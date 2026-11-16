Cerca de 575.000 animales silvestres mueren atropellados cada año en 140 kilómetros de vías del Oriente antioqueño (Colprensa y MiOriente / captura de pantalla)

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Las carreteras que conectan los municipios del Oriente antioqueño se han convertido en una amenaza constante para la fauna que habita esta subregión. En sus recorridos, miles de animales intentan atravesar las vías para desplazarse por sus hábitats, pero muchos terminan arrollados por los vehículos que transitan diariamente por estos corredores.

El problema alcanza una dimensión preocupante: cerca de 575.000 animales silvestres mueren cada año en aproximadamente 140 kilómetros de carreteras del oriente antioqueño. La cifra refleja las consecuencias que tiene la expansión de la infraestructura vial sobre los ecosistemas y las especies nativas que dependen de ellos para sobrevivir.

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Las zarigüeyas están entre los mamíferos más afectados por los atropellamientos en las carreteras de Antioquia (@Alfred_Balle / X)

La situación cobra especial relevancia durante las temporadas de vacaciones, cuando aumenta el flujo de vehículos por las carreteras debido a los desplazamientos turísticos. La temporada decembrina, por ejemplo, vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los animales al intentar cruzar de un lado a otro de estos corredores.

Los registros también muestran que el fenómeno no está concentrado exclusivamente en el oriente. En el suroeste antioqueño se han identificado casos de atropellamiento de fauna, mientras que los investigadores advierten que otras regiones del país necesitan fortalecer sus sistemas de seguimiento.

Antioquia concentra investigaciones sobre fauna atropellada

Juan Carlos Jaramillo Fayad, docente e investigador de la Institución Universitaria de Medellín (ITM), explicó que Antioquia cuenta con una cantidad importante de información científica sobre este fenómeno. La presencia de investigadores y los estudios desarrollados en el departamento han permitido documentar con mayor detalle las consecuencias de los accidentes viales sobre los animales.

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“En Antioquia somos líderes en este tema y el ITM está ubicado en Medellín y tenemos muchas investigaciones en Antioquia, lo cual hace que haya muchos más reportes que en otros lugares del país. Entonces, Antioquia es el departamento que más datos, pero a la vez más publicaciones académicas, más investigadores tiene en el país en este tema”, señaló el profesor en el primer Congreso Latinoamericano y Colombiano de Ecología de Carreteras.

El investigador señaló que el volumen de reportes no necesariamente significa que en otros departamentos haya menos animales afectados. También puede estar relacionado con las diferencias en la capacidad de monitoreo y documentación de los casos.

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Las carreteras que atraviesan los ecosistemas representan una amenaza para aves, reptiles y mamíferos que intentan cruzarlas (@Amva/X)

Entre los territorios que requieren mayor atención, mencionó algunas zonas del norte del país, especialmente los corredores cercanos a la Concesión Ruta del Sol, sectores dos y tres. Santander también aparece entre las regiones con información relevante sobre esta problemática. En contraste, Jaramillo advirtió que existen vacíos de información en departamentos como Cundinamarca y Boyacá, donde se esperaría encontrar un número mayor de registros.

A escala nacional, las estimaciones de la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada (Recosfa) calculan que alrededor de 200 millones de animales silvestres mueren cada año en las carreteras colombianas. El dato permite dimensionar que los atropellamientos representan un problema que trasciende las vías antioqueñas y afecta diferentes ecosistemas del territorio nacional.

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Mamíferos, entre las principales víctimas

Los mamíferos encabezan los registros de animales afectados por el tránsito vehicular. De acuerdo con los reportes disponibles, representan más del 50% de los casos de fauna silvestre atropellada.

Entre las especies que aparecen con mayor frecuencia están las zarigüeyas, los osos meleros y los zorros cangrejeros. Estos animales enfrentan riesgos cuando intentan atravesar las carreteras que fragmentan sus espacios naturales. Los reptiles y las aves también figuran entre los grupos afectados, aunque los mamíferos concentran la mayor proporción de los registros conocidos.

Para los investigadores, el impacto va más allá de la muerte de ejemplares individuales. La pérdida de fauna puede alterar diferentes procesos naturales, debido a las funciones que cumplen las especies dentro de sus ecosistemas. Jaramillo Fayad advirtió que las carreteras se comportan como un depredador no selectivo, pues los vehículos pueden arrollar animales de diferentes tamaños y características.

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El atropellamiento de fauna silvestre en las carreteras representa una amenaza para la biodiversidad y altera el equilibrio de los ecosistemas en Antioquia y otras regiones de Colombia (CAR)

El docente explicó que esta situación implica perder las funciones que cumplen esas especies en la naturaleza. Por eso, los registros de atropellamientos no solo permiten conocer la magnitud de la mortalidad animal, sino que evidencian las consecuencias de la actividad humana sobre la biodiversidad.

Con cerca de 575.000 animales afectados cada año en los corredores estudiados del oriente antioqueño, la problemática representa uno de los desafíos ambientales asociados a la movilidad y la infraestructura vial en esta región del departamento.