La actriz y presentadora Carla Giraldo se dirigió al creador de contenido Westcol tras la realización de Stream Fighters y mostró su interés en participar dentro del evento, no como competidora en el ring, sino en el rol de conductora para futuras ediciones (Carla Giraldo/Instagram)

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La presentadora y actriz Carla Giraldo hizo una petición pública a Westcol después de que Stream Fighters 5 fuera todo un éxito a nivel nacional, pues la famosa quiere hacer parte del evento, aunque no precisamente peleando.

Además, resaltó que varias figuras que participaron en La casa de los famosos Colombia aparecieran en la cartelera del evento de boxeo entre creadores de contenido.

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Desde su casa y mientras se maquillaba, Giraldo publicó un video en sus historias de Instagram, plataforma en la que reúne más de dos millones de seguidores. Allí respondió a aquellos que cuestionan la falta de rostros reconocidos en el reality que presenta y relacionó esas críticas con los participantes de la velada celebrada en Bogotá.

“Ustedes siempre critican que en La casa de los famosos nunca hay famosos, pero yo ayer vi una pelea de famosos y esos famosos eran mis famosos”, afirmó la actriz.

La presentadora no dudó en dirigirse al popular streamer después de ver que Stream Fighters 5 fue un evento destacado (@carlagiraldo - @westcol / Instagram)

Carla Giraldo pidió a Westcol un lugar en ‘Stream Fighters’

La presentadora dirigió su propuesta directamente al creador de contenido y empresario, al asegurar que podría ser una de sus presentadoras de confianza, y planteó que su experiencia al frente de La casa de los famosos Colombia podría trasladarse a este formato deportivo.

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“Y por favor, díganle a Westcol que si yo soy su presentadora de confianza y yo presento La casa de los famosos, pues al lado de quién tengo que estar el otro año presentando estas peleas tan épicas”, expresó en el video difundido en Instagram.

El comentario se conoció tras Stream Fighters 5, realizado el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La jornada fue anunciada como el cierre de la serie de espectáculos de boxeo entre creadores de contenido que impulsó Westcol, y fue transmitida a través de su canal oficial en Kick.

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Westcol es reconocido por su éxito en el mundo digital, por lo que muchos famosos quieren estar cerca de él (@westcol/ Instagram)

El éxito del formato de peleas colombiano desarrollado por Westcol

La emisión reunió un promedio de más de 1,7 millones de espectadores simultáneos en un evento cuya programación incluyó enfrentamientos individuales, un combate por parejas, un cuadrangular femenino y una exhibición estelar protagonizada por robots de Westcol y el cantante Blessd.

En esa pelea de robots, el representante de Blessd se impuso al de Westcol. Sin embargo, el combate de mayor conversación entre los asistentes fue el de Andrea Valdiri y La Divaza, que terminó con triunfo de la barranquillera por decisión unánime de los jueces y generó controversia entre parte del público.

La cartelera también dejó a Emiro Navarro, actual participante del reality MasterChef Celebrity, como vencedor del influenciador y bailarín Valentino Lázaro tras una detención arbitral en el segundo asalto.

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Además, Leandro Loaiza derrotó a Sebastucho por nocaut técnico en el tercer episodio, mientras que Daren venció a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, con un nocaut técnico en el primer round, a los 5 segundos de iniciar la pelea.

El evento dejó muchos comentarios en redes sociales y algunos participantes recibieron críticas, mientras que otros ganaron aún más apoyo (Westcol /YouTube)

Yaya Muñoz ganó el cuadrangular de la velada en Bogotá

El cuadrangular entre Alexa, Karola, Beba y Yaya Muñoz terminó con la victoria de Muñoz por decisión unánime. Samantha Correa, por su parte, obtuvo el fallo de los jueces frente a Cami Pulgarín, en otro de los cruces de la programación.

El enfrentamiento entre Herrera y JH de la Cruz tampoco pasó desapercibido, debido a que JH fue declarado ganador después del abandono de su rival. El retiro de Herrera llevó a que el concursante enfrentara a Piquiña.

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La dupla formada por Willito y Lonche derrotó a Chanty e Incógnito en el combate por parejas. Reydelacity completó la lista de ganadores al imponerse por decisión unánime a Wegotkicks, en una cartelera que reunió a competidores con recorridos previos en realities y plataformas digitales.

Cabe mencionar que en el evento también se presentaron artistas como Aria Vega, Kris R, Sech y De la Rose.