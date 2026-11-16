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Jugador del Real Madrid se pierde el Mundial Sub-17 con Colombia por lesión: ya se conoce su reemplazo

El mediocampista nacido en Bilbao, que había elegido representar al combinado colombiano, quedó fuera de la convocatoria para Catar 2026 por un problema físico

La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
Gorka Abascal sufrió una dolencia muscular de grado II en el oblicuo interno derecho y la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Juan José Palacio tomará su lugar (FCF)
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El mediocampista Gorka Abascal, formado en el Real Madrid y convocado inicialmente por Colombia para el Mundial Sub-17 de Catar 2026, no se incorporará a la selección debido a una lesión muscular sufrida en su último encuentro con el club español.

Ante ello, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que Juan José Palacio, del Envigado Fútbol Club, ocupará su cupo en la nómina.

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El jugador nacido en Bilbao, España, había optado por representar a Colombia, país al que podía ser convocado por la nacionalidad de su madre. Abascal era el único futbolista de la lista inicial que pertenecía a una institución del exterior y formaba parte de las opciones de Fredy Hurtado para el torneo juvenil que comenzará el 19 de noviembre.

Federación Colombiana de Fútbol (FCF)
El mediocampista Gorka Abascal, formado en el Real Madrid y convocado inicialmente por Colombia para el Mundial Sub-17 de Catar 2026, no se incorporará a la selección (FCF)

La FCF informó que “el jugador Gorka Abascal presentó una lesión en el último partido con su club, Real Madrid, la cual le impide sumarse a la convocatoria que participará en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026”.

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El parte médico difundido por la entidad precisó que el volante tiene una “lesión muscular de grado II del músculo oblicuo interno derecho”. La comunicación no detalló el tiempo estimado de recuperación ni el partido en el que se produjo la dolencia.

Abascal había sido incluido entre los 21 convocados de Colombia tras su paso por las categorías formativas del Real Madrid. Antes de recibir el llamado de la selección colombiana, el mediocampista había integrado procesos juveniles de España. Su presencia en la convocatoria había concentrado atención por su recorrido en el fútbol español y por la posibilidad de disputar un Mundial con el combinado nacional.

En reemplazo del jugador del Real Madrid viajará Palacio, que ya estaba con el grupo durante la preparación en Barranquilla. La federación indicó que el futbolista del Envigado “ya venía trabajando con el equipo durante la concentración”, por lo que se sumará a la delegación que partirá hacia Catar.

El cuerpo técnico encabezado por Fredy Hurtado expresó su respaldo al mediocampista. “El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Gorka una pronta recuperación”, señaló la federación, que añadió que espera que pueda volver “en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional”.

Colombia llegará a Catar tras ganar el Sudamericano Sub-17

La selección Colombia afrontará la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 después de conquistar el Campeonato Sudamericano de la categoría. El equipo dirigido por Fredy Hurtado venció 4-0 a Argentina en la final del 19 de abril, disputada en Luque, Paraguay, y obtuvo el segundo título de su historia en el certamen.

Mundial Sub-17
Este es el trofeo del Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar 2026 del 19 de noviembre al 13 de diciembre en la ciudad de Rayán (FIFA)

Miguel Agámez marcó dos goles en ese encuentro. Matías Caicedo y José Escorcia completaron la goleada que aseguró la clasificación al Mundial. Colombia había ganado anteriormente el Sudamericano Sub-17 en 1993.

El campeonato mundial reunirá a 48 selecciones y se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. La mayoría de los partidos se jugará en las canchas de Aspire Zone, en Rayán, mientras que el Estadio Internacional Khalifa albergará la final.

Colombia integra el Grupo L junto con Japón, Honduras y Serbia. Su primer compromiso será ante Japón el sábado 21 de noviembre, a las 7:30 a. m., en la cancha 9 de Aspire Zone. Luego enfrentará a Honduras el martes 24, a las 10:30 a. m., en la cancha 8 del mismo complejo.

El cierre de la fase de grupos será contra Serbia el viernes 27 de noviembre, a las 8:00 a. m., en la cancha 9 de Aspire Zone. El encuentro estaba consignado inicialmente con fecha del 17 de noviembre, pero corresponde al 27, ya que la competencia comenzará dos días después de esa fecha.

La convocatoria colombiana reúne jugadores de clubes y escuelas de formación del país. Atlético Nacional aportó cinco futbolistas, la cifra más alta entre las instituciones representadas. Independiente Medellín, Deportivo Cali, Envigado, Barranquilla FC, Atlético Junior, Atlético Huila, Fortaleza FC, Arco Zaragoza y CD Estudiantes FC también tienen integrantes en la lista.

Colombia celebró su primer título en un Sudamericano Sub17 luego de más de 30 años de sequía - crédito Conmebol
Colombia integra el Grupo L junto con Japón, Honduras y Serbia en el Mundial Seub-17 (Conmebol)

Entre los nombres de la nómina sobresale Samuel Martínez Correa, mediocampista de Atlético Nacional. El plantel también cuenta con Miguel Agámez, Matías Caicedo y José Escorcia, quienes marcaron en la final del Sudamericano. Con la inclusión de Palacio, Colombia ajustó su convocatoria antes del viaje a Catar.

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