posición tras las críticas de esa colectividad: “Hace bien en abandonar la propuesta de su ley de rescate y aceptar las críticas del Centro Democrático. Pendiente está que corrija también la desafortunada idea de subir el IVA de las prepagadas al 19%”.

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Loaiza planteó que el ajuste fiscal debe recaer sobre la administración pública y no sobre los hogares: “El ajuste debe hacerlo el Estado, no los ciudadanos. Y, como hemos sostenido, no puede hacerse a costa de los más pobres y de la clase media”.

Batalla para evitar el IVA a la canasta familiar

Para el senador Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, el cambio respondió a la presión política ejercida desde el inicio del debate. “Desde el primer minuto, el Centro Democrático dio la batalla para evitar el IVA a la canasta familiar. Este anuncio es fruto del compromiso con los colombianos”, señaló.

Cadavid sostuvo que existen mecanismos distintos para responder a la crisis fiscal: “Hay otras alternativas para enfrentar la crisis fiscal. Vamos a seguir presentando alternativas como lo hemos hecho desde el primer momento”.

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Carlos Meisel, senador, anotó que la economía necesita dinamismo (@carlosmeiselv/X)

El también senador Carlos Meisel, también del Centro Democrático, resaltó que es “bien que se acoja la alarma del Centro Democrático de no subir el IVA a productos sensibles del consumo popular”. Puntualizó que “la economía necesita dinamismo y crecimiento para aumentar recaudos frescos. Vamos a salir adelante, construyendo entre todos”.

A su vez, el representante a la Cámara Octavio Cardona, del Partido Liberal, destacó que la decisión evita un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo: “La canasta familiar no tendrá IVA, lo cual es una buena noticia para los ciudadanos, para el gobierno y para el congreso”.

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Cardona anotó que el Congreso no tenía disposición para aprobar el gravamen y que insistir en esa propuesta habría elevado el costo político del proyecto: “Para el gobierno, porque no había voluntad del congreso para aprobarlo, y para el congreso porque se evita un desgaste y un rifirrafe con el ejecutivo”, explicó.

A defender el bolsillo de los colombianos

De igual manera, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, del Centro Democrático, defendió el cambio como una protección para los hogares. “Defender el bolsillo de los colombianos es defender a millones de familias que hacen un esfuerzo diario para llevar alimentos a su mesa”, sostuvo.

Lorduy añadió que su partido impulsará fórmulas para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas sin trasladar el costo a los ciudadanos.

César Lorduy, representante a la Cámara, anotó que es necesario defender el bolsillo de los colombianos (@chucholorduy/X)

Otro que se refirió al asunto fue el representante Felipe Hernández, del Pacto Histórico, que atribuyó la exclusión de los alimentos a la movilización de sectores sociales y a la oposición: “El anuncio de que no pondrá IVA a los alimentos es resultado de la presión del pueblo y de la oposición que ejercemos”.

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Hernández cuestionó las motivaciones del presidente y convocó a protestas para el 19 de noviembre: “Ahora falta ver de qué forma pretenden sacarle a la clase media y trabajadora ese recaudo, porque lo que está claro es que no tocará a sus poderosos amigos. Este 19 de noviembre, todos a las calles”.

Expectativas por el recaudo y el texto definitivo

Desde otros sectores también hubo reacciones. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, valoró que la canasta familiar y el agro queden al margen de nuevos gravámenes, pero pidió que la promesa figure en la iniciativa que llegue al Legislativo.

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“La canasta familiar y el agro no tendrán nuevo IVA, y la ley de rescate se construirá con consensos”, indicó por medio de su cuenta en la red social X.

Lacouture pidió revisar con cifras los demás cambios tributarios para evitar efectos negativos sobre la producción y el empleo formal. “El paso siguiente es llevar ese compromiso al texto que votará el Congreso y revisar con cifras los demás cambios, para cuidar la producción y el empleo formal”, sostuvo.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que es una señal de tranquilidad para los hogares y para quienes producen (@McLacouture/X)

A su vez, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo calificó el retiro del componente de IVA como una decisión ajustada a la falta de respaldo político que tenía la propuesta: “El retiro del componente IVA a la canasta familiar anoche por TV es una determinación realista del gobierno: ninguno de los partidos la había apoyado”.

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Restrepo advirtió que la iniciativa habría enfrentado un rechazo previsible al iniciar su trámite legislativo. “Iba directamente a un fracaso cuando se iniciara el debate en el Congreso”, señaló en sus plataformas digitales.

Cómo recortar el gasto público

El también exministro de Hacienda Rudolf Hommes planteó que el Gobierno debe discutir con su equipo económico opciones como recortar el gasto público, aumentar el impuesto sobre la renta u otras fuentes de recursos.

“El diálogo que debió tener el presidente con su equipo económico antes del discurso en el que hizo viable el rescate fiscal debió comenzar por recordarles que él no es el ministro de Hacienda, sino el presidente”, afirmó.

Hommes cuestionó, además, que sea factible reducir el IVA, aunque reconoció que el nivel del impuesto es elevado: “Tal vez se le fue la mano comprometiéndose a bajar el IVA. No creo que sea posible, pero hay que reconocer que es muy alto”.